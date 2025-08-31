Βρισκόμαστε στην τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, μια ημέρα που από μόνη της φέρνει μαζί της και τον αποχαιρετισμό των ανέμελων στιγμών και την σταδιακή επανένταξή στο πρόγραμμα, στην ρουτίνα και στην καθημερινότητα! Ο μήνας που μας έφερε χαρές, εντάσεις, αποκαλύψεις και έντονα συναισθήματα φτάνει στο τέλος του, αφήνοντάς μας μπροστά στην ερώτηση: τι κρατάμε και τι αφήνουμε πίσω μας ; Η Σελήνη στον Τοξότη μας παροτρύνει να κοιτάξουμε μακριά, να πάρουμε αποστάσεις από όσα μας ζόρισαν και να σχεδιάσουμε με περισσότερη πίστη το επόμενο βήμα μας .



Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη στον Ζυγό ενεργοποιεί τη θέλησή μας να προχωρήσουμε μπροστά αλλά και να κινητοποιηθούμε σήμερα για να απολαύσουμε την τελευταία μέρα αυτού του ανάλαφρου μήνα! Σήμερα λοιπόν υπάρχει ακόμα η δίψα για περιπέτεια, μετακινήσεις, κοινωνικοποίηση, ενώ η πρωτοβουλία της στιγμής θα προσφέρει χαμόγελα ειδικά σε Κριούς, Λέοντες, Τοξότες και Διδύμους, Ζυγούς, Υδροχόους του 2ου δεκαημέρου!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ο Αύγουστος κλείνει με πολλά σχέδια

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σου χαρίζει διάθεση για απόδραση, ανεμελιά και έμπνευση, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη σε γεμίζει με αισιοδοξία και ξυπνά την ανάγκη σου να φύγεις, να γνωρίσεις, να ανοιχτείς. Το εξάγωνό της με τον Άρη από τον Ζυγό δίνει όμορφη ένταση στις σχέσεις, ειδικά σε φλερτ, συνεργασίες ή συναντήσεις με νόημα. Μπορεί να κλείσεις τον μήνα με μία πρόταση, μία απόφαση ή ακόμα και ένα ταξίδι, που ανοίγει τον δρόμο για κάτι νέο. Σήμερα θέλεις αλήθεια και αυθορμητισμό – και τα βρίσκεις.

Τι να προσέξεις: Την ανάγκη σου να έχεις τον τελευταίο λόγο.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια συνάντηση που εμπνέει ή ενώνει.

Ταύρος – Βαθύτερη επαφή, πιο ανάλαφρη καρδιά

Η Σελήνη στον Τοξότη φωτίζει τον πιο ψυχικό και συναισθηματικό σου τομέα, και η μέρα κλείνει με ξεκαθαρίσματα, εξομολογήσεις ή και έντονη επιθυμία να ανακαλύψεις την ουσία και την αλήθεια πίσω από κάθε τι που σε απασχολεί Ταύρε μου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σε βοηθά να προωθήσεις ένα πρακτικό θέμα ή να δράσεις αποφασιστικά σε κάτι που αφορά τις υποχρεώσεις σου, το σπίτι ή την εργασία.Η τελευταία μέρα του μήνα σε βρίσκει έτοιμο να αφήσεις πίσω βάρη που δεν σου ανήκουν, και να πατήσεις σε ένα έδαφος πιο σταθερό – και πιο δικό σου.

Τι να προσέξεις: Να μην καταπιείς αυτό που σε πειράζει για χάρη της ηρεμίας.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια κίνηση που σε βοηθά να νιώσεις πιο ασφαλής ή πιο ελεύθερος.

Δίδυμος – Οι σχέσεις έχουν την τελευταία λέξη

Αγαπητέ μου Δίδυμε, ολοκληρώνεις τον Αύγουστο με την καρδιά στραμμένη στους άλλους – φίλους, συνεργάτες, έρωτες. Η Σελήνη απέναντί σου, στον Τοξότη, δίνει έμφαση σε σχέσεις και επικοινωνίες, ενώ το εξάγωνό της με τον Άρη φέρνει ενθουσιασμό, κινητοποίηση, φλερτ ή δημιουργικές συζητήσεις.

Είναι μέρα ιδανική για να ξαναβρείς τη χημεία με ένα πρόσωπο που απομακρύνθηκε, να πάρεις απόφαση για ένα κοινό σχέδιο ή απλώς να περάσεις όμορφα με ανθρώπους που αγαπάς. Εσύ κλείνεις τον μήνα με επαφή, όχι με μοναξιά.

Τι να προσέξεις: Ανθρώπους που υπόσχονται πολλά αλλά δεν δείχνουν πράξεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Συμμαχίες, προτάσεις, αγκαλιές που σε γεμίζουν.

