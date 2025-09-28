Η Κυριακή μάς βρίσκει με τη Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον ανήσυχο και αισιόδοξο Τοξότη, φέρνοντας διάθεση για επαφές, εξόδους, νέες εμπειρίες και περισσότερο ενθουσιασμό. Ωστόσο, η όψη τετραγώνου της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς δίνει έναν πιο απαιτητικό τόνο, φέρνοντας μπροστά μας το ερώτημα: ποια κατεύθυνση αξίζει πραγματικά να ακολουθήσουμε; Ανάμεσα σε επιθυμίες και στο βαθύτερο κάλεσμα της ψυχής μας, μπορεί να δημιουργηθούν διλήμματα ή στιγμές ανασφάλειας.

Δεν είναι μια δύσκολη μέρα, αλλά χρειάζεται προσοχή στις υπερβολές, στην παρορμητικότητα και στην τάση να τρέχουμε χωρίς ξεκάθαρο προορισμό. Η Σελήνη στον Τοξότη μας δίνει την ενέργεια να δοκιμάσουμε νέα πράγματα, όμως ειδικά σήμερα μας υπενθυμίζει πως οι επιλογές που κάνουμε μπορεί να μην είναι εντέλει αυτές που θα μας εξελίξουν. Έτσι, το ζητούμενο είναι να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην περιπέτεια και στην πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες του 2ου δεκαημέρου έχουν μία Κυριακή γεμάτη διλήμματα!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Μεταξύ Περιπέτειας και Κατεύθυνσης»

Η Σελήνη στον Τοξότη σε γεμίζει με ενέργεια και διάθεση για δράση, νέες εμπειρίες και κοινωνικότητα αυτή την Κυριακή Κριέ μου. Όμως, το τετράγωνο της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς σε κάνει να νιώθεις ότι όσα θέλεις να κάνεις ίσως δεν ταιριάζουν με την ουσιαστική σου πορεία. Σήμερα μπορεί να προκύψουν στιγμές που σε βάζουν σε διλήμματα: να ακολουθήσεις την περιπέτεια ή να κάνεις πιο ήρεμα, σταθερά βήματα; Η ισορροπία θα βρεθεί αν αξιοποιήσεις τον ενθουσιασμό σου χωρίς να αγνοήσεις το εσωτερικό σου μήνυμα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόλαυσε τη μέρα αλλά σκέψου και μακροπρόθεσμα· μην αφήνεις τις παρορμήσεις να σε απομακρύνουν από τον στόχο σου.

Ταύρος – «Διλήμματα Εμπιστοσύνης»

Με τη Σελήνη στον Τοξότη , σήμερα Κυριακή Ταύρε μου αναδύονται θέματα που σχετίζονται με οικονομικά, κοινές υποθέσεις ή βαθύτερες συναισθηματικά σχέσεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς φέρνει διλήμματα για το πού πρέπει και αξίζει να επενδύσεις εμπιστοσύνη και ενέργεια. Μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι άνθρωποι γύρω σου έχουν άλλες προτεραιότητες ή πως οι επιλογές σου δεν είναι ξεκάθαρες. Η μέρα ζητά να βρεις τη μέση λύση ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ανάγκη για εξέλιξη.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις για οικονομικά ή σχέσεις· σήμερα είναι πιο σημαντικό να παρατηρήσεις.

Δίδυμοι – «Σχέσεις σε Σταυροδρόμι»

Αγαπητέ μου Δίδυμε, σήμερα Κυριακή, η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της απέναντί σου στον Τοξότη και για μία ακόμα μέρα το ζητούμενο είναι η εύρεση ισορροπιών στις σχέσεις σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς δημιουργεί μια αίσθηση ότι δεν είναι εύκολο να ευθυγραμμιστείς με τις ανάγκες των άλλων ή με την πορεία που χαράσσεται μπροστά σου. Σήμερα μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις ή απαιτήσεις που σε κάνουν να αμφιβάλλεις ότι όλα είναι ήρεμα ή έχουν μία καλή προοπτική. Αντί να συγκρουστείς, χρησιμοποίησε τη μέρα για να δεις πώς μπορείς να συνδυάσεις την προσωπική σου ελευθερία με τις δεσμεύσεις σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Οι σχέσεις είναι καθρέφτης· αν υπάρχει ασάφεια, βρες πρώτα τη δική σου αλήθεια πριν ζητήσεις ξεκαθάρισμα.

