Προσωρινές διαφωνίες φέρνει αυτή η Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 καθώς η Σελήνη κινείται στους Διδύμους και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ήλιο και τον Ερμή από την Παρθένο. Οι όψεις αυτές δημιουργούν ένα κλίμα αυξημένης επικοινωνίας αλλά και πιθανών παρεξηγήσεων, αφού οι λέξεις βγαίνουν βιαστικά και μερικές φορές πιο απότομα από όσο πρέπει. Θα νιώσουμε την ανάγκη να μοιραστούμε σκέψεις, να εκφραστούμε και να κλείσουμε εκκρεμότητες, όμως η λεπτομέρεια που φέρνει η Παρθένος μπορεί να συγκρουστεί με την ανάγκη για ελευθερία που ζητά η Σελήνη στους Διδύμους.

Η μέρα απαιτεί ψυχραιμία, καλή οργάνωση και διάθεση για διάλογο. Αν αποφύγουμε την υπερβολική κριτική, μπορούμε να βρούμε λύσεις σε πρακτικά θέματα και να ξεκαθαρίσουμε καταστάσεις που έμεναν μετέωρες. Ας θυμόμαστε πως η επικοινωνία είναι εργαλείο – αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε με σύνεση, χωρίς ειρωνεία ή βιασύνη. Έτσι, η Κυριακή μπορεί να μας χαρίσει ουσιαστικές συζητήσεις που οδηγούν σε πρόοδο και καλύτερη κατανόηση στις σχέσεις μας.

Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου θα χρειαστεί να είναι προσεκτικοί με τα λόγια τους αυτή την ημέρα!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Προσοχή στην επικοινωνία»

Η Κυριακή ξεκινά με αρκετή κινητικότητα, Κριέ μου, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή στην Παρθένο σε ωθεί να πεις πολλά και να κάνεις ακόμα περισσότερα. Η διάθεσή σου να επικοινωνήσεις είναι έντονη, αλλά πρόσεξε μήπως η βιασύνη σε οδηγήσει σε παρανοήσεις ή σε κουβέντες που δεν θα βοηθήσουν. Είναι καλή στιγμή να οργανώσεις πρακτικά τις ιδέες σου, αρκεί να αποφύγεις την υπερβολή. Στην προσωπική σου ζωή, κράτησε ήπιους τόνους με κοντινά σου πρόσωπα, γιατί η παρεξήγηση καραδοκεί. Αν εκμεταλλευτείς σωστά τη μέρα, μπορείς να πετύχεις μικρές αλλά ουσιαστικές διευθετήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε χώρο και χρόνο πριν πάρεις αποφάσεις.

Ταύρος – «Οικονομικές ανησυχίες και πρακτικές λύσεις»

Η Σελήνη από τους Διδύμους στρέφει το βλέμμα σου στα οικονομικά, ενώ το τετράγωνό της με Ήλιο και Ερμή στην Παρθένο φέρνει διλήμματα σε θέματα δαπανών ή εσόδων αυτή την Κυριακή Ταύρε μου. Πρόσεξε παρορμητικές κινήσεις που μπορεί να σε βάλουν σε περιττά έξοδα. Αντίθετα, αξιοποίησε τη μέρα για να βάλεις σε τάξη προτεραιότητες και να δεις τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση με το ταίρι σου ίσως χρειαστεί περισσότερη υπομονή, καθώς μπορεί να προκύψουν διαφορετικές ανάγκες. Αν κρατήσεις πρακτική στάση, η μέρα θα σε ανταμείψει με σταθερότητα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις.

Δίδυμοι – «Οι σχέσεις στο επίκεντρο»

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή στην Παρθένο, σήμερα βρίσκεσαι στο επίκεντρο γεγονότων αλλά και εντάσεων. Οι σχέσεις με οικογένεια ή συνεργάτες χρειάζονται προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες ή διαφορετικές προσεγγίσεις. Η διάθεσή σου να πεις τη γνώμη σου είναι έντονη, αλλά καλό είναι να αποφύγεις την υπερβολική κριτική. Στα επαγγελματικά, πρόσεξε την επικοινωνία σου, γιατί μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στην προσωπική ζωή, δείξε κατανόηση στις ανάγκες των άλλων. Το βράδυ, λίγη χαλάρωση θα σε βοηθήσει να ισορροπήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Εξέφρασε τη γνώμη σου χωρίς να γίνεσαι απόλυτος.