Καρκίνος – Απλά, όμορφα και… επιτέλους λειτουργικά

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις ή να τακτοποιήσεις κάτι που σε απασχολούσε μέσα στον μήνα, είτε πρόκειται για εργασία, είτε για υποχρεώσεις, είτε για θέματα υγείας ή χώρου. Η Σελήνη στον Τοξότη φέρνει διάθεση για πράξη και όχι σκέψη, ενώ ο Άρης σε βοηθά να κάνεις το κατάλληλο βήμα για να ξαναβρείς ισορροπία στο σπίτι ή στο σώμα σου.

Σήμερα νιώθεις ότι κλείνεις τον μήνα πιο ήσυχος, πιο πρακτικός και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση – ακόμη κι αν δεν έγιναν όλα όσα σχεδίαζες Καρκίνε μου, έγιναν τα σημαντικά.

Τι να προσέξεις: Μην αναλάβεις παραπάνω από όσα αντέχεις για να ικανοποιήσεις τους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να κλείσεις με αξιοπρέπεια μια εκκρεμότητα.

Λέων – Κλείσιμο με στυλ, ενέργεια και φλερτ

Με τη Σελήνη στον φλογερό Τοξότη και σε εξάγωνο με τον Άρη, η μέρα σου ανήκει Λέοντά μου! Κλείνεις τον μήνα με χαρά, διάθεση για διασκέδαση, έρωτα, δημιουργία και επιβεβαίωση, ενώ η επαφή σου με τους γύρω σου είναι ζεστή, ενθουσιώδης και γεμάτη ενέργεια.Είτε αποφασίσεις να κάνεις κάτι κοινωνικό, είτε να εκφραστείς μέσα από μια δραστηριότητα ή έναν άνθρωπο, η μέρα σε ανταμείβει με ικανοποίηση. Σήμερα το χαμόγελό σου έχει λόγο να λάμψει – και είναι αυθεντικό.

Τι να προσέξεις: Μην τα δώσεις όλα σε κάτι που δεν έχει σταθερό υπόβαθρο.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα φλερτ, μια καλλιτεχνική έμπνευση ή μια αυθόρμητη απόφαση που σε ζωντανεύει.

Παρθένος – Εσωτερική ανανέωση, πρακτικό κλείσιμο

Ο Αύγουστος κλείνει με μια πιο εσωτερική και σκεπτική διάθεση για σένα Παρθένε μου, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη σε φέρνει κοντά στο σπίτι, στην οικογένεια και σε όσα χρειάζονται φροντίδα. Το εξάγωνο με τον Άρη σε ωθεί να πάρεις δράση, να οργανώσεις κάτι στο χώρο σου, να τελειώσεις μία δουλειά ή να κάνεις έναν πρακτικό απολογισμό του μήνα. Δεν είναι μέρα για κοινωνικές φανφάρες, αλλά για ψυχική ηρεμία και ένα “μπράβο” στον εαυτό σου για όλα όσα κατάφερες. Κλείνεις τον Αύγουστο με λιγότερο θόρυβο αλλά περισσότερη καθαρότητα.

Τι να προσέξεις: Μην γκρινιάξεις για κάτι που ήδη το έχεις καταφέρει.

Τι να αξιοποιήσεις: Τον χρόνο στο σπίτι, ένα ήρεμο κλείσιμο ή μια τρυφερή κουβέντα με αγαπημένο πρόσωπο.

Ζυγός – Κλείνεις τον μήνα με δράση και... σύνδεση

Σήμερα Κυριακή ο μήνας ολοκληρώνεται με τρόπο που σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους, αλλά και σε αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικό. Η Σελήνη στον Τοξότη σου φέρνει προσκλήσεις, νέα, μετακινήσεις ή συναντήσεις με φίλους, ενώ το εξάγωνό της με τον Άρη από το ζώδιό σου σε κινητοποιεί να πάρεις πρωτοβουλία και να διεκδικήσεις αυτό που σε ευχαριστεί.

Μπορεί να έχεις μία αυθόρμητη κουβέντα, φλερτ, συμφωνία ή ακόμα και μία πρόταση που δείχνει ότι κάτι καλό έρχεται μπροστά σου. Φεύγεις από τον Αύγουστο με ζωντάνια και αέρα ανανέωσης.

Τι να προσέξεις: Να μην επενδύσεις σε λόγια χωρίς συνέχεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια επαφή που σε εμπνέει ή σου ανοίγει μια δημιουργική πόρτα.

Σκορπιός – Τελευταία μέρα, με αίσθηση αξίας και επιλογών

Σκορπιέ μου, με τη Σελήνη στον Τοξότη σήμερα Κυριακή να τονίζει τον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών σου πόρων, η Κυριακή σε βρίσκει με την διάθεση να θες να κλείσεις τον μήνα με αίσθηση ασφάλειας και ουσίας. Το εξάγωνο με τον Άρη σε βοηθά να διεκδικήσεις κάτι που σου ανήκει, να εκφράσεις ένα “ναι” ή ένα “όχι” με ξεκάθαρο τρόπο και να φανείς διεκδικητικός με κομψότητα.

