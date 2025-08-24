Η Κυριακή 24 Αυγούστου μας καλεί να κατεβάσουμε ταχύτητα και να εστιάσουμε στα πιο ουσιαστικά ζητήματα που μας αφορούν. Με τη Σελήνη στην Παρθένο και σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, οι σκέψεις μας στρέφονται σε υποθέσεις του χθες: σχέσεις, λόγια, επιλογές και πρόσωπα που δεν έχουν ειπωθεί όλα… ή δεν έχουν ολοκληρωθεί μέσα μας. Σήμερα, λοιπόν, μπορεί να προκύψουν συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ειδήσεις ή μια πληροφορία που ρίχνει φως σε κάτι που μας μπέρδευε. Δεν είναι μέρα για βιασύνες, αλλά για ηρεμία, ωριμότητα και συγκέντρωση σε αυτό που έχει νόημα.

Η επικοινωνία για εύρεση λύσεων ή και ξεκαθάρισμα σε υποθέσεις του παρελθόντος ευνοείται αυτή την ημέρα ειδικά για Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες του 2ου δεκαημέρου!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Επαναφορά με στόχο

Φίλε μου Κριέ, σήμερα Κυριακή νιώθεις ότι σιγά σιγά πρέπει να μπεις σε μία σειρά. Μπορεί να ασχοληθείς με δουλειές σπιτιού, να προετοιμάσεις το πρόγραμμα σου ή να οργανώσεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση. Δεν παύει όμως το σύμπαν να σου δίνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει σιγά – σιγά να βάλεις σε σειρά και αυτό είναι κάτι που σε αγχώνει! Επιπλέον, πρόσωπο από το παρελθόν ίσως ζητήσει τη βοήθεια και την υποστήριξη σου – άκουσε προσεχτικά αυτό που έχει να σου πει και μην βιαστείς να απαντήσεις αυστηρά!

Τι να προσέξεις: Μην κάνεις αγγαρεία με κακή διάθεση – κάνε πράξεις φροντίδας.

Τι να αξιοποιήσεις: Το ένστικτο να νοικοκυρέψεις τον εαυτό σου και το χώρο σου.

Ταύρος - Ζεστασιά στην καρδιά και απλές χαρές

Η σημερινή Κυριακή Ταύρε μου σε γεμίζει με απλές αλλά ουσιαστικές συγκινήσεις. Μπορεί να βρεθείς με αγαπημένα πρόσωπα, να αφιερώσεις χρόνο στο παιδί ή να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό. Έχεις ανάγκη από όμορφες λεπτομέρειες και απολαύσεις όπως : ένα φαγητό, μια κουβέντα, λίγη περιποίηση ή ευχάριστο χρόνο με τον ερωτικό σύντροφο. Το παρελθόν παίζει ρόλο – είτε το αγκαλιάζεις, είτε το αποχαιρετάς, εξάλλου ήδη το αισθάνεσαι ότι αυτό τον καιρό καλείσαι να δώσεις κάποιες απαντήσεις μέσα σου!

Τι να προσέξεις: Μην προσκολλάσαι σε καταστάσεις που σε κουράζουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη χαρά του να εκφραστείς μέσα από κάτι απλό και όμορφο.

Δίδυμοι – Παλιά στέκια, γνώριμα συναισθήματα

Επιστρέφεις σε ρυθμούς, χώρους ή πρόσωπα που σου είναι γνώριμα αυτή την Κυριακή Δίδυμέ μου. Ίσως τακτοποιήσεις τον χώρο σου ή συναντήσεις οικογενειακά άτομα. Έχεις την ανάγκη να νιώσεις σταθερότητα, αλλά η εποχή σου προστάζει αλλαγές και είσαι ευέλικτος για να τις πραγματοποιήσεις! Αυτή την Κυριακή όμως, το παρελθόν σου δίνει απαντήσεις– μέσα από μια συζήτηση, ένα αντικείμενο, ένα «θυμάσαι;» έτσι λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου καλείσαι να ζυγίσεις μέσα σου τι αισθάνεσαι και τι ευκαιρίες αξίζει να δώσεις!

Τι να προσέξεις: Να μη μεταφέρεις το άγχος σου σε κοντινούς σου ανθρώπους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να συμφιλιωθείς με ό,τι σε διαμόρφωσε.

Καρκίνος – Η δύναμη των απλών πραγμάτων

Σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Καρκίνε νιώθεις γαλήνη μέσα από την επαφή με τα απλά, καθημερινά πράγματα . Ένα τηλεφώνημα, μια βόλτα, ένα «πώς είσαι;» από κάποιον που είχες καιρό να ακούσεις θα αποτελέσει αυτή την ημέρα πηγή χαράς και συγκίνησης. Μπορεί να ασχοληθείς με κάτι πρακτικό, όπως η οργάνωση ενός ταξιδιού επιστροφής ή τα πρώτα σχέδια για τον Σεπτέμβρη. Δεν χρειάζεται υπερβολή – αρκεί να νιώσεις ξανά ότι σιγά – σιγά θα μπεις και πάλι στον ρυθμό σου.

