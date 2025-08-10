Η Κυριακή αυτή δεν είναι απλή ούτε “χαλαρή”, ακόμα κι αν η θερμοκρασία φωνάζει παραλία. Ο Άρης στον Ζυγό συγκρούεται με τον Ποσειδώνα στον Κριό, δημιουργώντας μια αίσθηση εσωτερικού χάους, διλημμάτων, αναβλητικότητας και… ενοχών. Κάνουμε κάτι γιατί το επιθυμούμε ή επειδή δεν μπορούμε να πούμε «όχι»; Αναλαμβάνουμε δράση ή παρασυρόμαστε από το συναίσθημα, χάνοντας τον εαυτό μας;

Όμως δεν τελειώνει εκεί: ο ίδιος Άρης σχηματίζει και τρίγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, δίνοντάς μας τεράστια δύναμη, συναισθηματική αντοχή και εσωτερική μεταμόρφωση. Από την σύγχυση οδηγούμαστε το πάθος, έτσι λοιπόν η μέρα δεν μας αφήνει ούτε στιγμή για να βαρεθούμε!

Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι του 1ου δεκαημέρου, είναι τα ζώδια που δεν μπορούν εύκολα να γλιτώσουν σήμερα από τις συγχύσεις. Οι Υδροχόοι και οι Δίδυμοι του 1ου δεκαημέρου απολαμβάνουν το πάθος!

Διάβασε την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Σε κουράζουν οι απαιτήσεις των άλλων

Αγαπητέ μου Κριέ, η μέρα σε φέρνει μπροστά σε εσωτερικά διλήμματα: κάτι μέσα σου σε τραβά να ξεκουραστείς, να αποσυρθείς, αλλά οι εξωτερικές απαιτήσεις σε σπρώχνουν προς τη δράση. Ίσως σήμερα νιώσεις πως κάνεις πράγματα που δεν σου βγαίνουν αυθόρμητα — είτε για να μην στενοχωρήσεις κάποιον είτε επειδή νιώθεις ενοχή. Ο Άρης σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα σε εξαντλεί από τις απαιτήσεις των άλλων. Όμως, το τρίγωνο του Άρη με τον Πλούτωνα σου δίνει τη δυνατότητα να σπάσεις αυτόν τον φαύλο κύκλο. Από το μεσημέρι και μετά, θα έχεις ευκαιρία να πάρεις μια απόφαση που επαναφέρει τον έλεγχο στη ζωή σου.

Τι να προσέξεις: Πράξεις που κάνεις για να “ικανοποιήσεις” τους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την αποφασιστικότητα που ξυπνά μέσα σου – χρησιμοποίησέ την για κάτι δικό σου.

Ταύρος – Συγχύσεις και παρεξηγήσεις

Αγαπητέ μου Ταύρε , για σήμερα Κυριακή έχεις μία άρνηση να κάνεις οτιδήποτε … Η αντίθεση Άρη/Ποσειδώνα, επηρεάζει άμεσα τον τομέα του ωροσκοπίου σου που αφορά την καθημερινότητα, το πρόγραμμα, τις συνήθειες και έτσι αισθάνεσαι λίγο πιο κουρασμένος και απρόθυμος να ακολουθήσεις τα θέλω των γύρω σου, ενώ η μέρα ξεκινά με καθυστερήσεις και κάποιες παρεξηγήσεις! Το τρίγωνο Άρη /Πλούτωνα, στην πορεία της ημέρας, θα σε βοηθήσει να έχεις μία έντονη και δυναμική επιρροή στην κοινωνική σου ζωή και στα πρόσωπα που θα συναντήσεις!

Τι να προσέξεις: Ανθρώπους που σου ζητούν πράγματα χωρίς να σου δίνουν χώρο.

Τι να αξιοποιήσεις: Την καθαρή διαίσθηση που σου ψιθυρίζει ποιος αξίζει να μείνει στη ζωή σου.

