Αυτό το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου χαρακτηριστική γύρω μας θα είναι η εναλλαγή των διαθέσεων, παρόλα αυτά μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αλλαγές που συνέβησαν στην ζωή μας, στο πρόγραμμα μας ή και μέσα μας, από τον Ιούλιο έως σήμερα, να αναλογιστούμε τις επιλογές μας, να αμφισβητήσουμε ότι μας περιορίζει αλλά και να προετοιμαστούμε για μελλοντικές αλλαγές.

Ο Ουρανός σήμερα, γυρνά φαινομενικά ανάδρομος στους Διδύμους και θα μας ευνοήσει σημαντικά σε όλα τα παραπάνω για το επόμενο διάστημα. Παράλληλα σήμερα, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο των Ιχθύων κα οι διαθέσεις γύρω μας είναι νωχελικές, τρυφερές, ρομαντικές, η ανάγκη για δραπέτευση από την πραγματικότητα καλά κρατεί… Τις βραδινές ώρες ωστόσο, δεν θα λείψουν κάποιες ανατροπές σχεδίων που θα προκαλέσουν νευρικότητα σε Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες του 1ου δεκαημέρου!

Διάβασε την ημερήσια πρόβλεψή σου για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ξαφνική αποκάλυψη ή... διαφυγή;

Το Σάββατο σου Κριέ μου μπορεί να ξεκινήσει δυναμικά αλλά καθώς πλησιάζει το απόγευμα, θα αρχίσεις να νιώθεις μια περίεργη εσωτερική ταραχή (σαν να τρώγεσαι με τα ρούχα σου) χωρίς όμως να υπάρχει απόλυτα ξεκάθαρος λόγος. Ο ανάδρομος Ουρανός από τους Διδύμους σε βάζει σε διαδικασία επεξεργασίας νέων πληροφοριών, ιδεών ή γνωριμιών που είχες από τον Ιούλιο . Απόφυγε σήμερα βιαστικές αποφάσεις και ιδιαίτερα λόγια που δεν έχεις σκεφτεί καλά. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε προσκαλεί να αποσυρθείς για λίγο από τον θόρυβο και να αφουγκραστείς το ένστικτό σου. Μπορεί να έχεις ένα έντονο προαίσθημα ή και κάποιες ασυνήθιστες αποκαλύψεις σε όνειρα ή μέσω μηνυμάτων.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άκουσε τη διαίσθησή σου πριν μιλήσεις ή απαντήσεις σε προτάσεις.

Ταύρος – Κάτι αλλάζει ξαφνικά στο φιλικό σου περιβάλλον

Αυτό το Σάββατο φέρνει ένα αναπάντεχο νέο ή ένα μήνυμα που σε ταράζει – είτε από φίλο, είτε από κάποιον που ανήκει στον ευρύτερο κύκλο σου Ταύρε μου . Ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Διδύμους, κι αυτό σημαίνει ότι μπαίνεις σε μία περίοδο που επανεξετάζεις αλλαγές και προτάσεις που έχεις δεχθεί στον οικονομικό τομέα. Η Σελήνη στους Ιχθύες το απόγευμα σε κάνει πιο συναισθηματικό και σε φέρνει κοντά σε ανθρώπους που σε στηρίζουν. Δεν αποκλείεται και μια βραδινή έξοδος με φιλικά πρόσωπα που θα αποδειχθεί κάπως πιο … δαπανηρή!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κάνε ένα βήμα πίσω πριν βιαστείς να αντιδράσεις σε ξαφνικές εξελίξεις.

Δίδυμοι – Η αλλαγή είσαι εσύ

Με τον Ουρανό να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σου, ξεκινά ένα διάστημα γεμάτο εσωτερικές αναζητήσεις, απρόβλεπτα flashbacks και επιστροφές θεμάτων που νόμιζες ότι είχες αφήσει πίσω φίλε μου Δίδυμε. Σήμερα μπορεί να έχεις μια ξαφνική ανατροπή σε επαγγελματικό ή οικογενειακό πλαίσιο, κυρίως αν δούλευες πάνω σε κάποιο σχέδιο ή αν περίμενες μια απάντηση. Από το απόγευμα, η Σελήνη στους Ιχθύες ανεβάζει την ένταση για θέματα που αφορούν την πρόοδο (κοινωνική ή επαγγελματική) ή ακόμα και τους προσωπικούς σου στόχους! Μπορεί να νιώσεις μια εσωτερική σύγκρουση μεταξύ λογικής και συναισθήματος.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα – σήμερα οι απαντήσεις έρχονται απρόσμενα.

