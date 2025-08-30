Το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου μας καλεί να περάσουμε από τη σιωπή στη δράση, από την εσωστρέφεια στην εξερεύνηση. Η μέρα ξεκινά με τη Σελήνη κενή πορείας στον Σκορπιό, προσφέροντας ένα ήσυχο, στατικό πρωινό, ιδανικό για αποτοξίνωση, ξεκούραση ή σιωπηλές αποφάσεις.

Όμως από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη στον Τοξότη, η ατμόσφαιρα αλλάζει ξαφνικά. Το τρίγωνό της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στον Κριό προσφέρει σταθερότητα και όραμα, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο μας ενισχύει ψυχικά και ψυχολογικά.



Ωστόσο, η αντίθεση με τον Ουρανό από τους Διδύμους φέρνει εκπλήξεις, απρόσμενες ειδήσεις ή αλλαγές σχεδίων – κι εκεί θα φανεί ποιος μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να χάνει την ψυχραιμία του.

Ας αφήσουμε το Σάββατο να μας διδάξει πως η αληθινή περιπέτεια ξεκινά εκεί που συναντιέται η καρδιά με τη λογική και η πράξη με την έμπνευση.

Τα πιο κερδισμένα ζώδια της ημέρας είναι οι Κριοί – Λέοντες – Τοξότες και οι Δίδυμοι- Ζυγοί – Υδροχόοι του 1ου δεκαημέρου!

Κριός – Με το βλέμμα μπροστά, αλλά με ρίζες βαθιές

Το πρωινό του Σαββάτου σε βρίσκει λίγο εσωστρεφή ή άτονο, ίσως και πιο σιωπηλό απ’ ό,τι συνήθως Κριέ μου και αυτή η διάθεση πραγματικά δεν σου ταιριάζει, ίσως να σε ρωτούν όλοι γύρω σου «Τι έχεις, εσύ δεν είσαι έτσι συνήθως». Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη να περνά στον Τοξότη, νιώθεις ότι ο ορίζοντας σου ανοίγει. Το τρίγωνό της με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να χτίσεις κάτι μακροπρόθεσμο, είτε αφορά σπουδές, είτε σχέδια για ταξίδι, είτε μια σημαντική σχέση που αρχίζει να παίρνει ουσία.Προσοχή μόνο στην αντίθεση με τον Ουρανό: Μερικές φορές ο αυθορμητισμός σου και τα λόγια σου μπορεί να προκαλέσουν δυσαρέσκεια στους γύρω σου, να έχεις περισσότερο «τακτ»!

Τι να προσέξεις: Απότομες αποφάσεις ή λόγια που σοκάρουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία σταθερή εξέλιξη που μπορεί να κρατήσει στον χρόνο.

Ταύρος – Εσωτερική μεταμόρφωση ή εξωτερική ανατροπή;

Η Σελήνη στον Σκορπιό το πρωί δίνει μια αίσθηση "στασιμότητας", ενώ αισθάνεσαι ότι δεν είσαι καλυμμένος και ικανοποιημένος από την υπάρχουσα κατάσταση στις σχέσεις σου. Μπορεί να σκεφτείς μια σχέση, ένα παλιό συναίσθημα ή να δουλεύεις σιωπηλά πάνω σε ένα θέμα που δεν έχει λυθεί. Από το απόγευμα όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Η Σελήνη στον Τοξότη σε βοηθά να δεις ξεκάθαρα θέματα συναισθηματικά αλλά και να ανακαλύψεις την αλήθεια που κρύβεται μέσα σου! Το τρίγωνο με Κρόνο – Ποσειδώνα σε βοηθά να βρεις λύση σε προβλήματα, ενώ η αντίθεση με Ουρανό δείχνει πως ένα ξαφνικό γεγονός που μπορεί να σε αφυπνίσει και να σε κάνει να δεις ξεκάθαρα κάποια πράγματα!

Τι να προσέξεις: Μη λειτουργήσεις αμυντικά από φόβο απώλειας.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια ευκαιρία να αλλάξεις κάτι σε βάθος, όχι στην επιφάνεια.

