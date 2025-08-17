Σήμερα, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 , έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε μια μέρα πιο ανάλαφρη, γεμάτη κουβέντες, μετακινήσεις, χαμόγελα και έξυπνες ιδέες. Η Σελήνη στους Διδύμους μας βγάζει από το καβούκι μας, ενώ το εξάγωνό της με τον Ερμή στον Λέοντα και το τρίγωνο με τον Άρη στον Ζυγό δημιουργούν ένα όμορφο συντονισμό ανάμεσα σε αυτά που σκεφτόμαστε, λέμε και κάνουμε.

Η μέρα μας καλεί να βγούμε, να συναντήσουμε φίλους, να μιλήσουμε ανοιχτά για όσα νιώθουμε και να τολμήσουμε σε κάτι διαφορετικό. Οι σχέσεις ανανεώνονται μέσα από αυθόρμητες κινήσεις, μικρά ταξιδάκια ή μια έκπληξη που μπορεί να σπάσει τη ρουτίνα. Δεν χρειάζεται υπερβολή ούτε ανάλυση – μόνο ένα νεύμα από την καρδιά και μια σκέψη θετική.

Είναι η ιδανική Κυριακή για να χαρούμε, να μάθουμε, να ρωτήσουμε και να πάρουμε απαντήσεις. Με καλή διάθεση, ας αφήσουμε τον αυθορμητισμό να μας οδηγήσει εκεί που λέει το ένστικτό μας. Οι Δίδυμοι – Ζυγοί – Υδροχόοι καθώς και οι Κριοί – Λέοντες – Τοξότες είναι τα απόλυτα τυχερά ζώδια της ημέρας!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Λόγια με Νόημα



Σήμερα Κυριακή οι λέξεις έχουν δύναμη, κι εσύ ξέρεις πώς να τις χρησιμοποιήσεις φίλε μου Κριέ. Μία συζήτηση μπορεί να ξεμπλοκάρει μια κατάσταση ή να φέρει νέα προοπτική. Ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα, ακόμα και μια σύντομη συνάντηση ή και μετακίνηση, φέρνει εξέλιξη, ειδικά σε θέματα σχέσεων. Μπορείς να πείσεις, να εμπνεύσεις, να λύσεις παρεξηγήσεις, να φλερτάρεις και να αναλάβεις δράση. Στο σπίτι, είναι καλή στιγμή για να συζητήσεις οργανωτικά θέματα με ψυχραιμία και πνεύμα συνεργασίας.

Τι να προσέξεις: Απότομα λόγια που μπορεί να παρεξηγηθούν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τις ιδέες σου – ένα project επικοινωνιακού χαρακτήρα μπορεί να αποδώσει.

Ταύρος – Ροή και Λύσεις στην Πράξη



Αγαπητέ μου Ταύρε, σήμερα επικεντρώνεσαι σε ότι έχει αξία και σου προσφέρει σιγουριά και σταθερότητα! Η μέρα είναι ιδανική για να συγκροτήσεις τα επόμενα βήματά σου, να οργανώσεις τα οικονομικά σου, να λύσεις παρεξηγήσεις με την οικογένεια και να πάρεις αποφάσεις που αφορούν το σπίτι σου. Στον αισθηματικό τομέα ευνοούνται οι συζητήσεις με τον σύντροφό σου για το κοινό σας μέλλον. Μια ιδέα για αύξηση εσόδων μπορεί να πέσει στο τραπέζι – άκουσε την.

Τι να προσέξεις: Τη βιασύνη σε αποφάσεις που αφορούν χρήματα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια κουβέντα με άτομο που εμπιστεύεσαι – ίσως ανοίξει νέος δρόμος.

Δίδυμοι – Η Σκηνή Είναι Δική Σου



Η Σελήνη στο ζώδιό σου σου δίνει σήμερα τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Επικοινωνείς με δύναμη, μαγνητίζεις, διεκδικείς, προτείνεις και εισπράττεις θετική ανταπόκριση. Η μέρα είναι ιδανική για να προβάλεις τον εαυτό σου, να κλείσεις συμφωνίες, να ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία ή ακόμα και να φλερτάρεις με επιτυχία. Αν κάτι σε προβλημάτιζε τις τελευταίες μέρες, σήμερα μπορεί να δεις καθαρά τη λύση. Δράση με στόχο και με στυλ!

Τι να προσέξεις: Την παρορμητικότητα – όχι όλα με τη μία.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια ευκαιρία για δημόσια έκφραση, παρουσίαση ή διαπραγμάτευση.

