Μέρα πάθους, ανταγωνισμού, πλεονεξία και σπατάλης οικονομικής και συναισθηματικής είναι αυτή η Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025. Τα σχολεία μπορεί να ξεκινούν σήμερα, οι απαιτήσεις της εποχής όμως είναι αυξημένες και οι φόβοι και οι ανασφάλειες κάνουν «πάρτι»! Η Σελήνη κινείται στον Ταύρο και σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντασης αλλά και ουσιαστικών αποκαλύψεων. Θα νιώσουμε πως κάποια ζητήματα δεν μπορούν να μείνουν άλλο «κάτω από το χαλί»· χρειάζεται ξεκαθάρισμα και αποφασιστικότητα. Οι σχέσεις, τα οικονομικά, αλλά και οι προσωπικοί μας στόχοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αναγκάζοντάς μας να δούμε ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις έχουν πραγματικά αξία στη ζωή μας.

Παράλληλα, η ενέργεια της ημέρας μπορεί να φέρει έλεγχο, ζήλια ή παιχνίδια δύναμης, γι’ αυτό καλούμαστε να αποφύγουμε ακρότητες. Το βράδυ, αν δώσουμε χώρο σε ότι μας χαλαρώνει, μας ηρεμεί και σε ότι απολαμβάνουμε, μπορούμε να βρούμε ισορροπία μέσα από μικρές όμορφες στιγμές ηρεμίας. Είναι μια μέρα που δοκιμάζει, αλλά και καθαρίζει το τοπίο για το επόμενο βήμα. Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του 1ου δεκαημέρου έχετε μπροστά σας μία ημέρα υψηλών απαιτήσεων

Αναλυτικά οι προβλέψεις της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου παρακάτω:

Κριός – «Δύναμη και αναμέτρηση»

Σήμερα το ζώδιό σου έρχεται αντιμέτωπο με προκλήσεις, καθώς η Σελήνη από τον Ταύρο σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο σε ωθεί να δεις ξεκάθαρα τις δυναμικές στις φιλίες και στους στόχους σου. Κάποιες καταστάσεις μπορεί να σε πιέσουν και να νιώσεις πως πρέπει να επιβάλεις τη θέση σου. Απόφυγε ακραίες αντιδράσεις, γιατί οι ισορροπίες είναι λεπτές. Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να προκύψουν συζητήσεις που αποκαλύπτουν ποιος σε στηρίζει πραγματικά και ποιος όχι. Το βράδυ προτίμησε χαλαρό ρυθμό και κάτι απλό που θα σε αποφορτίσει. Η μέρα σε προκαλεί να δείξεις ωριμότητα και να βάλεις τα όριά σου χωρίς φωνές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε τη δύναμή σου με πράξεις, όχι με αντιδράσεις.

Ταύρος – «Ανατροπές που φέρνουν αποφάσεις»

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα, σήμερα Πέμπτη Ταύρε μου νιώθεις την ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου . Οι άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν να επιβάλουν τις απόψεις τους, αλλά εσύ είσαι αποφασισμένος να στηρίξεις τα θέλω σου. Στα επαγγελματικά μπορεί να βρεθείς μπροστά σε απαιτήσεις ή σε πιεστικές και ανταγωνιστικές καταστάσεις, όμως έχεις τη δύναμη να δώσεις λύσεις. Στις σχέσεις, ένα θέμα που σε προβληματίζει ίσως κορυφωθεί· θα χρειαστεί να δείξεις σταθερότητα και να αποφύγεις παιχνίδια εξουσίας. Η μέρα σε καλεί να σταθείς όρθιος, να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να αφήσεις την πράξη να μιλήσει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήνεις κανέναν να σε κλονίσει από τα σταθερά σου βήματα.

Δίδυμοι – «Εσωτερική ένταση – εξωτερική διαύγεια»

Η Σελήνη στον Ταύρο σε φέρνει αντιμέτωπο Δίδυμέ μου με εσωτερικές ανησυχίες, ενώ το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα βγάζει στην επιφάνεια φόβους αλλά και παρασκήνιο! Σήμερα μπορεί να νιώσεις πως κάτι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σου ή ότι μια υπόθεση σου δημιουργεί αβεβαιότητα. Αντί να εγκλωβιστείς σε σενάρια, χρησιμοποίησε τη διαίσθησή σου για να βγάλεις πιο καθαρά συμπεράσματα. Στα επαγγελματικά, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις, γιατί μπορεί να παρασυρθείς από λόγια ή φήμες. Το βράδυ αναζήτησε στιγμές χαλάρωσης που θα σε βοηθήσουν να καθαρίσεις το μυαλό σου. Έτσι θα κλείσεις την ημέρα με περισσότερη γαλήνη.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήνεις τον φόβο να θολώνει την κρίση σου.