Καρκίνος – «Μεταξύ υποχρεώσεων και ονείρων»

Η Σελήνη στον Τοξότη σε βάζει σε ρυθμούς καθημερινότητας, με αρκετές υποχρεώσεις που θέλεις να τακτοποιήσεις και αγχώνεσαι λίγο παραπάνω Καρκίνε μου. Το τετράγωνο της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς, όμως, δείχνει ότι η καρδιά σου αναζητά διέξοδο σε ένα καλό βιβλίο , σε μία συζήτηση, ή επιθυμείς να φιλοσοφήσεις κάποιες καταστάσεις! Σήμερα μπορεί να νιώσεις διλήμματα ανάμεσα στη ρουτίνα και στην ανάγκη σου να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Αντί να πιεστείς, κάνε μικρά βήματα που ενώνουν την πρακτικότητα με το όραμα. Έτσι θα νιώσεις ότι δεν χάνεις ούτε τον σκοπό ούτε την ισορροπία σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κάνε χώρο για έμπνευση μέσα στην καθημερινότητά σου· μικρές κινήσεις φέρνουν μεγάλη διαφορά.

Λέων – «Η Καρδιά σε Αναζήτηση»

Λιονταράκι μου, για σήμερα Κυριακή με τη Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη, η μέρα σου έχει έντονο χρώμα έρωτα, δημιουργικότητας και χαράς και μπορώ άνετα να σου πω ότι απολαμβάνεις στιγμές και το διασκεδάζεις. Όμως, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς δείχνει πως οι επιθυμίες σου μπορεί να συγκρούονται με όσα έχεις ανάγκη βαθύτερα. Σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονο πάθος αλλά και εσωτερικές αμφιβολίες: ποιο είναι το αληθινό μονοπάτι που σε γεμίζει; Ο έρωτας ή η δημιουργία μπορεί να σου δείξουν μια αλήθεια, αρκεί να την αφουγκραστείς χωρίς εξιδανικεύσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άφησε την καρδιά σου να μιλήσει σήμερα χρειάζεται να δεις τι σε εξελίσσει και όχι μόνο τι σε ενθουσιάζει.

Παρθένος – «Οικογενειακές και προσωπικές ισορροπίες»

Για σήμερα Κυριακή καθώς η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη το ενδιαφέρον σου εξακολουθεί να είναι στραμμένο σε οικογενειακά θέματα και ζητήματα σπιτιού. Το τετράγωνο με της τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς δημιουργεί προκλήσεις στις σχέσεις με κοντινά σου πρόσωπα· μπορεί να νιώσεις ότι οι απαιτήσεις τους σε απομακρύνουν από τις δικές σου ανάγκες. Σήμερα είναι πιθανές μικρές εντάσεις ή διλήμματα ανάμεσα στο να στηρίξεις τους άλλους και στο να ακολουθήσεις τη δική σου πορεία. Κράτησε την ψυχραιμία σου , διάλεξε ισορροπία, μην ξεχνάς και τις δικές σου ανάγκες!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Βρες τον τρόπο να στηρίξεις τους δικούς σου χωρίς να χάνεις τη δική σου κατεύθυνση· η ισορροπία είναι το κλειδί.

Ζυγός – «Ανάμεσα σε Πρακτικότητα και Όραμα»

Ζυγέ μου, για σήμερα Κυριακή η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη σε κάνει πιο επικοινωνιακό και πρόθυμο να μοιραστείς ιδέες ή και να κάνεις κάποιες σύντομες μετακινήσεις. Το τετράγωνο της Σελήνης όμως με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς σε βάζει σε διλήμματα αναγνωρίζοντας ότι έχει έρθει ο καιρός να πάρεις κάποιες αποφάσεις για την δουλειά σου και να κάνεις μία νέα αρχή και αυτό μπορεί να σε φοβίζει για την ώρα! Σήμερα μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις σε συζητήσεις, κυρίως αν οι άλλοι περιμένουν από σένα περισσότερη συνέπεια. Χρησιμοποίησε τον λόγο σου για να γεφυρώσεις διαφορές, όχι για να αποδείξεις ποιος έχει δίκιο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλησε με σαφήνεια και άκουσε προσεκτικά· οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στις σχέσεις σου.

Σκορπιός – «Αναζητώντας τη σταθερότητα»

Για σήμερα Κυριακή , επιζητάς να απολαύσεις στιγμές ποιότητας και με ανθρώπους που έχεις εμπιστοσύνη. Η Σελήνη συνεχίζοντας την πορεία της στον Τοξότη ενισχύει την επιθυμία σου για σιγουριά, ασφάλεια και σταθερότητα, το τετράγωνο της με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες ωστόσο, σε βυθίζει και σε κάποιες αμφιβολίες γιατί σκέφτεσαι πως αν αυτό που αισθάνεσαι είναι προσωρινό και πρόσκαιρο ή αν θα έχει προοπτική! Σήμερα ίσως χρειαστεί να δεις καθαρά πού πηγαίνει η ενέργειά σου – είτε οικονομικά είτε συναισθηματικά. Μικρές εντάσεις μπορεί να προκύψουν αν αισθανθείς ότι οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν τη συμβολή σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δες με καθαρή ματιά τι έχει αξία· κράτησε μακριά τις υπερβολές και άκουσε τη διαίσθησή σου.