Καρκίνος – «Χρειάζεσαι ξεκούραση και ηρεμία»

Η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή στην Παρθένο φέρνει ανησυχίες και αρκετές σκέψεις, Καρκίνε μου. Μπορεί να νιώσεις πως τρέχεις για πολλά πράγματα ταυτόχρονα και πως το μυαλό σου δεν σταματά. Απόφυγε την υπερβολική κριτική σε κοντινά πρόσωπα, γιατί θα φέρει μόνο εντάσεις. Προτίμησε να εστιάσεις σε πρακτικές λύσεις και να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπική ξεκούραση. Η Κυριακή είναι κατάλληλη για να χαλαρώσεις, να αποφορτιστείς και να δώσεις χρόνο σε εσένα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε προτεραιότητα στην ηρεμία, όχι στις υπερβολές.

Λέων – «Η ισορροπία ανάμεσα σε στόχους και καθημερινότητα»

Η Σελήνη από τους Διδύμους στρέφει το ενδιαφέρον σου σε φίλους, σχέδια και σε κοινωνικές επαφές. Όμως το τετράγωνο της με Ήλιο και Ερμή από την Παρθένο φέρνει πίεση ανάμεσα σε αυτά που θέλεις να πετύχεις και στις πρακτικές υποχρεώσεις που σε καλούν. Μπορεί να νιώσεις ότι έχεις πολλά ανοιχτά μέτωπα και δυσκολεύεσαι να βάλεις προτεραιότητες. Πρόσεξε να μην μπεις σε συζητήσεις που οδηγούν σε παρεξηγήσεις. Στα επαγγελματικά, δείξε οργανωτικότητα και κράτα ρεαλιστική στάση. Στα προσωπικά, το κλίμα βελτιώνεται αν αφήσεις χώρο για λίγη ξεκούραση και χαλάρωση με αγαπημένα πρόσωπα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην πιέζεσαι να τα κάνεις όλα – βάλε προτεραιότητες.

Παρθένος – «Η προσοχή στραμμένη στο μέλλον»

Με Ήλιο και Ερμή στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με τη Σελήνη από τους Διδύμους, αυτή η Κυριακή σε φέρνει μπροστά σε επαγγελματικές απαιτήσεις ή σε συζητήσεις που δοκιμάζουν την υπομονή σου. Νιώθεις ότι πρέπει να αποδείξεις την αξία σου ή ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια για να πετύχεις τους στόχους σου! Η τάση για λεπτομέρεια είναι έντονη, αλλά προσπάθησε να μη γίνεσαι υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό σου και τους άλλους. Στα προσωπικά, πρόσεξε πώς εκφράζεις τα λόγια σου, γιατί μπορεί να ακουστείς πιο επικριτικός από όσο θέλεις. Χρησιμοποίησε τη μέρα για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε ψυχραιμία και στοχοπροσήλωση , ακόμα κι αν νιώθεις πίεση.

Ζυγός – «Αναζητάς προοπτική»

Αυτή την Κυριακή με την Σελήνη στους Διδύμους έχεις την διάθεση για μάθηση, εμπειρία, περιπέτεια, ταξίδια ή νέα σχέδια. Ωστόσο, το τετράγωνο της με Ήλιο και Ερμή από την Παρθένο φέρνει μέσα σου αμφιβολίες ή υπερβολικές σκέψεις που σε κουράζουν. Μπορεί να δυσκολευτείς να ξεχωρίσεις ποιες ιδέες αξίζουν να κρατήσεις και ποιες όχι. Στα επαγγελματικά, είναι καλό να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις – μην βιάζεσαι να κρίνεις κάποιες καταστάσεις - και να άφησε το μυαλό σου να ξεκαθαρίσει. Στα προσωπικά, μια κουβέντα ίσως σε προβληματίσει, αλλά θα σου δώσει και νέες οπτικές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μείνε ανοιχτός σε νέες ιδέες, χωρίς να βιαστείς να τις εφαρμόσεις.