Καρκίνος – «Σχέσεις σε καίρια καμπή»

Σήμερα το ζώδιό σου βιώνει ένταση στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο και το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο αγγίζουν τον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σου δεσμών. Μπορεί να προκύψουν ανατροπές ή πιέσεις που σε βάζουν στη διαδικασία να σκεφτείς βαθύτερα τις ισορροπίες. Στις φιλίες ή σε ομαδικά σχέδια, πιθανό να φανεί ποιος στέκεται στο πλευρό σου με ειλικρίνεια. Μην αφήσεις τον εκνευρισμό, την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα να σε παρασύρουν σε συγκρούσεις χωρίς ουσία. Αντίθετα, δείξε ωριμότητα και διάθεση να δεις την αλήθεια. Το βράδυ μια συζήτηση σε στενό κύκλο μπορεί να αποδειχθεί αποκαλυπτική.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μάθε να διακρίνεις ποιοι είναι αληθινά δίπλα σου.

Λέων – «Πίεση και επιβεβαίωση»

Σήμερα Λιοντάρι μου μου, η Σελήνη από τον Ταύρο σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο έρχονται δυναμικές αναμετρήσεις σε θέματα καριέρας και σχέσεων. Από το πρωί μπορεί να νιώσεις πως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις συνεργατών σε πιέζουν. Κάποιος ίσως δοκιμάσει την αντοχή σου ή αμφισβητήσει τη θέση σου, όμως έχεις την αποφασιστικότητα να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων. Στις προσωπικές σου σχέσεις καλό είναι να αποφύγεις τα παιχνίδια δύναμης, γιατί μπορεί να φέρουν ρήξεις. Προτίμησε να μείνεις ψύχραιμος και να δείξεις την αξία σου με τις πράξεις σου, όχι με συγκρούσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Στήριξε τα θέλω σου με ήρεμη, αλλά σταθερή στάση.

Παρθένος – «Διαχείριση ευθυνών»

Παρθένε μου η Σελήνη στον Ταύρο σε φέρνει πιο κοντά στις φιλοδοξίες σου αυτή την Πέμπτη , αλλά το τετράγωνο με τον Πλούτωνα δείχνει ότι σήμερα χρειάζεται σωστή διαχείριση. Ένα ζήτημα σπουδών, ταξιδιού ή νομικής φύσεως μπορεί να σε πιέσει. Ταυτόχρονα, στις σχέσεις σου ίσως νιώσεις πως οι άλλοι περιμένουν περισσότερα από εσένα ή ότι σε φορτώνουν με ευθύνες που δεν σου αναλογούν. Πρόσεξε να μη μπεις σε καταστάσεις εξουσίας ή ελέγχου. Το βράδυ η διάθεση σταθεροποιείται, αρκεί να δώσεις προτεραιότητα σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό και να αφήσεις στην άκρη τα υπόλοιπα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Διατήρησε τις ισορροπίες και μην αναλαμβάνεις βάρη που δεν σου ανήκουν.

Ζυγός – «Οικονομικές και συναισθηματικές εντάσεις»

Η μέρα ξεκινά με αρκετή φόρτιση, καθώς η Σελήνη στον Ταύρο και το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα αναδεικνύουν θέματα οικονομικά ή συναισθηματικά που ζητούν επίλυση. Πιθανό να υπάρξουν εντάσεις γύρω από κοινά χρήματα, υποχρεώσεις ή συμφωνίες. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις μπαίνουν σε μια φάση ξεκαθαρίσματος, αφού καταλαβαίνεις ποιος είναι πραγματικά ειλικρινής απέναντί σου. Απόφυγε σκληρές κουβέντες, ζήλειες και πες stop σε μία τοξική σχέση που σε φθείρει! Το βράδυ, μια πιο πρακτική στάση θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά τις λύσεις που υπάρχουν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δες την αλήθεια κατάματα, χωρίς φόβο και χωρίς υπερβολές.

