Για σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 τα άστρα μας χαρίζουν ανάσες αισιοδοξίας. Ο Ήλιος και ο Ερμής από την Παρθένο σχηματίζουν εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο, δημιουργώντας ένα κλίμα όπου μπορούμε να δούμε πρακτικά ζητήματα να μπαίνουν σε τάξη, αλλά και να λάβουμε νέα που μας γεμίζουν χαρά και ελπίδα. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί την επικοινωνία, τις συζητήσεις και τις επαφές με ανθρώπους που εμπιστευόμαστε, καθώς υπάρχει διάθεση συνεργασίας, κατανόησης και αμοιβαίας στήριξης.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να προωθήσουμε σχέδια που έχουμε δουλέψει με μεθοδικότητα, να μιλήσουμε για ιδέες μας ή να βάλουμε σταθερές βάσεις σε οικονομικά και προσωπικά ζητήματα. Παράλληλα, η αίσθηση ότι μπορούμε να δούμε το μέλλον πιο φωτεινό μας γεμίζει ενέργεια και δημιουργικότητα.

Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό το όμορφο Σάββατο για να νιώσουμε ότι προχωράμε με σιγουριά, με πρακτικά βήματα αλλά και με την καρδιά μας πιο ανοιχτή στις χαρές που μας περιμένουν. Τα απόλυτα τυχερά ζώδια της ημέρας είναι οι Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι καθώς και οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες του 2ου δεκαημέρου

Αναλυτικά οι ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου παρακάτω

Κριός – «Μια μέρα με άνοιγμα ευκαιριών»

Αυτή την Παρασκευή Κριέ μου φέρνει για σένα θετικές εξελίξεις καθώς το εξάγωνο Ήλιου και του Ερμή από την Παρθένο με τον Δία από τον Καρκίνο δημιουργεί προοπτικές σε θέματα σπιτιού, οικογένειας αλλά και επαγγελματικής οργάνωσης. Μπορεί να βρεις λύση σε ένα πρακτικό ζήτημα που σε απασχολούσε ή να έχεις μια ευχάριστη είδηση που αφορά την οικογένεια. Είναι μια καλή μέρα για να σχεδιάσεις με ηρεμία τα επόμενα βήματά σου και να κάνεις συζητήσεις που θα έχουν αποτέλεσμα. Επίσης, μια μικρή βοήθεια από συγγενικό πρόσωπο θα σε ανακουφίσει. Διατήρησε την αισιοδοξία σου και αξιοποίησε τη μέρα για να βάλεις σταθερές βάσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άκουσε την εμπειρία των δικών σου ανθρώπων, θα σε κατευθύνουν σωστά.

Ταύρος – «Η επικοινωνία φέρνει χαρά»

Η μέρα σε ευνοεί ιδιαίτερα σε θέματα συζητήσεων, επαφών και συμφωνιών αγαπητέ μου Ταύρε. Ο Ήλιος και ο Ερμής από την Παρθένο σε εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο φέρνουν όμορφα νέα, ευχάριστες συναντήσεις και επαφές με πρόσωπα που σε γεμίζουν χαρά. Είναι κατάλληλη στιγμή για να προωθήσεις ένα δημιουργικό σου σχέδιο, να μιλήσεις για κάτι που σε ενδιαφέρει ή να απολαύσεις μια εκδρομή ή μια βόλτα που θα σου ανεβάσει τη διάθεση. Στις προσωπικές σχέσεις, η επικοινωνία είναι πιο ανοιχτή και ειλικρινής, βοηθώντας σε να έρθεις πιο κοντά με τους αγαπημένους σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην κρατάς μέσα σου όσα νιώθεις, μοιράσου τα με χαμόγελο.

Δίδυμοι – «Οικονομικές ανάσες και πρακτικές λύσεις»

Για εσένα, Δίδυμέ μου, το εξάγωνο του Ήλιου – Ερμή με τον Δία δίνει ευκαιρίες να δεις πρόοδο σε οικονομικά ζητήματα και σε οικογενειακές υποθέσεις. Μπορεί να έχεις μια θετική εξέλιξη που να αφορά το ακίνητο, την οικογενειακή περιουσία ή να προκύψει μια πρόταση που θα ενισχύσει τα έσοδά σου. Είναι καλή στιγμή για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να οργανώσεις τα οικονομικά σου και να βάλεις τάξη σε μικροχρέη. Στις προσωπικές σχέσεις, μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να αισθανθείς πιο σίγουρος και σταθερός. Οργάνωσε τη μέρα σου με πρακτικότητα, αλλά και με διάθεση να απολαύσεις τις μικρές χαρές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μάθε να εκτιμάς τα μικρά απλά πράγματα που σου δίνουν ασφάλεια.

