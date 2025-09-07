Μία ιδιαίτερη Κυριακή ανοίγεται μπροστά μας, σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2025, κορυφώνεται ένα από τα πιο σημαντικά αστρολογικά φαινόμενα της χρονιάς η Πανσέληνος – Ολική έκλειψη Σελήνης στο ζώδιο των Ιχθύων (στην 15η μοίρα του ζωδίου). Η έκλειψη αυτή χαρακτηρίζεται και ως «Ματωμένο Φεγγάρι», λόγω της κοκκινωπής απόχρωσης που αποκτά η Σελήνη όταν η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα σε αυτήν και τον Ήλιο. Το φαινόμενο προκαλείται από τη διάθλαση του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης: το μπλε φως διασκορπίζεται, ενώ το κόκκινο φτάνει στη Σελήνη, δημιουργώντας την χαρακτηριστική χροιά. Αστρολογικά, πρόκειται για μια ισχυρή σεληνιακή έκλειψη που φέρνει συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα και κομβικές εξελίξεις, ειδικά για Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύες του 2ου δεκαημέρου . Η σύνοδος της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό μας δίνει το μήνυμα ότι τα γεγονότα που προκύπτουν τώρα αποτελούν μία μετάβαση προς έναν νέο μονοπάτι. Το τρίγωνο του Δία από τον Καρκίνο ενισχύει την υποστήριξη προσφέροντας και ευκαιρίες.

Κριός – Ξεκουράσου για να ακούσεις την καρδιά σου

Κριέ μου, η σημερινή Πανσέληνος – Έκλειψη στους Ιχθύες έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα για το ζώδιο σου, φέρνοντας στο φως κάτι που καταπίεζες καιρό ή που αρνιόσουν να παραδεχτείς. Μπορεί να κλείνει ένας κύκλος εσωτερικής αγωνίας, ψυχικής κόπωσης ή να αποκαλύπτεται μια αλήθεια που οδηγεί σε κάθαρση. Αυτή την ημέρα καλείσαι να απομονωθείς για λίγο και να αποφασίσεις σημαντικές εκκαθαρίσεις κύκλων που πρέπει να κάνεις, είτε επρόκειτο για συνήθειες, για δραστηριότητες, για εργασία. Πιθανό να έχεις και ένα έντονο όνειρο ή μια προφητική διαίσθηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άφησε την καρδιά σου να σε οδηγήσει – όχι τον εγωισμό σου.

Ταύρος – Ένας φιλικός αποχαιρετισμός, μια νέα κατεύθυνση

Η Πανσέληνος – Έκλειψη Σελήνης που κορυφώνεται σήμερα Κυριακή στους Ιχθύες επηρεάζει τον τομέα των φίλων, των ομάδων και των ονείρων σου. Κάτι φτάνει στο τέλος του: μια φιλία ίσως αλλάζει μορφή ή λήγει, μία προσδοκία σου αναθεωρείται ή επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Με τη συμμετοχή του Δία και του Β. Δεσμού, ό,τι αφήνεις πίσω σου σήμερα ανοίγει χώρο για σχέσεις ή ακόμα και για εξελίξεις πιο γνήσιες και πιο “ ταιριαστές”. Αυτή η Έκλειψη μπορεί να φέρει στην ζωή σου και μία πρόταση – γνωριμία ή και μία ιδέα, που θα σε οδηγήσει προς μία νέα κατεύθυνση!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Έλα σε επαφή με ανθρώπους που σε εξελίσσουν – απομακρύνσου από όποιον σε κρατά στάσιμο!

Δίδυμοι – Ορατότητα, καταξίωση και ηθική ευθύνη

Αγαπητέ μου Δίδυμε, σημαντική αυτή η Κυριακή για το ζώδιο σου καθώς η Πανσέληνος – Έκλειψη στους Ιχθύες σε επηρεάζει άμεσα και φέρνει γεγονότα στον τομέα της καριέρας, της δημόσιας εικόνας και της προσωπικής σου πορείας. Είναι πιθανό να κορυφώνεται ένα έργο που είχες αναλάβει, να κλείνει ένας επαγγελματικός κύκλος ή να παίρνεις μία σημαντική – τελική απόφαση που αφορά έναν μεγάλο στόχο ζωής. Ο Δίας φέρνει εύνοια ασφάλεια, σιγουριά και τόνωση οικονομικών, ενώ η σύνδεση με τον Β. Δεσμό δίνει μια αίσθηση “μοιραίου καθήκοντος” – να ακολουθήσεις ένα δρόμο που εμπνέει και ενώνει. Η μέρα φέρνει επιβεβαίωση αλλά και το βάρος των επιλογών σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κινητοποιήσου με ευθύνη – κάποιος σε παρατηρεί και περιμένει να σε εμπιστευτεί.