Δίδυμοι – Ερωτικές παραπλανήσεις

Αγαπητέ μου Δίδυμε, μετά την χθεσινή Πανσέληνο έχεις την ανάγκη να παρατείνεις την διάθεση σου για ελευθερία και δραπέτευση από την πραγματικότητα και αυτό είναι που κάνει! Ο Άρης από το Ζυγό ενεργοποιεί θέματα διασκέδασης και έρωτα, η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει ωστόσο κάποιες παραπλανήσεις ενθουσιασμού στον ορίζοντα. Στην πορεία της ημέρας το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα, σε βοηθά να κατακτήσεις αυτό που θέλεις πολύ , ακολουθώντας ωστόσο μία διαφορετική απόφαση από αυτή που μπορεί μέχρι τώρα να διάλεγες.

Τι να προσέξεις: Να μην παραπλανηθείς από ψευδείς προσδοκίες ή υποσχέσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την εσωτερική σου δύναμη για αλλαγή — έχεις τον έλεγχο τελικά.

Καρκίνος – Πίεση από υποχρέωση ή από αγάπη;

Για σήμερα Κυριακή Καρκίνε μου είναι πιθανό να φορτωθείς ένα βάρος που δεν είναι 100% δικό σου. Είτε από οικογενειακές ευθύνες είτε από επαγγελματικές δεσμεύσεις, θα νιώσεις να τραβιέσαι σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία, η ανάγκη να στηρίξεις και να φροντίσεις, κι από την άλλη, η κούραση και η επιθυμία να ξεφύγεις από όλους. Ο Άρης σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει συναισθηματικά διλήμματα, ενώ κάτι που λες ή κάνεις μπορεί να παρεξηγηθεί. Όμως, το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα σου δίνει τη δυνατότητα να αποδείξεις τη δύναμή σου χωρίς να καταρρεύσεις. Μια πράξη αγάπης από σένα μπορεί να αλλάξει το κλίμα.

Τι να προσέξεις: Την ενοχή που σε οδηγεί σε εξάντληση.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια βαθιά ανάγκη συμφιλίωσης και ψυχικής ανακούφισης — άκου την.

Λέων – Φλερτ με τον ψέμα ή εσωτερική ανάγκη;

Για σήμερα Κυριακή, μπορεί να έρθεις μπροστά σε ένα διπλό παιχνίδι: από τη μια, αισθάνεσαι έτοιμος να πάρεις ρίσκα, να πεις τα πράγματα έξω απ’ τα δόντια, να φλερτάρεις με μια πρόκληση· από την άλλη όμως, κάτι μέσα σου δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Ο Άρης – Ποσειδώνας σε κάνουν πιο ευάλωτο σε παραπλανήσεις ή και καθυστερήσεις ειδικά σε θέματα επικοινωνίας ή μετακινήσεων. Πρόσεξε ποιον εμπιστεύεσαι και τι υπόσχεσαι. Παράλληλα, το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα μπορεί να σε φέρει κοντά σε μια πολύτιμη αποκάλυψη: τι πραγματικά έχει σημασία για σένα. Μην μπλέξεις με λόγια, δούλεψε με πράξεις.

Τι να προσέξεις: Επικοινωνιακές παγίδες ή ψευδαισθήσεις σε νέα γνωριμία.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα ένστικτο που σου λέει πού να επενδύσεις τη δύναμή σου.

Παρθένος – Ξοδεύεσαι γιατί νιώθεις υποχρεωμένος;

Η σημερινή Κυριακή μπορεί να σε βρει να προσπαθείς να ελέγξεις τα οικονομικά σου ή να μαζέψεις τα... σπασμένα από έξοδα ή κινήσεις που έγιναν χωρίς αρκετή σκέψη. Ο Άρης στον Ζυγό σε βάζει σε ρυθμό τακτοποίησης, αλλά η αντίθεση με τον Ποσειδώνα θολώνει τις εκτιμήσεις: μπορεί να σου ζητήσουν χρήματα, χρόνο, φροντίδα, χωρίς ανταπόδοση. Πρόσεχε μην εξαντληθείς από την ανάγκη σου να “διατηρήσεις την τάξη”. Το θετικό τρίγωνο με τον Πλούτωνα σε βοηθά να ξαναβρείς τον έλεγχο — οικονομικά και συναισθηματικά. Μπορεί να πεις “όχι” κάπου και να νιώσεις επιτέλους ελεύθερος.

