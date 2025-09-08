Στον απόηχο της χθεσινής Ολικής Έκλειψης Σελήνης βρισκόμαστε αυτή την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025. Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του Ιχθύ, αργά το απόγευμα συναντά με σύνοδο τον Κρόνο και στην συνέχεια ξεκινά το νέο της ταξίδι στο ζωδιακό κύκλο, εισερχόμενη στον Κριό.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Το συναισθηματικό βάρος συνεχίζεται, η ανάγκη για οριοθέτηση των καταστάσεων είναι έντονη, η πικρία και η απαισιοδοξία καλά κρατούν και τα οριστικά κλεισίματα κύκλων αφήνουν μία πικρή γεύση στα χείλη! Από το απόγευμα και έπειτα, κυριαρχούν πιο παρορμητικές διαθέσεις καθώς και η ανάγκη να πάμε παρακάτω! Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες του 2ου και 3ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που σήμερα βρίσκονται αρκετά πιο φορτισμένα.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Νέα Διάθεση, Νέο Ξεκίνημα

Η Δευτέρα ξεκινά αστρολογικά για εσένα Κριέ με την αίσθηση ότι ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα άλλο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Ο απόηχος της χθεσινής Έκλειψης σου φέρνει έντονη ανάγκη για ανασκόπηση, αλλά αργά το απόγευμα η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε γεμίζει με δύναμη, θάρρος και πρωτοβουλία. Σήμερα μπορείς να πάρεις αποφάσεις για θέματα που σε απασχολούσαν και να δρομολογήσεις κινήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στους προσωπικούς σου στόχους. Η επαφή με άτομα που σε εμπνέουν θα λειτουργήσει σαν τονωτικό, ενώ πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας βρίσκουν λύσεις όταν σταματάς να τα φοβάσαι. Στα αισθηματικά, μην αφήνεις το παρελθόν να σε βαραίνει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα κάνε το πρώτο βήμα χωρίς να κοιτάς πίσω.

Ταύρος – Ήρεμη Προσγείωση μετά την Ένταση

Η μέρα ξεκινά με μια εσωτερική ανησυχία που άφησε η Έκλειψη, αλλά σταδιακά καταφέρνεις Ταύρε μου να ξαναβρείς το ρυθμό σου. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο υπενθυμίζει ότι οι φιλίες και οι συμμαχίες θέλουν ωριμότητα και συνέπεια· ίσως σήμερα χρειαστεί να δείξεις κατανόηση σε έναν φίλο ή συνεργάτη. Το βράδυ, με τη Σελήνη να περνά στον Κριό, έχεις ανάγκη να αποσυρθείς λίγο, να ηρεμήσεις και να ανασυντάξεις τις δυνάμεις σου. Δουλειές που απαιτούν συγκέντρωση και επιμονή προχωρούν καλύτερα το απόγευμα. Στα προσωπικά σου, η ζεστασιά που δείχνεις δημιουργεί εμπιστοσύνη, αρκεί να αποφύγεις την υπερβολική κτητικότητα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μείνε σταθερός αλλά δώσε χώρο και στους άλλους να εκφραστούν.

Δίδυμοι – Στροφή σε Νέες Σχέσεις και Συνεργασίες

Στον απόηχο της χθεσινής Σεληνιακής Έκλειψης βγαίνουν σήμερα Δευτέρα στην επιφάνεια θέματα καριέρας και προσωπικών στόχων. Το πρωί μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να βάλεις όρια σε επαγγελματικές σχέσεις ή να πάρεις πιο σοβαρά τις υποχρεώσεις σου. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο σε καλεί να είσαι προσεκτικός σε συμφωνίες ή συζητήσεις. Ωστόσο, το απόγευμα αλλάζει η ενέργεια: η Σελήνη περνά στον Κριό και σου ανοίγει δρόμο για νέες γνωριμίες, κοινωνικές επαφές και συνεργασίες που θα σου δώσουν χαρά και κίνητρο. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ελαφριά, πιο εξωστρεφής, και αυτό σε κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στο περιβάλλον σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτα σοβαρό τόνο στη δουλειά, αλλά δώσε χώρο στη χαρά των συναντήσεων.