Καρκίνος – Αλλαγή αντίληψης, αλλαγή ζωής

Αγαπητέ μου Καρκίνε, η Πανσέληνος – Έκλειψη στους Ιχθύες επηρεάζει τον τομέα της αντίληψης, της πίστης, των σπουδών, των ταξιδιών και των “μεγάλων ιδεών” σου. Κάτι αλλάζει στον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο – είτε γιατί μαθαίνεις κάτι που σε κάνει να αλλάξεις τρόπο σκέψης, είτε γιατί νιώθεις έτοιμος να ακολουθήσεις μια νέα κατεύθυνση. Μια σημαντική συζήτηση, πρόταση ή επαφή με άτομο από απόσταση σε φέρνει πιο κοντά στο πεπρωμένο σου. Ευνοούνται σχέσεις με εξωτερικό, διδασκαλία, συγγραφή ή πνευματική αναζήτηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε σημασία στα “σημάδια” – σε οδηγούν κάπου που δεν περίμενες.

Λέων – Ένα συναισθηματικό ξεκαθάρισμα σε βάθος

Η σημερινή Σεληνιακή Έκλειψη Λιοντάρι μου, σε επηρεάζει στενά σε ψυχολογικό υπόβαθρο, φέρνει όμως και εξελίξεις στον οικονομικό τομέα! Καλείσαι τώρα να κλείσεις έναν κύκλο μέσα σου – είτε αφορά μια ερωτική σχέση, είτε ένα οικονομικό βάρος, είτε βαθιά εσωτερική ανασφάλεια . Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω σου φόβους, εμμονές ή εκκρεμότητες που σε κρατούσαν στάσιμο. Με τον Δία σε τρίγωνο, μπορείς να βρεις την λύση που θα σε απελευθερώσει από ότι σε βασανίζει αυτό τον καιρό. Αν επιτρέψεις στον εαυτό σου να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί την αδυναμία ή το πρόβλημα , θα έχεις οφέλη από εκεί που δεν το περιμένεις!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Το θάρρος σήμερα είναι να συγχωρήσεις – και να προχωρήσεις.

Παρθένος – Σχέσεις που δοκιμάζονται, ενώσεις που γράφουν ιστορία

Η Πανσέληνος – Έκλειψη στο απέναντί ζώδιο από εσένα Παρθένε μου, δηλαδή στους Ιχθύες, φέρνει την κορύφωση ή την ρήξη σε μια σχέση ζωής. Μπορεί να πρόκειται για σύντροφο, συνεργάτη ή στενό φίλο – η ουσία είναι ότι σήμερα κάτι ξεκαθαρίζει. Αν είσαι σε φάση γνωριμίας, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι μοιραίο. Αν όμως υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν αποκλείεται να ληφθεί απόφαση ή να αποκαλυφθούν αλήθειες. Ο Δίας στον Καρκίνο λειτουργεί σαν προστατευτικό δίχτυ: ακόμα κι ό,τι τελειώνει, είναι για το καλό σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αγνοείς τα συναισθήματα – σήμερα αυτά λένε την πιο καθαρή αλήθεια.

Ζυγός – Η ρουτίνα αλλάζει, εσύ βρίσκεις νέο νόημα

Η σημερινή Πανσέληνος – Έκλειψη στους Ιχθύες ενεργοποιεί τον τομέα της εργασίας, της υγείας και της καθημερινής ζωής σου φίλε μου Ζυγέ. Μπορεί να ολοκληρώνεται ένα επαγγελματικό πρότζεκτ ή να βλέπεις καθαρά τι χρειάζεται να αλλάξεις για να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου και να κόψεις κάποιες κακές συνήθειες. Κάποια νέα πληροφορία ή αλλαγή στον χώρο εργασίας ίσως σε προβληματίσει προσωρινά, αλλά ο Δίας φέρνει στήριξη από ανώτερους ή ακόμα και μία πολύ καλή νέα προοπτική. Η αλλαγή στην καθημερινότητα σου είναι αναγκαία – και σωτήρια.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Ακολούθησε νέες υγιείς συνήθειες, όχι τις παλιές δικαιολογίες.