Δίδυμος – Ανεμοστρόβιλος σχέσεων (και αποκαλύψεων)

Η μέρα ξεκινά σε πιο ήπιους τόνους, όμως από το απόγευμα και μετά, τα γεγονότα επιταχύνονται αγαπητέ μου Δίδυμε. Η Σελήνη περνά απέναντί σου, στον Τοξότη, φωτίζοντας τον τομέα των σχέσεων, συνεργασιών και επαφών, και δεν σε αφήνει σε ησυχία. Το τρίγωνό της με τον Κρόνο φέρνει μία σταθεροποιητική κουβέντα ή πρόταση που σε ικανοποιεί, το εξάγωνο με τον Πλούτωνα σε κάνει να δεις τι πρέπει να αλλάξεις για να προχωρήσει κάτι σοβαρά, αλλά η αντίθεση με τον Ουρανό σε εκπλήσσει – ίσως από το πουθενά, ίσως από κάποιο πρόσωπο που δεν περίμενες να μιλήσει.

Τι να προσέξεις: Συναισθηματικές αντιδράσεις που έρχονται ξαφνικά και ταράζουν το τοπίο.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να δεις μια σχέση ή συνεργασία κάτω από άλλο φως.

Καρκίνος – Όταν η εσωτερική σταθερότητα δίνει δύναμη

Το πρωινό σου Καρκίνε μου είναι πιο σιωπηλό, ιδανικό για εσωτερική επαφή, ανάπαυση ή αποφόρτιση από το στρες! Από το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη στον Τοξότη, μπαίνεις σε ρυθμό οργάνωσης, καθήκοντος και πρακτικής σταθερότητας. Το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να συγκροτήσεις το σπίτι, την οικογένεια και βάλεις σε τάξη κάποια πράγματα, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτωνα φέρνει βαθιά ψυχική υποστήριξη από ένα αγαπημένο πρόσωπο που σε συμβουλεύει και σου δίνει δύναμη! Πρόσεξε μόνο την αντίθεση με τον Ουρανό: απρόσμενα νέα ή αλλαγές σε σχέδια φίλων μπορεί να σε ξεβολέψουν. Μην αντιδράσεις σπασμωδικά.

Τι να προσέξεις: Πιέσεις από το περιβάλλον ή απρόσμενες ακυρώσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία ευκαιρία να ρυθμίσεις κάτι πρακτικό που σου είχε ξεφύγει.

Λέων – Ένα βήμα έμπνευσης με γερές βάσεις

Η Σελήνη το πρωί είναι κενής πορείας, και σε βοηθά να κάνεις μια εσωτερική ανασυγκρότηση Λιοντάρι μου. Από το απόγευμα και μετά όμως, με τη Σελήνη στον φιλικό Τοξότη, ξυπνάς δημιουργικά, με όρεξη για χαρά, έκφραση, σχέσεις ή και φλερτ. Το τρίγωνό της με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να επενδύσεις σε κάτι μακροχρόνιο, ειδικά σε σχέση ή δημιουργικό πλάνο. Το εξάγωνο με τον Πλούτωνα χαρίζει ένταση και βάθος σε μία συναισθηματική εμπειρία.Η αντίθεση Σελήνης/Ουρανού φέρνει και αιφνίδιες εκπλήξεις, μπορεί να είναι μία ξαφνική αισθηματική πρόταση, μία αιφνίδια γνωριμία, ή μπορεί να πας κάπου και να περάσεις ανέλπιστα καλά – ενώ δεν το είχες στο πρόγραμμα -!

Τι να προσέξεις: Αντιδράσεις που έχουν εγωισμό ή ανταγωνισμό.

Τι να αξιοποιήσεις: Έμπνευση, ρομαντική ευκαιρία ή δημιουργικό χόμπι.