Καρκίνος – Ισορροπία ανάμεσα σε Καθήκον και Συναίσθημα

Η Δευτέρα σε βρίσκει να αναλογίζεσαι όσα έφερε η χθεσινή Έκλειψη Καρκίνε μου . Το πρωί υπάρχει μια εσωτερική φόρτιση που σχετίζεται με σχέσεις ή οικογενειακά ζητήματα. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο αργά το απόγευμα σε καλεί να δείξεις ωριμότητα σε έναν διάλογο ή μια σημαντική απόφαση. Ωστόσο, καθώς η Σελήνη περνά στον Κριό, το βάρος στρέφεται σε θέματα καριέρας και επαγγελματικών φιλοδοξιών. Σου δίνεται η ευκαιρία να προβάλεις το έργο σου και να ξεχωρίσεις, αρκεί να αποφύγεις την υπερβολική συναισθηματική αντίδραση. Στην προσωπική σου ζωή, ένα τρυφερό βλέμμα ή μια μικρή χειρονομία φέρνει ισορροπία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε συνέπεια στα καθήκοντα αλλά κράτα ανοιχτή την καρδιά σου.

Λέων – Σχέδια με Νέα Προοπτική

Ο απόηχος της χθεσινής Έκλειψης σε ωθεί να σκεφτείς πιο ώριμα για οικονομικά ή κοινά συμφέροντα Λιοντάρι μου. Το πρωί ίσως χρειαστεί να ασχοληθείς με λογαριασμούς ή οργανωτικά θέματα και να κλείσεις εκκρεμότητες. Η σύνοδος Σελήνης – Κρόνου το απόγευμα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τα όρια σου και να βάλεις σειρά σε υποθέσεις που εκκρεμούν. Ωστόσο, μόλις η Σελήνη περάσει στον Κριό, ανοίγει μπροστά σου ένας δρόμος με νέες ιδέες, ταξίδια ή επαφές που εμπνέουν. Η διάθεση γίνεται πιο φωτεινή και ενθουσιώδης, ενώ αισθάνεσαι έτοιμος να πάρεις ρίσκο. Η αισιοδοξία σου κερδίζει τους γύρω σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Στήριξε τα όνειρά σου σε σταθερές βάσεις και μην φοβηθείς να ταλαντευτείς λίγο για το νέο.

Παρθένος – Εσωτερικές Αναθεωρήσεις και Σταθερότητα

Η μέρα ξεκινά με έναν απολογισμό: η χθεσινή Έκλειψη έφερε στην επιφάνεια όσα πρέπει να αλλάξουν στις σχέσεις σου Παρθένε μου. Το πρωί είναι κατάλληλο για να δεις καθαρά τι ζητάς από τους άλλους και πού χρειάζεται να θέσεις όρια. Η σύνοδος Σελήνης – Κρόνου φέρνει σοβαρές κουβέντες με συνεργάτες ή σύντροφο, που αν γίνουν με καλή διάθεση μπορούν να βάλουν νέα θεμέλια. Όταν η Σελήνη περάσει στον Κριό, η ενέργεια στρέφεται σε οικονομικά και πιο βαθιά συναισθήματα. Ένα οικονομικό ζήτημα μπορεί να προχωρήσει, ενώ στην προσωπική ζωή η μέρα ζητά ειλικρίνεια και γενναιοδωρία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην φοβάσαι να δείξεις ευαισθησία, αυτή είναι η δύναμή σου σήμερα.

Ζυγός – Σχέσεις σε Νέα Βάση

Ζυγέ μου, ως συνέχεια της χθεσινής Έκλειψης η μέρα φέρνει εξελίξεις στον τομέα της καθημερινότητάς σου και της δουλειάς. Το πρωί μπορεί να χρειαστεί να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να αναλάβεις ευθύνες που καθυστερούσες. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο το απόγευμα σε βάζει να σκεφτείς πιο ώριμα για τις συνήθειες σου και τις υποχρεώσεις σου· ίσως μάλιστα θελήσεις να αλλάξεις χούγια για να βρεις καλύτερη ισορροπία. Όταν η Σελήνη περάσει στον Κριό, όλα γίνονται πιο έντονα στις σχέσεις: οι συνεργασίες δοκιμάζονται, ενώ στον έρωτα νιώθεις την ανάγκη να διεκδικήσεις τη θέση σου. Άνοιξε διάλογο χωρίς φόβο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επένδυσε σε σχέσεις που αντέχουν τον χρόνο και μίλα ανοιχτά.