Καρκίνος – Ησυχία πριν κάνεις μία νέα αρχή



Καρκίνε μου, σήμερα Κυριακή έχεις την ευκαιρία να κάνεις ένα βήμα πίσω για να παρατηρήσεις τα συναισθήματά σου και να ακούσεις καλύτερα το ένστικτό σου. Ένα μήνυμα ή μία πληροφορία από το παρασκήνιο μπορεί να σε βοηθήσει να πάρεις την σωστή απόφαση, ειδικά σε προσωπικά ή επαγγελματικά ζητήματα που σε ταλανίζουν εδώ και καιρό. Οι μοναχικές στιγμές σε κάθε περίπτωση σήμερα θα σου προσφέρουν δύναμη και έμπνευση! Στο σπίτι, μία αποκάλυψη ή εξομολόγηση αγγίζει την καρδιά σου.

Τι να προσέξεις: Υπερβολικές προσδοκίες από ανθρώπους που δεν έχουν αποδείξει ακόμα την αξία τους.

Τι να αξιοποιήσεις: Τον εσωτερικό σου κόσμο – και τη διαίσθησή σου που σήμερα «μιλάει» καθαρά.

Λέων – Ώρα για Δράση με Υποστήριξη



Λιοντάρι μου σήμερα είσαι ιδιαίτερα κοινωνικός, ενεργητικός και διεκδικείς με πειθώ. Η σημερινή μέρα μπορεί να σου προσφέρει όμορφες επαφές, επιβεβαίωση από το κοινωνικό περιβάλλον ή υποστήριξη από φίλους. Ένα σχέδιο προχωρά, μία επικοινωνία καρποφορεί, και δεν αποκλείεται να σου γίνει και μία πρόταση μέσα από έναν κύκλο ανθρώπων που εκτιμούν την παρουσία σου. Η προσωπική σου λάμψη είναι στο φόρτε της – αξιοποίησέ την!

Τι να προσέξεις: Να μη σκορπίζεις ενέργεια παντού – στόχευσε εκεί που αξίζει.

Τι να αξιοποιήσεις: Την κινητικότητα στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, σε ομαδικά σχέδια.

Παρθένος – Δίψα για αναγνώριση

Σήμερα η Σελήνη από τους Διδύμους, συνεχίζει να ενισχύει τις φιλοδοξίες σου και επικεντρώνεσαι σε τρόπους προβολής και προώθησης των σχεδίων σου! Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου σε απασχολούν τα επαγγελματικά και είναι ενισχυμένες οι φιλοδοξίες σου! Καταστρώνεις ένα πλάνο κινήσεων, που σίγουρα σιγά – μεθοδικά και ρεαλιστικά θα καταφέρεις να κάνεις πράξη! Επιπλέον σήμερα κάνεις κάποιες κοινωνικές επαφές που επιβάλλονται για να διατηρήσεις ένα καλό όνομα στους κύκλους σου!

Τι να προσέξεις: Υπόγειες συγκρούσεις στη δουλειά – κράτα χαρακτήρα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία ευκαιρία για επαγγελματικό άνοιγμα – ή αναγνώριση.

Ζυγός – Νέοι ορίζοντες

Η σημερινή μέρα σε καλεί να διευρύνεις τα πνευματικά ή και κυριολεκτικά σου σύνορα. Ένα ταξίδι, μία επαφή με εξωτερικό ή μία σημαντική πληροφορία από πρόσωπο που ζει αλλού μπορεί να σου δώσει το έναυσμα για κάτι νέο. Η επικοινωνία με καθηγητές, ειδικούς ή ανθρώπους που έχουν γνώση ευνοείται, και δεν αποκλείεται να πάρεις έμπνευση για να γράψεις, να παρουσιάσεις ή να σπουδάσεις κάτι. Αν σκέφτεσαι ένα νέο ξεκίνημα σε σπουδές, σήμερα άνοιξε τα χαρτιά σου.

Τι να προσέξεις: Να μη γίνεις υπερβολικά αισιόδοξος σε θέματα εξόδων ή υποσχέσεων.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία είδηση ή μία επαφή από μακριά που σου ανοίγει το μυαλό – και την ψυχή.

Σκορπιός – Ουσιαστικές Επαφές



Κάτι δυνατό χτυπά συναισθηματικά την πόρτα σου σήμερα Κυριακή φίλε μου Σκορπιέ. Ίσως μία εξομολόγηση, ένα φλερτ με ερωτισμό ή μία σημαντική εξέλιξη που σε φέρνει πιο κοντά σε κάποιον. Αν χειρίζεσαι οικονομικά τρίτων, περιουσιακά ή οφειλές, έρχεται μία λύση ή συνεννόηση που ξεμπλοκάρει. Μην υποτιμήσεις τη δύναμη της σιωπηλής επιρροής που ασκείς σήμερα – ειδικά σε προσωπικές σχέσεις. Ένα έντονο βλέμμα λέει περισσότερα από πολλά λόγια.

