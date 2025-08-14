Σήμερα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατάματα σχέσεις, καταστάσεις και συμπεριφορές που δεν αντέχουν άλλη παράταση. Η Σελήνη περνά στον Ταύρο, ζητώντας σταθερότητα, ρεαλισμό και ουσία. Όμως τα τετράγωνα που σχηματίζει με τον Ερμή στον Λέοντα και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο φέρνουν βαθύτερες εντάσεις – φόβους, ανασφάλειες, μάχες κυριαρχίας και επικοινωνιακά αδιέξοδα! Δεν θα λείψουν όμως και κάποιες αποκαλύψεις μυστικών ….

Αυτή η Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 είναι λοιπόν μέρα γεμάτη ίντριγκα, παρασκήνιο, πείσμα, επιμονή αλλά και σκληρά λόγια που πονάνε! Οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του 1ου δεκαημέρου είναι τα πιεσμένα ζώδια της ημέρας!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Οικονομικές και συναισθηματικές διεκδικήσεις

Η σημερινή μέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που είχες παραμερίσει. Η Σελήνη στον Ταύρο σε πιέζει να κοιτάξεις τι έχεις και τι αξίζει, αλλά τα τετράγωνα με Ερμή και Πλούτωνα σε κάνουν πολύ επίμονο και επιβλητικό προκειμένου να μπορέσεις να αποκτήσεις ότι θέλεις. Στα αισθηματικά υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις γιατί το άτομο που σε ενδιαφέρει αισθάνεται ότι δεν του δίνεις την δέουσα προσοχή και ακούς λόγια που σε απογοητεύουν! Προσοχή σε οικονομικούς συνεταιρισμούς ή προτάσεις για οικονομικά σχέδια , η μέρα δεν προσφέρεται για ανοίγματα!

Τι να προσέξεις: Ένα πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις λέξεις για να σε υπονομεύσει.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμή σου να βάζεις όρια χωρίς φασαρία.

Ταύρος – Μια σύγκρουση που σου δείχνει αλήθειες

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Πέμπτη, έχεις την ανάγκη να προστατεύσεις τον εαυτό σου, το χώρο σου, τη σταθερότητά σου. Όμως τα τετράγωνα με τον Ερμή στον Λέοντα και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο σε προκαλούν έντονα: οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα παίρνουν διαστάσεις. Κάποιος προσπαθεί να σε πιέσει με επιβολή ή λόγια που ακουμπούν ευαίσθητα σημεία σου . Η μέρα θέλει υπομονή και στρατηγική. Δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να σε ακούσουν. Αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου, χωρίς να γίνεις αδιάλλακτος, βγαίνεις κερδισμένος.

Τι να προσέξεις: Την τάση να πεις κάτι από πείσμα ή πληγωμένος εγωισμός.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη σταθερότητα και το ήθος σου – δείχνουν ποιος πραγματικά είσαι.

Δίδυμοι – Δεν είναι όλα τα λόγια αθώα

Η σημερινή Πέμπτη θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε συζητήσεις που φαίνονται «φιλικές» αλλά υποκρύπτουν σκοπό. Η Σελήνη στον Ταύρο σε κάνει πιο εσωστρεφή, όμως το τετράγωνο με τον Ερμή από το Λέοντα και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο διεγείρει το παρασκήνιο και το κουτσομπολιό στις επαφές σου . Κάποιος σου λέει μισές αλήθειες ή προσπαθεί να ελέγξει τις αποφάσεις σου μέσα από υπαινιγμούς. Μην τσιμπήσεις – κράτησε αποστάσεις. Αν σήμερα προσπαθήσουν να σε εμπλέξουν σε λόγια, διατήρησε αποστάσεις. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι μια αλήθεια δείχνει πού βρίσκεσαι μέσα σου.

Τι να προσέξεις: Τις συζητήσεις με ανθρώπους που δεν έχουν ξεκάθαρες προθέσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να καταλάβεις ποιος σου λέει την αλήθεια και ποιος όχι.

Καρκίνος – Μη θυσιάζεις τον εαυτό σου για να μην ταράξεις τα νερά

Η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει σήμερα Πέμπτη επαφές με φίλους, ομάδες, ανθρώπους με κοινά σχέδια. Όμως σήμερα κάτι «παγώνει» στην επικοινωνία. Το τετράγωνο με τον Ερμή και τον Πλούτωνα σε φέρνει αντιμέτωπο με έναν φίλο ή συνεργάτη που χειρίζεται τις λέξεις για να επιβάλει το δικό του. Μπορεί να νιώσεις ότι πρέπει να συμφωνήσεις για να μη δημιουργηθεί ρήξη. Όμως δεν είναι δική σου δουλειά να κρατάς τις ισορροπίες όλων. Αν ένα πρόσωπο αποκαλύπτει τον ελεγκτικό του εαυτό, σήμερα θα φανεί καθαρά. Σήκωσε το ανάστημά σου ή κάνε πίσω με αξιοπρέπεια.