Σκορπιός – Μία δημιουργική ή ερωτική κορύφωση

Σκορπιέ μου, σε αυτή την σημαντική για όλους Κυριακή, η Πανσέληνος – Έκλειψη στους Ιχθύες φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα της καρδιάς σου: δημιουργικά σχέδια, έρωτας, παιδιά, ή ένα πάθος που είχες παραμελήσει , όλα αυτά ξαναζωντανεύουν. Σήμερα νιώθεις πολύ – και αυτό είναι ευλογία αλλά και πρόκληση. Μια σχέση μπορεί να περάσει σε άλλο επίπεδο, ή να αποκαλυφθεί τι πραγματικά νιώθει το άλλο πρόσωπο. Με το τρίγωνο από τον Δία, ευνοούνται τα νέα ξεκινήματα σε προσωπικά έργα, όπως και η συναισθηματική συμφιλίωση. Άφησε το φως να μπει, έστω και αν είναι συγκινητικό.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Ό,τι σε συγκινεί βαθιά, δείχνει το δρόμο για το μέλλον σου.

Τοξότης – Αλλαγές στο σπίτι, φως στο παρελθόν

Αγαπητέ μου Τοξότη, η σημερινή Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες αγγίζει τον πυρήνα σου: την οικογένεια, το σπίτι, τις ρίζες σου. Είσαι σε περίοδο που κάνεις κάποια σημαντικά ξεκαθαρίσματα που αφορούν τις «βάσεις» σου, που επηρεάζουν άμεσα ζητήματα ευθυνών, υποχρεώσεων, σπιτιού , οικογένειας ή γίνεται ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα με το παρελθόν σου! Με τον Δία στον Καρκίνο σε τρίγωνο, η μέρα δίνει ευκαιρία συμφιλίωσης, αποκατάστασης ή συναισθηματικής επούλωσης. Μπορεί να συγκινηθείς – μα είναι λύτρωση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κάθε τέλος εποχής δίνει χώρο για κάτι νέο και αληθινό.

Αιγόκερως – Λόγια που συγκινούν, ειδήσεις που αλλάζουν προοπτική

Η σημερινή Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες φέρνει ένα έντονο επικοινωνιακό γεγονός, μια σημαντική συζήτηση ή συναισθηματική αποκάλυψη για σένα Αιγόκερέ μου . Ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα ή ακόμα κι ένα ταξίδι κοντινό μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να συνειδητοποιήσεις κάτι βαθύ. Σχέσεις με συγγενείς, αδέρφια, γείτονες ή συνεργάτες μπορεί να αλλάξουν μορφή. Με τον Δία στον Καρκίνο σε τρίγωνο, μια νέα συμφωνία ή γνωριμία μπορεί να αποδειχτεί καρμική και ευεργετική.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μίλησε με ειλικρίνεια, ακόμα κι αν σε συγκινεί αυτό που έχεις να πεις.

Υδροχόος – Οικονομική – συναισθηματική ισορροπία σε νέα βάση

Έντονες ανασφάλειες μεταδίδει σε σένα Υδροχόε μου η σημερινή Έκλειψη Σελήνης στους Ιχθύες , η οποία σε προβληματίζει έντονα για ζητήματα οικονομικά αλλά και για προτεραιότητες που ξέρεις ότι πρέπει να θέσεις! Μπορεί να ολοκληρώνεται μια οικονομική υπόθεση ή να φεύγει από τη ζωή σου κάτι που δεν είχε πια νόημα. Την ίδια στιγμή όμως, ο Δίας από τον Καρκίνο ευνοεί την αποκατάσταση ισορροπίας σε πρακτικά και εργασιακά ζητήματα. Συναισθηματικά, αν νιώθεις παραμελημένος, σήμερα θα καταλάβεις πού πρέπει να μείνεις και από πού να αποτραβηχτείς. Η σταθερότητα δεν είναι πολυτέλεια — είναι ανάγκη.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Διεκδίκησε αυτά που αξίζεις – βάλε φρένο σε τολμηρά οικονομικά εγχειρήματα

Ιχθύες – Εσύ στην πρώτη γραμμή μιας μοιραίας Πανσελήνου

Αγαπητέ μου Ιχθύ, σήμερα Κυριακή σχηματίζεται η Έκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σου και αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ένα κομβικό σημείο που πρέπει να πάρεις σημαντικές αποφάσεις ζωής. Είσαι στο επίκεντρο μιας εσωτερικής ή εξωτερικής κορύφωσης: μπορεί να ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κεφάλαιο, να αποκαλύπτεται κάτι που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή σου ή να καλείσαι να πάρεις απόφαση που επηρεάζει τον επόμενο χρόνο. Μπορεί να νιώσεις εκτεθειμένος – αλλά ταυτόχρονα πιο αληθινός από ποτέ. Ο Δίας σε τρίγωνο δίνει φως, στήριξη και καθοδήγηση. Εμπιστέψου τον εαυτό σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Αυτή η αλλαγή δεν σε τρομάζει – σου αποκαλύπτει.