Καρκίνος – «Ραντεβού με την Τύχη»

Αυτή η Παρασκευή είναι μια από τις πιο τυχερές μέρες σου, Καρκίνε μου! Ο Ήλιος και ο Ερμής από την Παρθένο σχηματίζουν εξάγωνο με τον Δία στο ζώδιό σου, φέρνοντας χαρμόσυνες ειδήσεις, συναντήσεις που σε γεμίζουν αισιοδοξία και ευκαιρίες για νέες συνεργασίες ή σχέδια. Η διάθεσή σου ανεβαίνει, επικοινωνείς πιο ανοιχτά και αυθόρμητα και μπορείς να πείσεις τους άλλους πιο εύκολα για αυτά που θέλεις. Στα αισθηματικά, μια κουβέντα με τον σύντροφο ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σου δώσει χαρά. Η μέρα σε ενθαρρύνει να βγεις μπροστά με αυτοπεποίθηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Αξιοποιείσαι την αστρολογική εύνοια για να προχωρήσει μία απόφαση, συμφωνία, γνωριμία , ένα σχέδιο

Λέων – «Κατακτάς τον στόχο σου»

Η Παρασκευή σου δίνει την ευκαιρία να σταθείς πιο δυναμικά στους στόχους σου, Λέοντά μου. Ο Ήλιος και ο Ερμής από την Παρθένο σε εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο φέρνουν λύσεις σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα και σε βοηθούν να κλείσεις παρασκηνιακές υποθέσεις που σε κρατούσαν πίσω. Είναι μια μέρα που θα δεις πρόσωπα από το περιβάλλον σου να σε στηρίζουν ή να σου ανοίγουν δρόμους που δεν περίμενες. Στα αισθηματικά, μια τρυφερή στιγμή μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε καλό μονοπάτι. Η μέρα σε καλεί να δείξεις σταθερότητα, αλλά και πίστη στον εαυτό σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μη φοβάσαι να ονειρευτείς, το σύμπαν είναι με το μέρος σου.

Παρθένος – «Η λάμψη σε βρίσκει»

Με τον Ήλιο και τον Ερμή στο ζώδιό σου σε εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο, αυτή την Παρασκευή έρχονται χαρμόσυνες στιγμές, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες που τονίζουν τη γοητεία σου φίλε μου Παρθένε. Έχεις τη διάθεση να εκφραστείς πιο ελεύθερα, να επικοινωνήσεις τις ιδέες σου και να εμπνεύσεις τους γύρω σου. Είναι επίσης μια εξαιρετική στιγμή για να βάλεις στόχους που αφορούν φιλίες, συνεργασίες ή ακόμη και ομαδικά σχέδια. Στα προσωπικά, μπορείς να δεις βελτίωση στη σχέση σου ή μια θετική εξέλιξη που σε κάνει να χαμογελάς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άδραξε τη μέρα, είναι δώρο που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο.

Ζυγός – «Μια ανάσα σιγουριάς»

Σήμερα Παρασκευή , Ζυγέ μου, το εξάγωνο Ήλιου – Ερμή με τον Δία σου χαρίζει ανακούφιση και σιγουριά σε ζητήματα που σε είχαν πιέσει το τελευταίο διάστημα. Στα επαγγελματικά μπορεί να λάβεις μια ευχάριστη είδηση ή να δεις την προσπάθειά σου να αναγνωρίζεται. Στα οικονομικά, προκύπτουν ευκαιρίες για να νιώσεις περισσότερη ασφάλεια ή να δεις θετική εξέλιξη σε ένα χρέος που σε απασχολούσε. Η μέρα είναι κατάλληλη για να κλείσεις εκκρεμότητες και να βάλεις μια πιο σταθερή βάση στα σχέδιά σου. Στα αισθηματικά, το κλίμα είναι τρυφερό και ενισχύεται η εμπιστοσύνη στη σχέση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Εστίασε στη σταθερότητα, είναι το κλειδί της ημέρας.