Παρθένος – Ανασυγκρότηση σκέψεων

Η μέρα ξεκινά ήρεμα, με μία εσωτερική επιθυμία να μείνεις πίσω από τα φώτα και να ανασυγκροτήσεις τις σκέψεις σου Παρθένε μου. Από το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη στον Τοξότη, νιώθεις την ανάγκη να βάλεις τάξη στο σπίτι, την οικογένεια και τις συναισθηματικές σου βάσεις. Το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα φέρνει σταθερότητα σε μία οικογενειακή σχέση ή βοηθά να πάρεις ώριμη απόφαση για την προσωπική σου ζωή. Το εξάγωνο με τον Πλούτωνα φέρνει βαθιά επίγνωση και θεραπεία σε σχέση με το παρελθόν!

Τι να προσέξεις: Εξεγέρσεις που έρχονται από μέσα σου και δεν έχουν εκτονωθεί.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία ώριμη απόφαση που ενισχύει τις ρίζες σου.

Ζυγός – Ένα ξαφνικό άνοιγμα... σου δείχνει τον δρόμο

Το Σάββατο ξεκινά με σένα να είσαι σε αδράνεια, αρκετά κλειστός και χωρίς πολλά κέφια, όμως Ζυγέ μου αυτό το κλειστό κλίμα δεν θα κρατήσει για πολύ καθώς από το απόγευμα και μετά έρχεται η κινητοποίηση και οι επικοινωνίες. Η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί το μυαλό, την περιέργεια και την ανάγκη σου να μοιραστείς. Το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να συζητήσεις κάτι σημαντικό και να νιώσεις σιγουριά από την εξέλιξη σε μία αισθηματική υπόθεση! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα φέρνει καίριες πληροφορίες ή λέξεις με συναισθηματική ένταση, ενώ η αντίθεση με Ουρανό μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές αποκαλύψεις – οικονομικές ή συναισθηματικές, που θα σου αρέσουν!

Τι να προσέξεις: Νευρικές συζητήσεις ή ξαφνικά ξεσπάσματα.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα μήνυμα που φωτίζει μια προσωπική σου αλήθεια.

Σκορπιός – Μεταμορφώνεις την αίσθηση της αξίας σου

Το πρωινό του Σαββάτου σε βρίσκει πιο ήσυχο, σχεδόν εσωστρεφή Σκορπιέ μου, επιζητώντας περισσότερο να κλείσεις εκκρεμότητες τώρα που ο μήνας φτάνει στο τέλος του. Από το απόγευμα όμως, με τη Σελήνη στον Τοξότη, το βάρος πέφτει στα οικονομικά και στα συναισθηματικά. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να εδραιώσεις μία απόφαση που αφορά χρήματα, εργασία ή το τι αξίζεις, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτωνα σε ενδυναμώνει ψυχικά και σε βάζει σε κίνηση.Η αντίθεση με τον Ουρανό όμως μπορεί να φέρει μία ανατροπή ή απρόσμενο σχόλιο από άτοο του περιβάλλοντός σου. Διατήρησε τη θέση σου με σταθερότητα, όχι επιθετικότητα.

Τι να προσέξεις: Αιφνίδιες αντιδράσεις σε θέματα σχέσεων.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να βελτιώσεις τα έσοδά σου ή να ζητήσεις κάτι που αξίζεις.

Τοξότης – Ανεβαίνεις πάλι στο προσκήνιο – με βάθος και προοπτική

Η μέρα ξεκινά και εσύ Τοξότη μου δεν έχεις διάθεση για πολλές κουβέντες, καθώς η Σελήνη είναι κενής πορείας στον Σκορπιό και έχεις λίγο τις μαύρες σου! Από το απόγευμα και μετά η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε φέρνει στο προσκήνιο – συναισθηματικά και κοινωνικά. Το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να βάλεις όρια, να σχεδιάσεις ένα νέο ξεκίνημα ή να μιλήσεις με σοβαρότητα για ένα όνειρο, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτωνα δείχνει πώς μπορείς να πάρεις πίσω τη δύναμή σου.Η αντίθεση με τον Ουρανό φέρνει απρόβλεπτες εκπλήξεις από το περιβάλλον σου, μία αλλαγή σχεδίων που εντέλει βγαίνει σε καλό ή μία ξαφνική γνωριμία που σου ανατρέπει τα δεδομένα!