Καρκίνος – Απόδραση σε ένα όνειρο ή σε μια... αλήθεια

Το Σάββατο ξεκινά για σένα Καρκίνε μου με μια ανάγκη να ξεφύγεις από τα τετριμμένα και να αναζητήσεις βαθύτερες απαντήσεις. Ο ανάδρομος Ουρανός στους Διδύμους ενεργοποιεί τον πιο κρυφό σου ψυχισμό και ίσως φέρει ένα ξαφνικό μήνυμα, μυστικό ή συνάντηση που σε ταράζει. Από το απόγευμα και μετά, με τη Σελήνη στους Ιχθύες, σε πιάνει μια ανάγκη να χαθείς σε κάτι πιο μαγικό – μια βόλτα, ένα ταξίδι ή και μια ταινία μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Απόφυγε ωστόσο τις παρορμητικές αποφάσεις, ειδικά αν βασίζονται σε συναισθηματική υπερφόρτιση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε σημειώσεις από ό,τι σου φαίνεται περίεργα “συμπτωματικό” — ίσως κρύβει νόημα.

Λέων – Όταν το ένστικτο αναλαμβάνει δράση

Λιοντάρι μου, για σήμερα Σάββατο αν νιώθεις μια ελαφριά εσωτερική ένταση ή ανεξήγητο εκνευρισμό, δεν είσαι μόνος: η ανάδρομη πορεία του Ουρανού στους Διδύμους επηρεάζει τις φιλικές σου σχέσεις αλλά και τη θέση σου μέσα σε ομάδες. Πιθανή είναι μια σύγκρουση ή ξαφνική αποστασιοποίηση. Από το απόγευμα, η Σελήνη στους Ιχθύες βγάζει στο φως υπόγειες συναισθηματικές ανάγκες ή ανομολόγητα θέλω, ιδίως στα προσωπικά σου. Η μέρα δεν είναι για έντονες δράσεις – είναι για να “νιώσεις” τις αλλαγές που έρχονται.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην κυνηγάς απαντήσεις αλλού – ψάξε μέσα σου τι πραγματικά έχει αλλάξει.

Παρθένος – Ανατροπή συνεργασίας ή έκλαμψη κατανόησης;

Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Σάββατο ξεκινά την ανάδρομη κίνηση του ο Ουρανός στους Διδύμους όπου σε κάνει να βρίσκεσαι σε μία προσωρινή αναστάτωση για επαγγελματικά ζητήματα, σχέσεις με ανωτέρους ή γενικότερα το πεδίο της κοινωνικής σου εικόνας. Μπορεί κάτι να ανατραπεί ή να επανέλθει ένα πρόβλημα που νόμιζες ότι είχες λύσει. Η Σελήνη στους Ιχθύες από το απόγευμα αγγίζει το ζώδιο απέναντί σου και φωτίζει τις σχέσεις, ζητώντας μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και συγχώρεση. Αν κρατάς θυμό για κάτι που ειπώθηκε, η μέρα είναι ιδανική για να το λύσεις με ηρεμία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η ευελιξία σήμερα είναι αρετή – και οδηγεί σε νέα ισορροπία.

Ζυγός – Στάσου για λίγο και άκουσε τα σημάδια

Ζυγέ μου, ο Ουρανός σε αναδρομή στους Διδύμους προκαλεί αβεβαιότητα σε σχέδια που αφορούν σπουδές, νομικά ή ταξίδια. Κάποια ξαφνική πληροφορία ή αλλαγή στάσης από τρίτους ίσως σε φέρει σε δίλημμα. Από το απόγευμα, η Σελήνη στους Ιχθύες στρέφει την προσοχή στην καθημερινότητά σου, ζητώντας να κάνεις χώρο για περισσότερη ηρεμία, ευεξία και εσωτερική τάξη. Η μέρα δεν είναι κατάλληλη για να επιμείνεις σε λεπτομέρειες — αλλά για να εμπιστευτείς την ροή.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Ηρεμία και προσαρμογή — έτσι μετατρέπεις την ανατροπή σε ευκαιρία.