Είτε σε συναλλαγές, είτε σε συναισθηματικές καταστάσεις, σήμερα νιώθεις πως έχεις τον έλεγχο και ότι μπορείς να επιλέξεις εσύ τι αφήνεις και τι κρατάς πίσω σου.

Τι να προσέξεις: Να μην μπεις σε συγκρίσεις που σε μειώνουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα πρακτικό βήμα στα οικονομικά ή μια δήλωση αξίας σε σχέση.

Τοξότης – Η πρωτοβουλία θα σου βγει σε καλό

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Κυριακή και σε εξάγωνο με τον Άρη από το Ζυγό, δίνει τέλος στον Αύγουστο με τόλμη, ενέργεια και κινητικότητα. Είσαι στο επίκεντρο Τοξότη μου , έτοιμος να δράσεις, να πεις “ναι” ή “όχι”, να κυνηγήσεις το ένστικτό σου χωρίς να δώσεις πολλές εξηγήσεις. Η κοινωνικότητα αυξάνεται, η διάθεση για φλερτ είναι τονισμένη, και οι πράξεις σου έχουν επίδραση. Είναι ιδανική μέρα για βόλτα, μετακίνηση, μια εντυπωσιακή κουβέντα ή ένα νέο ξεκίνημα, έστω και ανεπίσημο. Η παρουσία σου δεν περνά απαρατήρητη – και καλά κάνει.

Τι να προσέξεις: Να μην παρασυρθείς από υπερβολές ή μεγαλοστομίες.

Τι να αξιοποιήσεις: Την τόλμη σου να πεις “ξεκινάω” – χωρίς να ζητήσεις άδεια.

Αιγόκερως – Ένας απολογισμός με σκοπό



Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου σε καλεί να κάνεις έναν μικρό εσωτερικό απολογισμό Αιγόκερέ μου και να εντοπίσεις τι άφησες πίσω και τι θέλεις να πάρεις μαζί σου στον Σεπτέμβρη. Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η διάθεση είναι πιο εσωστρεφής, αλλά η όψη με τον Άρη σε βοηθά να ανασυγκροτήσεις τις δυνάμεις σου. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, ή για μία συζήτηση με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν, αυτό θα σε βοηθήσει σήμερα να νιώσεις πιο χαλαρά! Κάποιες ευκαιρίες σε οικονομικά ή επαγγελματικά έρχονται αλλά πρέπει να είσαι ξεκούραστος για να τις διαχειριστείς.

Τι να προσέξεις: Μην απορρίπτεις όσα σε δυσκόλεψαν αυτόν τον μήνα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ηρεμία και τη σοφία που φέρνει η αποδοχή.

Υδροχόος – Οι φίλοι είναι η απάντηση



Η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου σε βρίσκει με κοινωνική διάθεση και ανάγκη για επαφή με ανθρώπους που μοιράζονται μαζί σου τα ίδια ιδανικά Υδροχόε μου. Η Σελήνη στον Τοξότη σε εξάγωνο με τον Άρη σε ενθαρρύνει να κλείσεις τον μήνα με συντροφιά, ψυχαγωγία και μία ιδέα που μπορεί να σε εμπνεύσει. Κάποιες ειδήσεις ή μηνύματα από μακριά φέρνουν ελπίδες. Αν είχες μία έντονη εβδομάδα, η σημερινή μέρα θα σου θυμίσει ότι τα καλύτερα έρχονται όταν ακολουθείς το δρόμο της καρδιάς σου.

Τι να προσέξεις: Την εσωτερική αμφιβολία – δεν έχει θέση σήμερα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την επαφή με φίλους και δημιουργικές ομάδες.

Ιχθύες – Το φως στο τέλος του τούνελ



Για σήμερα Κυριακή αγαπητέ μου Ιχθύ, η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας σου και σε βοηθά να δεις καθαρά ποια επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν δράση και ποια χρειάζονται χρόνο. Ο Άρης από τον Ζυγό σου δίνει την ώθηση για να πάρεις πρωτοβουλίες, ενώ μία ιδέα μπορεί να ωριμάσει μέσα σου. Κλείνεις τον Αύγουστο με πιο ώριμη ματιά για το μέλλον και με τη διάθεση να σταθείς στο ύψος σου, χωρίς να παρασυρθείς από ενοχές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες.

Τι να προσέξεις: Την υπερκόπωση ή τις πολλές υποσχέσεις προς τους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαύγεια και την αυτοπεποίθηση της σημερινής μέρας.