Τοξότης – «Η Πορεία μου ή των Άλλων;»

Για σήμερα Κυριακή, φιλοξενώντας για μία ακόμα μέρα την Σελήνη στο ζώδιο σου, σε διακατέχει η δίψα για περιπέτεια, εμπειρία και δίνεις παραπάνω έμφαση στις ανάγκες και στα συναισθήματά σου, με την παγίδα να γίνεσαι υπερβολικός ή να έχεις και εναλλασσόμενες διαθέσεις.Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς δείχνει πως υπάρχει ένταση ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις ευθύνες απέναντι στην οικογένεια ή στο περιβάλλον σου. Σήμερα μπορεί να νιώσεις πως δεν είναι εύκολο να βρεις την ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που θέλεις εσύ και σε αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις· κράτησε ψυχραιμία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Εστίασε στη δική σου κατεύθυνση χωρίς να αγνοείς τους άλλους· η ισορροπία είναι το στοίχημα της ημέρας.

Αιγόκερως – «Ανάγκη για Ανασύνταξη»

Για σήμερα Κυριακή εξακολουθείς Αιγόκερέ μου να έχεις την διάθεση για ανασκόπηση και να επιλέγεις λίγο παραπάνω την μοναχικότητά του! Αναγνωρίζεις τα μαθήματα που σου δόθηκαν, έχεις την επιθυμία να κλείσεις κάποιους κύκλους και το κάνεις, ενώ ανακαλύπτεις μέσα σου τι σε ενοχλεί, τι σε κρατά στάσιμο και τι πρέπει να αλλάξεις! Βέβαια, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς έρχεσαι μπροστά σε διλήμματα: να μείνεις στη σιγουριά του γνωστού ή να τολμήσεις να εκφραστείς πιο ελεύθερα; Αφιέρωσε χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να ακούσεις καθαρά τη διαίσθησή σου. Αντί να πιεστείς με υποχρεώσεις, ξεκουράσου και καθάρισε το μυαλό σου από κάθε τι αρνητικό!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η σιωπή και η ενδοσκόπηση είναι οι καλύτεροι σύμβουλοί σου σήμερα!

Υδροχόος – «Οι Σχέσεις δοκιμάζονται»

Αγαπητέ μου Υδροχόε, μία ακόμα κοινωνική μέρα ξεκινά για σένα, με τη Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη και η διάθεση σου είναι γεμάτη χιούμορ και είσαι το πειραχτήρι στους πάντες. Η μέρα ενδείκνυται για συναντήσεις με φιλικά πρόσωπα, κοινωνική δικτύωση, γέλια και χαρές … Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθείς σε κάνει να αισθάνεσαι κάπως μπλοκαρισμένος στα οικονομικά αναγνωρίζοντας ότι θέλεις πολλά να κάνεις, αλλά δεν μπορείς … Επιπλέον, σήμερα χρειάζεται να προσέξεις ποιους ανθρώπους εμπιστεύεσαι, ίσως αναλώνεις αρκετή ενέργεια σε ανθρώπους που δεν αξίζει να είναι στο πλευρό σου!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επένδυσε στους φίλους που σε εξελίσσουν· μην αφήνεις τους περισπασμούς να σε απομακρύνουν από τον στόχο σου.

Ιχθύς – «Κατεύθυνση με πρόκληση»

Θέλεις να ξεφύγεις από την στασιμότητα και να πας μπροστά, να διεκδικήσεις και να κατακτήσεις τους στόχους σου και να πετύχεις ένα καλύτερο επαγγελματικό αύριο! Σήμερα Κυριακή όλα αυτά τριγυρίζουν έντονα στο μυαλό σου καθώς η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Τοξότη! Το τετράγωνό της με τον Β. Δεσμό, σημαίνει ότι βρίσκεσαι σε ένα μπλοκάρισμα … αλλού θέλεις να πας επαγγελματικά και αλλού βρίσκεσαι! Οι απαιτήσεις που υπάρχουν τώρα στον επαγγελματικό τομέα, δεν σου επιτρέπουν να έχεις την πρόοδο και την εξέλιξη που θα θελες. Κάνε υπομονή και συγκρότησε μέσα σου ποιοι θέλεις να είναι οι στόχοι σου!



Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Θυμήσου ότι η επιτυχία δεν έχει αξία αν δεν σε εκφράζει· βρες τον δικό σου ρυθμό.