Σκορπιός – «Στροφή στα οικονομικά και στις σχέσεις»

Αυτή την Κυριακή έρχονται στο προσκήνιο θέματα οικονομικά και συναισθηματικά, Σκορπιέ μου, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους σε τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή στην Παρθένο προκαλούν ένταση. Μπορεί να προκύψουν ανησυχίες γύρω από κοινά χρήματα ή συμφωνίες, ενώ στις σχέσεις σου πιθανό να χρειαστεί να μιλήσεις πιο ξεκάθαρα για τις ανάγκες σου. Η μέρα σε ωθεί να αντιμετωπίσεις με θάρρος και ρεαλισμό ό,τι σε προβληματίζει. Μην παρασυρθείς σε λόγια που βαραίνουν, αλλά κράτησε ήρεμη στάση. Το βράδυ θα νιώσεις καλύτερα αν επιλέξεις λίγη χαλάρωση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δες τα οικονομικά και τις σχέσεις με λογική, όχι με φόβο.

Τοξότης – «Σχέσεις και συνεργασίες σε δοκιμασία»

Η Σελήνη από τους Διδύμους δίνει σήμερα Κυριακή έμφαση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, Τοξότη μου, αλλά το τετράγωνο της με Ήλιο και Ερμή από την Παρθένο μπορεί να φέρει εντάσεις. Μια κουβέντα ίσως πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις ή να νιώσεις ότι οι άλλοι έχουν περισσότερες απαιτήσεις από εσένα. Στα προσωπικά, ο σύντροφος μπορεί να εκφράσει παράπονα και καλείσαι να δείξεις υπομονή. Απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις και κράτησε χαμηλούς τόνους, γιατί η μέρα δοκιμάζει την ισορροπία σου. Αν αξιοποιήσεις τη διπλωματία σου, μπορείς να βγεις κερδισμένος από δύσκολες συζητήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε κατανόηση στις ανάγκες των άλλων, χωρίς να ξεχνάς τις δικές σου.

Αιγόκερως – «Η καθημερινότητα θέλει ισορροπία»

Σήμερα Κυριακή, Αιγόκερέ μου, η Σελήνη από τους Διδύμους φέρνει πολλές υποχρεώσεις στην επιφάνεια. Το τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή στην Παρθένο δείχνει ότι χρειάζεται να μοιράσεις σωστά τον χρόνο σου ανάμεσα σε δουλειά, πρακτικά ζητήματα και προσωπικές ανάγκες. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε υπερβολική κριτική απέναντι σε συνεργάτες ή μέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η μέρα σε καλεί να οργανώσεις μεθοδικά τα σχέδιά σου και να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Το βράδυ είναι ιδανικό για ξεκούραση και ανασυγκρότηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Οργάνωσε σωστά τον χρόνο σου και δώσε προτεραιότητα στην ηρεμία.

Υδροχόος – «Ανάγκη για δημιουργική διέξοδο»

Με τη Σελήνη στους Διδύμους, η διάθεση για έρωτα, χαρά και δημιουργία είναι έντονη, Υδροχόε μου, όμως το τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή από την Παρθένο μπορεί να φέρει πίεση. Μια ερωτική σχέση ίσως δοκιμαστεί από παρεξηγήσεις ή υπερβολικές απαιτήσεις. Παράλληλα, οικονομικά θέματα που σχετίζονται με παιδιά ή δημιουργικά σχέδια χρειάζονται προσοχή. Η μέρα σε ωθεί να βρεις ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και στην πρακτική πλευρά της ζωής. Αν δώσεις χώρο στη δημιουργικότητα, θα καταφέρεις να εκτονώσεις την ένταση με θετικό τρόπο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δες τη χαρά ως λύση και όχι ως πολυτέλεια.

Ιχθύες – «Το σπίτι και οι σχέσεις ζητούν προσοχή»

Η Σελήνη από τους Διδύμους φέρνει το ενδιαφέρον σου σε οικογενειακά θέματα, αλλά το τετράγωνο με Ήλιο και Ερμή από την Παρθένο δημιουργεί εντάσεις. Μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες με συγγενείς ή με τον σύντροφό σου σχετικά με πρακτικά ζητήματα. Η μέρα σε καλεί να ακούσεις και την άλλη πλευρά πριν βγάλεις συμπεράσματα. Στα επαγγελματικά, μια κουβέντα με συνεργάτη χρειάζεται προσοχή για να μην παρεξηγηθείς. Δώσε χρόνο στην ξεκούραση και μην αφήσεις το άγχος να σε κυριεύσει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήνεις τις μικρές εντάσεις να σκιάζουν τις μεγάλες αγάπες της ζωής σου.