Σκορπιός – Δημιουργικότητα με Διάθεση Ευθύνης

Η Έκλειψη έφερε στο φως επιθυμίες και συναισθήματα που σχετίζονται με τον έρωτα, τα παιδιά ή τα δημιουργικά σου σχέδια. Σήμερα, στο πρώτο μισό της ημέρας, καλείσαι να τα δεις με σοβαρότητα και να αποφασίσεις ποια αξίζει να συνεχίσεις. Η σύνοδος Σελήνης – Κρόνου σε κάνει πιο υπεύθυνο απέναντι στις προσωπικές σου επιλογές. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Κριό, επικεντρώνεσαι σε πρακτικά ζητήματα: δουλειά, καθημερινότητα, πρόγραμμα. Η ενέργεια ανεβαίνει, αλλά χρειάζεται καλή διαχείριση για να μην νιώσεις πίεση. Μικρές νίκες θα σε γεμίσουν με αυτοπεποίθηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην παραμελείς τη δημιουργική σου φλέβα – είναι το κλειδί της χαράς.

Τοξότης – Οικογένεια και Νέα Αρχή στον Έρωτα

Η χθεσινή Έκλειψη ανέδειξε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικού παρελθόντος. Σήμερα το πρωί μπορεί να χρειαστεί να κάνεις πιο ώριμες συζητήσεις με οικεία πρόσωπα ή να πάρεις θέση σε ένα οικογενειακό ζήτημα. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο δημιουργεί έντονα το αίσθημα της ευθύνης αλλά και τη δυνατότητα να βάλεις τάξη στην ζωή σου. Από το απόγευμα, όταν η Σελήνη περάσει στον Κριό, όλα αλλάζουν: η διάθεση γίνεται πιο ανάλαφρη, πιο παιχνιδιάρικη, και ανοίγει ο δρόμος για έρωτα, χαρά και δημιουργία. Μια γνωριμία ή μια ρομαντική κίνηση μπορεί να σε γεμίσει με αισιοδοξία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άσε το παρελθόν πίσω και ζήσε τη χαρά που έρχεται μπροστά σου.

Αιγόκερως – Επικοινωνία με Σοβαρό Τόνο

Η χθεσινή Έκλειψη σε έκανε να δεις πιο καθαρά ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων με συγγενείς ή και αποφάσεις που αφορούν την πορεία σου Αιγόκερέ μου. Σήμερα το πρωί χρειάζεται να είσαι προσεκτικός στα λόγια σου· μια συζήτηση μπορεί να κρύβει βάρος ή ευθύνη. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο σε καλεί να τοποθετηθείς με ωριμότητα, ακόμη κι αν νιώθεις πίεση. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη να περνά στον Κριό, η ενέργεια στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια. Νιώθεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο, να φροντίσεις τον εαυτό σου και τους δικούς σου. Ένα πρακτικό θέμα με χώρο ή ακίνητο μπορεί να προχωρήσει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλησε λιγότερο, άκουσε περισσότερο· θα κερδίσεις σε σεβασμό.

Υδροχόος – Οικονομικές Αποφάσεις

Η Έκλειψη επηρεάσε τον τομέα των οικονομικών σου και σήμερα αισθάνεσαι την ανάγκη να βάλεις όρια σε έξοδα ή συμφωνίες. Το πρωί η σκέψη σου γίνεται πιο ρεαλιστική· η Σελήνη με τον Κρόνο σε ωθεί να πάρεις ώριμες αποφάσεις για τα χρήματα ή για ζητήματα που αφορούν την αυτοεκτίμησή σου. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Κριό, ανοίγει δρόμος για συναντήσεις, μετακινήσεις και επαφές που ανανεώνουν. Μπορεί να προκύψει μια ιδέα που αξίζει να σημειώσεις. Στον έρωτα, ένα αυθόρμητο μήνυμα δίνει χαρά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Στήριξε την αξία σου σε πράξεις και όχι μόνο σε λόγια.

Ιχθύες – Σοβαρές Αποφάσεις για το Μέλλον

Η χθεσινή Έκλειψη έγινε στο ζώδιό σου και σε ταρακούνησε αρκετά Ιχθύ μου . Σήμερα, το πρωί, νιώθεις την ανάγκη να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου, να σκεφτείς ώριμα και να αναλάβεις ευθύνη για την πορεία σου. Η Σελήνη σε σύνοδο με τον Κρόνο τονίζει πως τώρα είναι η ώρα να πάρεις αποφάσεις που θα έχουν διάρκεια. Μπορεί να μιλήσεις με ένα σημαντικό πρόσωπο ή να κάνεις ένα βήμα που θα σε ενδυναμώσει. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Κριό, στρέφεσαι σε πρακτικά ζητήματα: οικονομικά, έσοδα, έξοδα. Η μέρα σε καλεί να κάνεις ρεαλιστικό προγραμματισμό.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μείνε σταθερός στις επιλογές σου· το αύριο χτίζεται από το σήμερα.