Σκορπιός – Ό,τι κλονίζεται, δείχνει την αλήθεια του

Σκορπιέ μου , αυτό το Σάββατο είναι για όλους μία ημέρα αναστάτωσης, για σένα μπορεί να προέλθει από τα οικονομικά ή μία συναισθηματική σχέση που επηρεάζει βαθύτερα τα επίπεδα της ψυχολογίας σου. Ο ανάδρομος Ουρανός στους Διδύμους σε φέρνει αντιμέτωπο με αναμνήσεις, απωθημένα και παλιές δεσμεύσεις. Από το απόγευμα, η Σελήνη στους Ιχθύες σε χαλαρώνει και σε βοηθά να δεις τι είναι αυθεντικό και τι απλώς σε κρατά δέσμιο. Αν έχεις καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα ή δημιουργική ανάγκη, είναι η μέρα να εμπνευστείς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άσε τον έλεγχο και κοίτα τι σου αποκαλύπτεται όταν σταματάς να επιμένεις.

Τοξότης – Αλλαγές σε σχέσεις και πλάνα συμβίωσης

Ο Ουρανός ξεκινά την ανάδρομη πορεία του σήμερα Σάββατο Τοξότη μου και από αυτή την θέση προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις τις αλλαγές που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα σε θέματα σχέσεων και συνεργασιών! Μπορεί να ξανανοίξει μια υπόθεση με συνεργάτη ή να σε αναγκάσει να δεις αλλιώς την πορεία μίας σχέσης. Η Σελήνη στους Ιχθύες, από το απόγευμα και μετά, δίνει έμφαση σε σπίτι, οικογένεια, εσωτερική γαλήνη. Κάποια ξαφνική αλήθεια μπορεί να σε φέρει σε θέση να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου, ειδικά αν έχεις αφήσει πίσω τις δικές σου ανάγκες για χάρη των άλλων.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Ό,τι σου φαίνεται ασαφές, χρειάζεται να το νιώσεις – όχι να το λύσεις.

Αιγόκερως – Το πρόγραμμα... γίνεται άνω – κάτω για καλό λόγο

Το Σάββατο μπορεί να ξεκινήσει οργανωμένα, όμως μην παραξενευτείς αν μέσα στη μέρα ανατραπεί κάθε πλάνο Αιγόκερέ μου. Ο Ουρανός γυρίζει ανάδρομος και φέρνει καθυστερήσεις ή αναθεωρήσεις σε ότι θεωρούσες ότι είχες βάλει σε μία τάξη και σειρά. Κάποια πληροφορία ίσως σε κάνει να σκεφτείς ξανά την πορεία σου ή τις προτεραιότητες σου. Από το απόγευμα, με τη Σελήνη στους Ιχθύες, το μυαλό σου ταξιδεύει αλλού και θέλεις απλότητα, συζήτηση, επικοινωνία. Άφησε χώρο για το αυθόρμητο, έστω και για μία ώρα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Όταν κάτι δεν πάει όπως θες, σκέψου πού σε οδηγεί αντί να αντιστέκεσαι.

Υδροχόος – Αλλαγή επιθυμιών και προτεραιοτήτων

Είσαι εσύ παιδί του Ουρανού, κι έτσι κάθε φορά που εκείνος γυρίζει ανάδρομος, νιώθεις τις δονήσεις του πρώτος. Κάτι αλλάζει απότομα στα αισθηματικά, στις επιθυμίες σου, στα σχέδιά σου όπου τώρα συνειδητοποιείς ακριβώς τι θες. Μπορεί να ξυπνήσουν παλιά θέματα που νόμιζες λυμένα ή να έρθει ένα μήνυμα από το παρελθόν. Η Σελήνη στους Ιχθύες στρέφει το ενδιαφέρον σου στα υλικά, οικονομικά και προσωπικά σου θέλω. Μπορεί να μπεις στη διαδικασία να αξιολογήσεις τι έχει πραγματική αξία για σένα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Διατήρησε αυτοσυγκράτηση στις αγορές και στις οικονομικές επιλογές! Η μέρα εύκολα θα σε παρασύρει σε λάθη!

Ιχθύες – Η μέρα σου, η ευαισθησία σου, η δύναμή σου

Ψαράκι μου, Σελήνη περνά στο ζώδιό σου το απόγευμα και όλα γίνονται λίγο πιο έντονα – τα συναισθήματα, τα προαισθήματα, οι αντιδράσεις των άλλων. Το τετράγωνο με τον ανάδρομο Ουρανό στους Διδύμους φέρνει μια ανατροπή ή έντονη επικοινωνία που μπορεί να σε αποσυντονίσει. Πρόσεξε πώς μιλάς και κυρίως πώς αντιλαμβάνεσαι αυτά που σου λένε. Η μέρα όμως έχει και δώρα – φτάνει να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου να τα αναγνωρίσει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα η διαίσθησή σου ξέρει πιο πολλά από ό,τι νομίζεις. Άκουσέ την.