Σκορπιός – «Ανοίγεται ένας νέος ορίζοντας»

Σκορπιέ μου, με το εξάγωνο Ήλιου και Ερμή με τον Δία στον Καρκίνο αυτή η Παρασκευή φέρνει ευκαιρίες σε θέματα σπουδών, ταξιδιών και επικοινωνίας. Είναι πιθανό να λάβεις μια πρόταση που ανοίγει νέες προοπτικές ή να προχωρήσεις σε μια συζήτηση που σε ενθουσιάζει. Οι σχέσεις με ανθρώπους από απόσταση ή με διαφορετικό υπόβαθρο σε εμπνέουν και σου δίνουν νέα πνοή. Στην προσωπική σου ζωή, ένα μήνυμα ή μια επαφή μπορεί να φέρει χαρά και αίσθηση τύχης. Η μέρα σε ενθαρρύνει να δεις πιο μακριά και να βάλεις νέους στόχους.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άφησε ανοιχτό το μυαλό σου, οι ευκαιρίες έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις.

Τοξότης – «Βάσεις για πρόοδο»

Αυτή την Παρασκευή, Τοξότη μου, με το εξάγωνο Ήλιου – Ερμή από την Παρθένο με τον Δία στον Καρκίνο σε ωθεί να δεις πιο πρακτικά τα μελλοντικά σου σχέδια. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες μέσα από οικονομικές συζητήσεις ή συνεργασίες που βάζουν γερές βάσεις για το αύριο. Ένα οικογενειακό ζήτημα μπορεί να βρει λύση ή να νιώσεις ότι παίρνεις στήριξη από άτομα που αγαπάς. Στα επαγγελματικά, είναι μέρα κατάλληλη για οργάνωση και ρεαλιστικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση φέρνει σταθερότητα και ανανεώνει το κλίμα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επένδυσε σε ό,τι έχει διάρκεια, όχι σε πρόσκαιρες χαρές.

Αιγόκερως – «Προοπτικές νέων συνεργασιών»

Σήμερα Παρασκευή Αιγόκερέ μου, το εξάγωνο Ήλιου και Ερμή με τον Δία φέρνει θετικά ανοίγματα στις συνεργασίες και στις προσωπικές σου σχέσεις. Μπορεί να δεχθείς μια πρόταση συνεργασίας που θα αποδειχθεί ωφέλιμη ή να κάνεις μια συζήτηση που θα βελτιώσει τη σχέση σου. Η μέρα είναι κατάλληλη για να προωθήσεις τις ιδέες σου και να δείξεις τις ικανότητές σου με τρόπο που πείθει. Στην προσωπική σου ζωή, ένα ευχάριστο μήνυμα ή μια μικρή έκπληξη θα σε γεμίσει αισιοδοξία. Είναι ημέρα που σε βοηθά να χτίσεις εμπιστοσύνη και σταθερότητα. Αν είσαι ελεύθερος ευνοείσαι για μία νέα γνωριμία

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε αξία στους ανθρώπους που αποδεικνύουν έμπρακτα τη στήριξή τους.

Υδροχόος – «Στήριξη στην καθημερινότητα»

Η Παρασκευή φέρνει ανάσες στην καθημερινότητά σου, Υδροχόε μου, καθώς το εξάγωνο Ήλιου – Ερμή με τον Δία στον Καρκίνο σε βοηθά να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις στη δουλειά. Μπορεί να λάβεις μια βοήθεια από συνεργάτη ή ένα θετικό νέο για θέμα οικογενειακό. Η μέρα είναι ιδανική για να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να ενισχύσεις την απόδοσή σου. Στα αισθηματικά, μικρές πράξεις φροντίδας φέρνουν μεγάλη ικανοποίηση. Το κλίμα σε στηρίζει για να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μικρές βελτιώσεις στην καθημερινότητα κάνουν μεγάλη διαφορά.

Ιχθύες – «Χαρά και δημιουργικότητα»

Για εσένα, Ιχθύ μου, η μέρα είναι ιδιαίτερα θετική! Ο Ήλιος και ο Ερμής από την Παρθένο σε εξάγωνο με τον Δία στον Καρκίνο φωτίζουν τα αισθηματικά σου και σου δίνουν χαρά μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί όμορφα ή μια συζήτηση με τον σύντροφό σου να σας φέρει πιο κοντά. Είναι επίσης μέρα κατάλληλη για να ασχοληθείς με ταλέντα σου ή να ξεκινήσεις κάτι που σε γεμίζει έμπνευση. Στα οικονομικά, μπορεί να προκύψει ένα μικρό κέρδος ή ευχάριστη είδηση. Η μέρα έχει χρώμα και ζωντάνια!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε χώρο στη χαρά και στην έμπνευση, είναι τα δώρα της ημέρας.