Τι να προσέξεις: Συναισθηματική κατανάλωση ή ενοχική προσφορά σε λάθος πρόσωπα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια απόφαση που σε επαναφέρει σε ισορροπία και σε κάνει να νιώσεις αυτάρκης.

Ζυγός – Αναγκαστικές οριοθετήσεις

Σήμερα, με τον Άρη στο ζώδιό σου, είσαι γεμάτος ενέργεια Ζυγέ μου — αλλά και γεμάτος εσωτερικές αμφιβολίες. Η αντίθεσή του με τον Ποσειδώνα σε κάνει να κινείσαι από υποχρέωση, να κουβαλάς βάρη άλλων ή να λες “ναι” εκεί που θες να φωνάξεις “όχι”. Πιθανόν να εξαντληθείς κυρίως ψυχολογικά. Όμως, αν σταθείς για λίγο ακίνητος και ακούσεις τον εαυτό σου, θα συνειδητοποιήσεις ότι σήμερα μπορείς να πεις “αρκετά”. Το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα σου δίνει δύναμη να οριοθετηθείς, να πεις την αλήθεια και να προστατέψεις την ενέργειά σου. Δεν είσαι εδώ για να υπηρετείς τα θέλω των άλλων. Η μέρα σου ολοκληρώνεται με ερωτικό πάθος ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί κοντά στις 23 Σεπτεμβρίου

Τι να προσέξεις: Να μη χαραμίσεις τον χρόνο σου για πρόσωπα που δεν σου επιστρέφουν το ίδιο.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη του “όχι” – λυτρώνει περισσότερο από ένα βεβιασμένο “ναι”.

Σκορπιός – Η σιωπή σου είναι πιο δυνατή από τα λόγια

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η αντίθεση Άρη – Ποσειδώνα σε βρίσκει κουρασμένο, συναισθηματικά ή ψυχικά. Κάποια πράγματα φαίνονται ασήμαντα αλλά σε απορροφούν, ειδικά αν σχετίζονται με παρασκηνιακές καταστάσεις, μυστικά ή ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Η μέρα δεν προσφέρεται για δράση· είναι όμως ιδανική για παρατήρηση και ανασυγκρότηση. Το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα σε ενισχύει αθόρυβα, σου δίνει στρατηγική δύναμη και διαύγεια. Αν επιλέξεις να μη μιλήσεις σήμερα, θα το κάνεις αύριο με καθαρό μυαλό και μεγαλύτερη επίδραση. Άκουσε τη διαίσθησή σου: ό,τι νιώσεις, είναι πιο έγκυρο από ό,τι ακούσεις.

Τι να προσέξεις: Υπονοούμενα ή ενοχικά παιχνίδια που σε μπλέκουν συναισθηματικά.

Τι να αξιοποιήσεις: Την εσωτερική σου δύναμη – ξέρεις περισσότερα από όσα νομίζεις.

Τοξότης – Προστάτεψε την ενέργειά σου

Η σημερινή μέρα φέρνει μπροστά σου μία ερώτηση: ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου με ειλικρίνεια και ποιοι ζητούν την παρουσία σου χωρίς να σου δίνουν τίποτα; Η αντίθεση Άρη – Ποσειδώνα σε κάνει πιο ευάλωτο σε προσδοκίες τρίτων και σε οδηγεί στο να παρασυρθείς σε καλέσματα που δεν σε εκφράζουν. Η ψυχική σου ενέργεια δεν είναι ανεξάντλητη. Απόφυγε τη διάχυση και αφιέρωσε το χρόνο σου για εκείνους που το αξίζουν. Το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα μπορεί να σε βοηθήσει να επαναπροσδιορίσεις τι είναι πραγματική φιλία, αγάπη, δέσμευση. Μία συνειδητοποίηση σε απελευθερώνει.