Τι να προσέξεις: Την τάση να υποχωρήσεις για να διατηρήσεις «την ειρήνη».

Τι να αξιοποιήσεις: Την καθαρή σου διαίσθηση – βλέπεις πίσω από τα προσχήματα.

Λέων – Μην αφήσεις την περηφάνια να θολώσει την κρίση σου

Σήμερα η Σελήνη στον Ταύρο ενεργοποιεί την ανάγκη σου για επαγγελματική επιβεβαίωση αλλά και για επίτευξη στόχων. Θες να σε υπολογίζουν, να φανεί η αξία σου και να αναγνωριστείς. Όμως τα τετράγωνα με τον Ερμή στο ζώδιό σου και τον Πλούτωνα απέναντι δείχνουν εντάσεις: μπορεί να υπάρξει λεκτική πρόκληση, μία κουβέντα με τον προϊστάμενο ή το σύντροφο που αγγίζει ευαίσθητα σημεία. Μην μπεις σε μάχη για το ποιος έχει δίκιο. Αν σε αμφισβητούν, απάντησε με πράξεις. Αν νιώθεις ότι κάποιος σε πιέζει συναισθηματικά, κράτησε όρια. Η μέρα δεν θέλει υπεροχή – θέλει ψυχραιμία.

Τι να προσέξεις: Τον εγωισμό που σε οδηγεί σε αχρείαστη σύγκρουση.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να σταθείς με ήθος και σιγουριά εκεί που αμφισβητείσαι.

Παρθένος – Όταν κάτι σε ενοχλεί, δες αν το πρόβλημα είναι δικό σου ή του άλλου

Η Σελήνη στον Ταύρο φέρνει αναζητήσεις, σκέψεις για το μέλλον, ίσως και μια επιθυμία για απόδραση από την καθημερινότητα σήμερα Πέμπτη Παρθένε μου. Όμως τα τετράγωνά της με τον Ερμή και τον Πλούτωνα ρίχνουν την ψυχολογία σου από τις αρνητικές σκέψεις και το συσσωρευμένο στρες που έχεις. Μπορεί να υπάρξει ένταση με άτομο που προσπαθεί να επιβάλει τον τρόπο σκέψης του ή να σε επηρεάσει συναισθηματικά μέσω ενοχών. Μην παρασυρθείς σε λεκτική αντιπαράθεση. Σήμερα, ακόμα και μία καλοπροαίρετη πρόταση μπορεί να κρύβει ένταση. Άκουσε με ψυχραιμία – και μην ξεχνάς ποιος είσαι.

Τι να προσέξεις: Τη χειραγώγηση πίσω από γλυκόλογα ή θεωρίες.

Τι να αξιοποιήσεις: Την εσωτερική σου σοφία – δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση για να συνεχίσεις.

Ζυγός – Κάποιος προσπαθεί να έχει το πάνω χέρι, αλλά το βλέπεις

Η Σελήνη στον Ταύρο σε καλεί να σταθεροποιήσεις σχέσεις και συναισθήματα, όμως τα τετράγωνα με Ερμή και Πλούτωνα φέρνουν αποκαλύψεις αυτή την Πέμπτη Ζυγέ μου. Μπορεί να υπάρξει ένταση και ζήλειες σε μια ερωτική υπόθεση ή ανταγωνισμοί σε μια συνεργασία! Σήμερα λοιπόν ο καθένας προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του ανάγκες ή να ελέγξει μέσω υπονοούμενων ή συναισθηματικού εκβιασμού. Η μέρα δεν ευνοεί σημαντικές συζητήσεις ή σημαντικές αποφάσεις. Διατήρησε αποστάσεις από ό,τι φαίνεται υπερβολικά φορτισμένο. Το σημαντικό: μην χάσεις τον εαυτό σου για να αποφύγεις μια σύγκρουση.

Τι να προσέξεις: Τον φόβο της απόρριψης που σε οδηγεί σε παραχωρήσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ικανότητά σου να διατηρείς αξιοπρέπεια ακόμη και στην πίεση.

Σκορπιός – Αποκαλύψεις στις σχέσεις

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, σήμερα Πέμπτη η Σελήνη απέναντί σου στον Ταύρο ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων. Σήμερα μπορεί να υπάρξει έντονη πίεση από ένα πρόσωπο – σύντροφο, συνεργάτη ή– που είτε ζητά πολλά είτε δεν αφήνει περιθώρια συζήτησης ή διαπραγμάτευσης. Τα τετράγωνα με Ερμή και Πλούτωνα σε φέρνουν αντιμέτωπο με την αλήθεια: ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος κρατά τα ηνία, ποιος επηρεάζει ποιον. Αν νιώσεις πως χειραγωγείσαι, κάνε βήμα πίσω. Αν αγαπάς, μίλησε ξεκάθαρα. Είναι η μέρα που μια σχέση αποκαλύπτει τη δομή της – κι εσύ καλείσαι να διαλέξεις αν σου κάνει.