Σκορπιός – «Σχέσεις σε δοκιμασία»

Σήμερα Πέμπτη Σκορπιέ μου, η Σελήνη στον Ταύρο απέναντί σου σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει ένταση στις προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξουν πιεστικές συζητήσεις ή να προσπαθεί ο ένας να επιβληθεί και να ελέγξει τον άλλον! Εσύ, όμως, έχεις τη δύναμη να χειριστείς τις καταστάσεις με στρατηγική και να αποφύγεις περιττές συγκρούσεις. Στο οικογενειακό περιβάλλον πιθανό να αισθανθείς ότι κάποιοι δεν κατανοούν τις ανάγκες σου. Απόφυγε τις ακρότητες και προσπάθησε να διατηρήσεις ψύχραιμο λόγο. Το βράδυ θα βρεις πιο ήρεμο ρυθμό, αν επενδύσεις σε ανθρώπους που σε στηρίζουν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήσεις τα παιχνίδια δύναμης να χαλάσουν τις ισορροπίες σου.

Τοξότης – «Η μέρα θέλει μέτρο»

Η Σελήνη στον Ταύρο σε βάζει σε διαδικασία να ασχοληθείς με την καθημερινότητα και την εργασία σου, αλλά το τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνει υπερβολές. Μπορεί να νιώσεις πίεση από τον φόρτο δουλειάς ή να προκύψουν εντάσεις με συναδέλφους. Επίσης, η μέρα ενδέχεται να σε κουράσει είναι σκόπιμο λοιπόν να φροντίσεις τον εαυτό σου και την ξεκούραση σου . Στα προσωπικά, μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει παρασκηνιακά θέματα. Απόφυγε σκληρή στάση· η ευελιξία είναι το κλειδί για να ξεπεράσεις τις δυσκολίες. Το βράδυ η αίσθηση σταθερότητας επιστρέφει, αρκεί να μη φορτώνεις τον εαυτό σου με υπερβολές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δούλεψε μεθοδικά και κράτησε μέτρο σε όλα.

Αιγόκερως – «Πάθος και δημιουργία»

Με τη Σελήνη στον Ταύρο και το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο, η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει έντονες συγκινήσεις στα αισθηματικά ή σε δημιουργικά σου σχέδια. Ένα ερωτικό θέμα σε απασχολεί έντονα, ίσως με ζήλια ή υπερβολικές απαιτήσεις. Απόφυγε την ανάγκη να ελέγχεις πάντα τις καταστάσεις, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν συγκρούσεις. Στα οικονομικά, πρόσεξε υπερβολικές δαπάνες, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με παιδιά ή προσωπικές απολαύσεις. Παρ’ όλα αυτά, η μέρα μπορεί να σε εμπνεύσει να βάλεις μπρος ένα δημιουργικό σχέδιο με αποφασιστικότητα και πάθος.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε τον ενθουσιασμό σου χωρίς να παρασύρεσαι από την υπερβολή.

Υδροχόος – «Αλλαγές στο σπίτι και στην ψυχή»

Η Σελήνη στον Ταύρο σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα στο ζώδιό σου σε φέρνει σήμερα Πέμπτη σε εσωτερικές συγκρούσεις. Μπορεί να προκύψουν θέματα στο σπίτι, στην οικογένεια ή με ένα ακίνητο, που σου προκαλούν άγχος ή ανάγκη για αποφάσεις. Επίσης, θα νιώσεις ότι έχει έρθει η στιγμή να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε βαραίνουν ψυχολογικά. Η μέρα σε καλεί να αντιμετωπίσεις ρεαλιστικά αυτά που σε πιέζουν, χωρίς όμως να αφήσεις τον θυμό ή την αδιαλλαξία να σε καθοδηγήσουν. Το βράδυ μια ήρεμη στιγμή με δικό σου άνθρωπο ή μια μικρή αλλαγή στον χώρο σου μπορεί να σε ηρεμήσει αισθητά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Προτίμησε να λύνεις με διάλογο, όχι με σύγκρουση.

Ιχθύες – «Επικοινωνία με ένταση, λόγια με βάρος»

Η Πέμπτη φέρνει έντονη κινητικότητα στις επικοινωνίες, αλλά και λόγια που μπορεί να απογοητεύουν Ιχθύ μου. Η Σελήνη στον Ταύρο σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο σε καλεί να προσέξεις τι λες και πώς το λες, καθώς υπάρχει κίνδυνος παρανοήσεων ή παρεξηγήσεων. Μια είδηση, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από ό,τι περίμενες. Στα επαγγελματικά, κράτησε χαμηλούς τόνους σε συζητήσεις. Η μέρα θέλει σωστή διαχείριση, αλλά το βράδυ θα σε βρει πιο ήρεμο, αν αφήσεις στην άκρη την ανάγκη να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Διάλεξε προσεκτικά τις λέξεις σου, γιατί σήμερα έχουν δύναμη.