Τι να προσέξεις: Παρασκηνιακές προτάσεις χωρίς διαφάνεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Τον αισθησιασμό και το βάθος της σχέσης σου – ή τη δυναμική για νέα συνεργασία.

Τοξότης – Ημέρα Συνεννόησης και Κοινωνικών Ευκαιριών



Αν σήμερα έχεις μία σημαντική επαφή με τον σύντροφο ή με ένα σημαντικό πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, οι συνθήκες είναι ιδανικές για να βρείτε κοινό έδαφος. Ευνοούνται επίσης οι νέες γνωριμίες, οι συμφωνίες και τα ξεκαθαρίσματα που φέρνουν αμοιβαία ανακούφιση. Αν είσαι μόνος, μία κουβέντα που ξεκινά χαλαρά μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι ουσιαστικό. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα έχεις την ικανότητα να πείσεις, να γοητεύσεις και να κλείσεις συμφωνίες.

Τι να προσέξεις: Το να λες «ναι» για να μην δυσαρεστήσεις – βάζε όρια.

Τι να αξιοποιήσεις: Συζητήσεις με πρόσωπα που μετράνε για το μέλλον σου – ή για την καρδιά σου.

Αιγόκερως – Ανάγκη για Χαλάρωση



Αγαπητέ μου Αιγόκερε, Κυριακή σήμερα και με την Σελήνη να κινείται στους Διδύμους είσαι ανήσυχος, γιατί αγχώνεσαι με τα επαγγελματικά ή με τις υποχρεώσεις που τριγυρίζουν στο μυαλό σου! Έχεις ανάγκη από ξεκούραση όμως και αυτό δεν πρέπει ούτε στιγμή να το ξεχνάς! Η μέρα μπορεί να είναι ιδανική για συγκρότηση, οργάνωση, και τάξη για να νιώσεις ότι έχεις τον έλεγχο, εγώ θα σου έλεγα να πεις «ναι» σε μία πρόταση από ένα αγαπημένο πρόσωπο, που έχει την διάθεση να σε κάνει σήμερα να νιώσεις πιο χαλαρά!

Τι να προσέξεις: Να μη φορτωθείς ευθύνες που δεν σου αναλογούν.

Τι να αξιοποιήσεις: Την πρόταση ενός αγαπημένου προσώπου

Υδροχόος – Χαρά, Δημιουργία και Κίνηση στα Αισθηματικά



Η σημερινή αστρολογική ατμόσφαιρα σου πάει γάντι φίλε μου Υδροχόε. Είσαι πιο εκφραστικός, γοητευτικός, δημιουργικός και έχεις έντονη ανάγκη να κάνεις κάτι που σε εκφράζει. Αν έχεις παιδιά, μία καλή είδηση σε χαροποιεί. Αν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά, θα λάβεις αναγνώριση. Στα αισθηματικά, η Σελήνη σου δίνει άνοιγμα να προσεγγίσεις ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει ή να αναθερμάνεις μια σχέση. Το φλερτ έχει χρώμα, μουσική και αρκετή… σκηνοθεσία!

Τι να προσέξεις: Υπερβολικές προσδοκίες – μην τα θες όλα τώρα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη χαρά της έκφρασης και το φλερτ – ακόμα και σε ήδη υπάρχουσα σχέση.

Ιχθύες – Η οικογένεια σου γίνεται πηγή ενδυνάμωσης



Σήμερα μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση στο σπίτι ή για θέματα κατοικίας που θα σε βάλει σε σκέψεις φίλε μου Ιχθύ. Μία μετακίνηση, μία ανακαίνιση ή ψώνια για το σπίτι είναι μέσα στο πρόγραμμα, ενώ κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν ίσως σου δώσει ξανά νόημα ή να χρειαστεί τη στήριξή σου. Είναι ιδανική μέρα για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες με συγγενείς ή να περάσεις ποιοτικό χρόνο με δικούς σου. Η ασφάλεια και η τρυφερότητα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τι να προσέξεις: Συναισθηματική παλινδρόμηση – το σήμερα είναι πιο ήρεμο απ’ το χθες.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία συζήτηση με άτομο του στενού περιβάλλοντος που φέρνει λύσεις ή φως.