Τι να προσέξεις: Να μην πάρεις όλα τα βάρη στους ώμους σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια τρυφερή κουβέντα, μια εσωτερική ηρεμία που ξαναχτίζεται.

Λέων – Έρχεται η απάντηση που περίμενες

Σήμερα Λιοντάρι μου είναι πολύ πιθανό να λάβεις μία είδηση ή τηλεφώνημα που περίμενες καιρό. Είτε αφορά ένα αισθηματικό θέμα που είχε παγώσει, είτε μια παλιά υπόσχεση που σου χρωστούσαν, η εξέλιξη αυτή μπορεί να σε βγάλει από την αβεβαιότητα. Μία συνάντηση με άτομο από το παρελθόν μπορεί να κρύβει περισσότερα απ’ όσα δείχνει, είτε για να ξεκαθαρίσετε ό,τι έμεινε ανοιχτό, είτε για να χτίσετε κάτι νέο. Είναι μέρα που αναμοχλεύει, αλλά δεν σε αναστατώνει – σου δείχνει ξεκάθαρα ποια βήματα μπορείς να κάνεις χωρίς ενοχές. Άκουσε τη διαίσθησή σου, είναι καθαρή και σου δίνει λύσεις.

Τι να προσέξεις: Απόπειρες ελέγχου από πρόσωπα που σε έχουν «συνηθίσει» υποχωρητικό.

Τι να αξιοποιήσεις: Το τηλεφώνημα, το μήνυμα ή τη συνάντηση που σε επανασυνδέει με μια σημαντική επιθυμία σου.

Παρθένος – Κλείνεις εκκρεμότητες με αξιοπρέπεια

Η σημερινή Κυριακή έχει κάτι έντονα λυτρωτικό για σένα Παρθένε μου. Η Σελήνη στο ζώδιό σου, σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό, σε βοηθά να καθαρίσεις το τοπίο, ειδικά σε σχέσεις ή συνεργασίες που σε μπέρδευαν. Ένα τετ-α-τετ με κάποιον που είχες ανάγκη να ξαναδείς ή μια απάντηση που καθυστερούσε μπορεί να έρθει τώρα, και να σου επιτρέψει να δεις πιο καθαρά το τι κρατάς και τι αφήνεις. Μπορεί να ακούσεις ή να πεις κάτι που κλείνει έναν κύκλο με ηρεμία . Δεν είναι ημέρα για συναισθηματικές υπερβολές, αλλά για ώριμες επαφές με ουσία.

Τι να προσέξεις: Την παγίδα της υπερ-ανάλυσης που σε κρατάει στάσιμο.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη συνάντηση ή την κουβέντα που λύνει απορίες και δίνει ψυχική απελευθέρωση.

Ζυγός – Απρόσμενη συνάντηση που σε κάνει να σκεφτείς

Σήμερα το παρελθόν σου χτυπά την πόρτα, ίσως μέσα από ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ξανά ή μέσα από μία αναπάντεχη πληροφορία-αποκάλυψη. Η Σελήνη στο πιο εσωτερικό κομμάτι του χάρτη σου σε φέρνει αντιμέτωπο με παλιές εκκρεμότητες, αλλά όχι με άσχημο τρόπο – αντίθετα, μπορεί να νιώσεις ότι ήρθε η ώρα να κλείσεις ένα κεφάλαιο ή να το ξαναγράψεις από την αρχή. Μια ιδιαίτερη επικοινωνία μπορεί να σου αλλάξει γνώμη ή να σε κάνει να σκεφτείς με άλλα δεδομένα. Ακόμα και αν το κουβεντιάζεις μόνο με τον εαυτό σου, κάτι ωριμάζει μέσα σου.

Τι να προσέξεις: Τον πειρασμό να μείνεις στη σιωπή ενώ χρειάζεται να πεις κάτι.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια κουβέντα ψυχής, μια σιωπηλή αλλά ουσιαστική συνάντηση που σου δίνει νόημα.

Σκορπιός – Μια συνάντηση-καμπή για το επόμενο βήμα

Μια μέρα σαν τη σημερινή σε προκαλεί Σκορπιέ μου να συναντήσεις το παρελθόν με νέα ματιά. Μπορεί να συναντήσεις ένα πρόσωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου ή να λάβεις ειδήσεις που αφορούν ένα θέμα που νόμιζες ότι είχε κλείσει. Δεν είναι τυχαίο, είναι ευκαιρία. Αν αξιοποιήσεις σωστά τη στιγμή, μπορείς να συμφιλιωθείς ή ακόμη και να ενώσεις δυνάμεις με κάποιον από τα παλιά. Το βασικό είναι να κινηθείς με ενσυναίσθηση αλλά και ρεαλισμό. Μη σε εκπλήξει αν καταλάβεις ότι κάτι που θεωρούσες λήξαν… έχει ακόμα μέλλον.