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική εξάρτηση που θολώνει την κρίση.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διορατικότητα σου – βλέπεις ξεκάθαρα, σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Τοξότης – Η πίεση είναι μέσα σου, όχι στους άλλους

Τοξότη μου, η Σελήνη στον Ταύρο σήμερα Πέμπτη φέρνει βάρος στην καθημερινότητά σου – πολλές υποχρεώσεις, υποβόσκουσες εντάσεις, αλλά και μικρές λεπτομέρειες που μαζεύονται και σε πιέζουν. Τα τετράγωνα με Ερμή και Πλούτωνα εντείνουν τις εσωτερικές συγκρούσεις: θέλεις να πεις κάτι, να αντιδράσεις, να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Η μέρα δεν είναι κατάλληλη για ξεκαθαρίσματα – είναι όμως εξαιρετική για παρατήρηση. Κάποιος γύρω σου λειτουργεί παθητικά-επιθετικά ή σε υποτιμά διακριτικά. Σήμερα καταλαβαίνεις ποιοι σε σέβονται πραγματικά.

Τι να προσέξεις: Την πίεση που προβάλλεις στους άλλους ενώ ξεκινά από εσένα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ικανότητά σου να διακρίνεις ψυχολογικά μοτίβα – και να αποστασιοποιηθείς.

Αιγόκερως – Επιβάλεις την εκτίμηση

Η Σελήνη στον Ταύρο σε ενθαρρύνει σήμερα να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό σε κάτι που αγαπάς – στον έρωτα, στη δημιουργία, στο παιδί σου ή σε ένα προσωπικό σου σχέδιο. Όμως τα τετράγωνα με Ερμή και Πλούτωνα θίγουν ένα βαθύτερο θέμα: δίνεις χωρίς ανταπόκριση; Σε θεωρούν δεδομένο; Κάποιος σήμερα μπορεί να σε προκαλέσει με λόγια ή χειρισμούς που θίγουν την αξία σου. Μην το αφήσεις να περάσει έτσι. Η μέρα ζητά να προστατεύσεις την καρδιά σου με ρεαλισμό και να δείξεις ότι η σταθερότητα δεν είναι αδυναμία – είναι δύναμη.

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική εξάντληση από μονόπλευρες σχέσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει πραγματικά να συνεχίσεις να φροντίζεις.

Υδροχόος – Η ασφάλεια συγκρούεται με την ανάγκη για αλλαγή

Φίλε μου Υδροχόε, για σήμερα Πέμπτη η Σελήνη στον Ταύρο αγγίζει τον πυρήνα σου – την οικογένεια, το σπίτι, τη βάση σου. Σήμερα μπορεί να υπάρξουν αναταράξεις: μια έντονη συζήτηση με άτομο του οικογενειακού σου περιβάλλοντος ή η επιστροφή ενός ζητήματος που νόμιζες ότι έχεις αφήσει πίσω. Τα τετράγωνα της Σελήνης με τον Ερμή και τον Πλούτωνα δείχνουν πως κάποιος προσπαθεί να ορίσει τον χώρο, τις αποφάσεις ή το συναίσθημά σου. Μην μπεις σε κόντρες εξουσίας. Μείνε ήρεμος, αλλά ξεκάθαρος. Το παρελθόν δεν αλλάζει – το πώς αντιδράς, ναι.

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική πίεση που γίνεται έλεγχος.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ικανότητά σου να δημιουργείς νέα δομή, ακόμα και πάνω σε ερείπια.

Ιχθύες – Όσα ειπωθούν σήμερα, έχουν συνέπειες

Η Σελήνη στον Ταύρο σε ωθεί να μιλήσεις, να επικοινωνήσεις, να εκφράσεις όσα νιώθεις σήμερα Πέμπτη Ιχθύ μου. Όμως τα τετράγωνα της με Ερμή και Πλούτωνα κάνουν το κλίμα έντονο: μια κουβέντα μπορεί να παρερμηνευτεί, να μετατραπεί σε πίεση ή ακόμα και να οδηγήσει σε συναισθηματικό ξεκαθάρισμα. Κάποιος ίσως σου μιλήσει με τρόπο διεισδυτικό ή αποκαλύψει κάτι που σε αιφνιδιάζει. Η μέρα θέλει παρατήρηση και όχι αυθορμητισμούς. Αν κρατήσεις τη δική σου αλήθεια με ηρεμία, θα αποφύγεις τη σύγκρουση και θα κερδίσεις τον σεβασμό.

Τι να προσέξεις: Τον πειρασμό να πεις περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να δείξεις με ωριμότητα τι σημαίνει «μιλάω με ουσία».