Τι να προσέξεις: Απότομα λόγια ή αλλαγές ρουτίνας που σε εκνευρίζουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυνατότητα να κάνεις restart με πιο γερά θεμέλια.

Αιγόκερως – Εσωτερικά ξεκαθαρίσματα με εξωτερική ηρεμία

Το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου ξεκινά με μια διάθεση να αποσυρθείς, να σκεφτείς, να ανασυνταχθείς, και πολύ καλά κάνεις Αιγόκερέ μου. Από το απόγευμα, η Σελήνη περνά στον Τοξότη, φωτίζοντας τον πιο μυστικό, εσωτερικό τομέα σου. Το τρίγωνό της με Κρόνο και Ποσειδώνα σε βοηθά να κάνεις ένα θεραπευτικό ξεκαθάρισμα μέσα σου αλλά και να συγκροτήσεις ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένειά σου! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα σου δίνει δύναμη, επιμονή και θάρρος. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό ίσως φέρει ένα ξαφνικό flashback από άτομο ή εμπειρία που δεν έχει κλείσει καλά μέσα σου. Αντί να σε αναστατώσει, άκουσε τι έχει να σου μάθει.

Τι να προσέξεις: Παλιούς φόβους που ξυπνούν χωρίς λόγο.

Τι να αξιοποιήσεις: Τον εσωτερικό σου οδηγό. Το ένστικτό σου είναι αλάνθαστο σήμερα.

Υδροχόος – Όταν το απρόσμενο γίνεται η ευκαιρία

Αγαπητέ μου Υδροχόε, η Σελήνη στον Τοξότη από το απόγευμα φωτίζει τον φιλικό και κοινωνικό σου τομέα, και σου δίνει το κατάλληλο κίνητρο για να επικοινωνήσεις, να οργανώσεις μια νέα ιδέα ή να έρθεις σε επαφή με ανθρώπους που εμπνέουν και να το διασκεδάσεις! Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο – Ποσειδώνα σου δίνει πρακτική στήριξη να υλοποιήσεις ένα σχέδιό σου, ενώ το εξάγωνο με Πλούτωνα φέρνει μια πρόταση ή πληροφορία από εκεί που δεν το περιμένεις. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ουρανό, προσφέρει ξαφνικές και αιφνιδιαστικές προσκλήσεις – προτάσεις στα αισθηματικά ή από ένα φιλικό πρόσωπο, πες «ναι» και θα περάσεις υπέροχα!

Τι να προσέξεις: Απότομα ξεσπάσματα με οικεία πρόσωπα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την προοπτική μιας νέας ομάδας, ιδέας ή κοινωνικής επαφής.

Ιχθύς – Ώρα να φανείς – και να νιώσεις περήφανος για αυτό

Ιχθύ μου, το Σάββατο ξεκινά και είσαι κάπως αναποφάσιστος ή αργούν να έρθουν κάποιες απαντήσεις για ένα θέμα που είναι για σένα σημαντικό! Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στον Τοξότη, ασχολείσαι κυρίως με κοινωνικές υποχρεώσεις που πρέπει να ακολουθήσεις. Το τρίγωνο της Σελήνης με Κρόνο και Ποσειδώνα σου δίνει σταθερότητα και δημιουργική δύναμη για να πάρεις σοβαρές αποφάσεις, ενώ το εξάγωνο με Πλούτωνα δείχνει ότι κάποια υποστήριξη που λαμβάνεις σε βοηθά να κάνεις το επόμενο βήμα! Στα απρόοπτα της ημέρας είναι κάποιες εντάσεις που θα προκύψουν με άτομο της οικογένειας.

Τι να προσέξεις: Απόσπαση προσοχής ή εσωτερική φυγή σε κρίσιμη στιγμή.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη στήριξη που δέχεσαι