Τι να προσέξεις: Να μην μπεις στον πειρασμό του ελέγχου ή των υπόγειων παιχνιδιών.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη του να μιλήσεις καθαρά, πρόσωπο με πρόσωπο, με κάποιον που η καρδιά σου έχει ακόμα ανοιχτή υπόθεση μαζί του.

Τοξότης – Παλιά πρόταση επιστρέφει με νέα μορφή

Η Κυριακή σε βρίσκει να συνδέεσαι ξανά με έναν παλιό στόχο Τοξότη μου, είτε να έρχεται στο προσκήνιο ξανά ένα σχέδιο ή ένα πρόσωπο που έχει σχέση με το επαγγελματικό σου μονοπάτι. Είναι πιθανό να λάβεις ένα τηλεφώνημα για συνεργασία ή να συναντήσεις άτομο που μπορεί να γίνει το κλειδί για κάτι μεγαλύτερο. Η μέρα δεν είναι για μεγάλα λόγια ή ρίσκα – είναι για στρατηγικές κινήσεις και γόνιμους διαλόγους. Άκουσε με προσοχή, αλλά σκέψου και πώς σε έχει κάνει να νιώσεις αυτό το πρόσωπο ή η κατάσταση στο παρελθόν.

Τι να προσέξεις: Να μην ενθουσιαστείς πρόωρα και ξεχάσεις τα μαθήματα του χθες.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια επανασύνδεση που φέρνει εξελίξεις, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα.

Αιγόκερως – Έρχεται η στιγμή να συζητήσεις σοβαρά

Η σημερινή σύνοδος της Σελήνης με τον Νότιο Δεσμό στην Παρθένο, ευνοεί ένα σημαντικό διάλογο ή συνάντηση που μπορεί να αλλάξει το πώς βλέπεις μια σχέση ή μια συνεργασία. Ίσως κάποιο πρόσωπο από το εξωτερικό ή από τα παλιά να σου ζητήσει να επαναπροσδιορίσετε τη μεταξύ σας δυναμική. Μην απορρίψεις τίποτα χωρίς πρώτα να το ακούσεις – η πληροφορία που φτάνει σήμερα έχει βαρύτητα. Το κλειδί είναι η ψυχραιμία και το να ακούς πίσω από τις λέξεις.

Τι να προσέξεις: Να μην προσπαθήσεις να επιβάλεις τη δική σου αλήθεια χωρίς διάλογο.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να μιλήσεις με ουσία και να βάλεις τα πράγματα σε νέα βάση.

Υδροχόος – Ένα παλιό μυστικό επανέρχεται στο φως

Σήμερα, το σύμπαν σε ωθεί να κοιτάξεις βαθύτερα κάποια ζητήματα που σε έχουν απασχολήσει στο παρελθόν Υδροχόε μου. Μία ειλικρινής κουβέντα ή αποκάλυψη από άτομο του περιβάλλοντός σου μπορεί να σε κάνει να δεις αλλιώς μια παλιά υπόθεση που σε είχε μπερδέψει. Είναι πιθανό να προκύψει οικονομική ή συναισθηματική διευθέτηση – ή ακόμη και μία πρόταση που αφορά κοινά συμφέροντα! Εσύ καλείσαι να είσαι ξεκάθαρος και να κινηθείς πιο στρατηγικά. Η μέρα προσφέρεται για επαναδιαπραγμάτευση και «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».

Τι να προσέξεις: Την παγίδα να θες να έχεις τον έλεγχο χωρίς να δίνεις χώρο στον άλλο.

Τι να αξιοποιήσεις: Την πληροφορία που θα σου δώσει το πλεονέκτημα σε μια υπόθεση που σε απασχολεί καιρό.

Ιχθύες – Σημαντική επαφή από το παρελθόν

Η Σελήνη απέναντί σου, σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό Ιχθύ μου, φέρνει στο προσκήνιο πρόσωπα που άφησαν αποτύπωμα στη ζωή σου. Σήμερα μπορεί να έχεις μία ιδιαίτερη συνάντηση, τηλεφώνημα ή εξομολόγηση που ανοίγει το δρόμο για μία συμφιλίωση. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για συναισθηματική σχέση είτε για παλιά συνεργασία. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί, αλλά η πρόκληση είναι να μην ωραιοποιήσεις τις καταστάσεις.

Τι να προσέξεις: Μην υποχωρήσεις υπερβολικά για να διατηρήσεις την ισορροπία.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη της συγχώρεσης, αλλά και την ευκαιρία να πεις την αλήθεια σου ξεκάθαρα