Τι να προσέξεις: Άνθρωπο που σου “υπόσχεται” πολλά αλλά δεν στηρίζει στην πράξη.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ανάγκη σου να επενδύσεις σε ό,τι έχει διάρκεια και νόημα.

Αιγόκερως – Όταν το “πρέπει” σε καταπιέζει

Σήμερα μπορεί να νιώσεις ότι δεν έχεις έλεγχο: ούτε στο πρόγραμμά σου, ούτε στις αντιδράσεις των άλλων. Κάποιο πρόσωπο —ίσως συνεργάτης ή κοντινός συγγενής— σε απογοητεύει με ασάφεια, αδράνεια ή... και με μισόλογα. Ο Άρης – Ποσειδώνας φέρνει μπέρδεμα στην επικοινωνία, καθυστερήσεις, ίσως και μια ματαίωση σε κάτι που περίμενες. Αν πιέσεις τις καταστάσεις, θα απογοητευτείς. Αν όμως σταθείς παρατηρητής, το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα θα σου δείξει πού αξίζει να επιμείνεις και πού πρέπει να αποδεσμευτείς. Η μέρα σε βοηθά να νιώσεις εντέλει πιο σωστός μέσα από τις επιλογές σου!

Τι να προσέξεις: Ενοχικά αντανακλαστικά – δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη της συγκέντρωσης – σήμερα, η ησυχία είναι η σύμμαχός σου.

Υδροχόος – Πείθεσαι Ή πείθεις Χωρίς να Θες;

Η σημερινή Κυριακή σε φέρνει σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα στη δική σου εσωτερική αλήθεια και στην εικόνα που θέλουν οι άλλοι να δείχνεις, εξάλλου η επιρροή της χθεσινής Πανσελήνου στο ζώδιο σου, συνεχίζεται Υδροχόε μου. Είσαι έτοιμος να πεις την αλήθεια, να πάρεις θέση, όμως κάτι μέσα σου σε κάνει να αμφιβάλλεις. Η αντίθεση Άρη – Ποσειδώνα θολώνει τη διαύγεια και μπορεί να σε παρασύρει σε λάθη. Πρόσεξε μην δώσεις υποσχέσεις που δεν εννοείς. Το καλό νέο είναι πως, με το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα, αν σταθείς στο κέντρο σου, μπορείς να διεκδικήσεις ό,τι σε εκφράζει ουσιαστικά και θα βάλεις γερά θεμέλια σε ένα επόμενο βήμα.

Τι να προσέξεις: Να μην κάνεις πίσω από συνήθεια ή φόβο.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια βαθιά προσωπική ενόραση – κάτι σήμερα σε ξυπνά από μέσα.

Ιχθύες – Μπερδεύεσαι ή σε μπερδεύουν;

Η μέρα φέρνει συναισθηματική σύγχυση στο ζώδιο σου Ιχθύ μου. Ίσως να νιώσεις ότι οι άλλοι περιμένουν από σένα να τους “σώσεις”, να τους καταλάβεις χωρίς να μιλήσουν, να θυσιαστείς χωρίς να ρωτήσεις. Με την αντίθεση Άρη – Ποσειδώνα, αυτή η γνωστή παγίδα επανέρχεται — αλλά σήμερα έχεις και την δυνατότητα να ξεφύγεις. Το τρίγωνο Άρη – Πλούτωνα σε καλεί να θέσεις όρια. Αν τολμήσεις να δεις κατάματα πού εξαντλείσαι και να πεις “ως εδώ”, θα κάνεις το πιο δυνατό βήμα αυτοσεβασμού. Κλείσε την ημέρα σου με ηρεμία και με παρέα που σου δίνει ενέργεια, όχι που στην παίρνει.

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική χειραγώγηση – ακόμη κι αν είναι καλοπροαίρετη.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια στιγμή καθαρής απόφασης – είναι πιο δυνατή από κάθε πράξη.