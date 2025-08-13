Μέρα δράσης, πρωτοβουλίας, αυθορμητισμού αλλά και υπερβολής αυτή η Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Η Σελήνη από τον Κριό, μας παρακινεί να δράσουμε άμεσα, να κάνουμε ενάρξεις, να διεκδικήσουμε, να εκφραστούμε με ειλικρίνεια, ίσως όμως με λίγο παραπάνω εγωισμό! Τα τετράγωνα που σχηματίζει η Σελήνη με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο, εντείνουν την υπερβολή και την σπατάλη, τόσο την οικονομική όσο και την συναισθηματική! Είναι λοιπόν μία από αυτές τις ημέρες που δεν μπορούμε εύκολα να συγκρατήσουμε το «εγώ θέλω» και οι επιθυμίες με παρορμητισμό γίνονται πράξη, ίσως και με μία πιο πλεονεκτική διάθεση! Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του 2ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που λειτουργούν ασυγκράτητα και υπερβολικά αυτή την ημέρα!

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Τα θες όλα δικά σου εδώ και τώρα

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Τετάρτη Κριέ μου, είσαι φουλ στη δράση, θέλεις να πεις, να κάνεις πράγματα , να προχωρήσεις γρήγορα μπροστά . Όμως το τετράγωνο της Σελήνης με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο σε κάνει να λειτουργείς κάπως επιπόλαια και παρορμητικά! Μπορεί να νιώσεις πως κάποιος σε πιέζει με την αγάπη του ή να μπλεχτείς ανάμεσα σε οικογενειακές απαιτήσεις και προσωπική ανάγκη για ανεξαρτησία. Ο αυθορμητισμός και η υπερβολή σου μπορεί να παρεξηγηθούν αυτή την ημέρα! Στα οικονομικά είναι πολύ πιθανό να σπαταλήσεις περισσότερα από όσα θα έπρεπε, γιατί θα είσαι ασυγκράτητος στην σπατάλη! Στα αισθηματικά δεν είσαι ολιγαρκής, αλλά η βιασύνη μπορεί να σε κατευθύνει και στην επιπολαιότητα!

Τι να προσέξεις: Την απότομη αντίδραση σε αγαπημένα πρόσωπα που δεν φταίνε.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυναμική σου παρουσία, αν συνοδεύεται από συναισθηματική ωριμότητα.

Ταύρος – Άκουσε, αλλά μην πιεστείς να απαντήσεις

Η μέρα σήμερα απαιτεί ψυχραιμία, γιατί παρόλο που δείχνει ήρεμη, μέσα σου υπάρχει εσωτερική σύγκρουση φίλε μου Ταύρε. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί την ανάγκη να αποτραβηχτείς, να σκεφτείς, να προστατεύσεις την ησυχία σου. Το τετράγωνό της με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο σε πιέζει να συμμετάσχεις, να απαντήσεις, να προσαρμοστείς στους ρυθμούς των άλλων. Κάποιος μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις ή να σε αναγκάσει να πάρεις μία συναισθηματική απόφαση. Αν δεν είσαι έτοιμος, μην νιώσεις υποχρέωση να το λύσεις όλα σήμερα. Η μέρα ευνοεί την ενσυνείδηση, όχι τη βιασύνη.

Τι να προσέξεις: Τη σύγχυση ανάμεσα σε ενοχή και αγάπη.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ήρεμη δύναμη που έχεις όταν δεν παρασύρεσαι.

Δίδυμοι – Ανάγκη για δράση, αλλά... χωρίς υπερβολή

Η Σελήνη στον Κριό προσφέρει κοινωνική ενέργεια στην καθημερινότητά σου σήμερα Δίδυμέ μου καθώς και την ανάγκη να βγεις μπροστά, να συνδεθείς, να συμμετάσχεις. Θέλεις να κάνεις κάτι σημαντικό με άλλους – είτε πρόκειται για φίλους είτε για μια επαγγελματική ομάδα. Όμως το τετράγωνό της με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο μπερδεύει τις προθέσεις: λες κάτι απλά, ο άλλος το παίρνει προσωπικά. Μπορεί να υπάρξει ένταση σε φιλική σχέση ή διαφωνία σε συλλογικό στόχο. Τα οικονομικά σου επίσης επηρεάζονται – πρόσεξε μη βιαστείς να συνεισφέρεις περισσότερο απ’ όσο αντέχεις. Η λύση; Να πεις την αλήθεια σου, με αγάπη.

Τι να προσέξεις: Την παρορμητική ανάληψη ευθυνών που δεν είναι δικές σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ενέργεια της ομάδας, αρκεί να μη χαθείς μέσα σ’ αυτήν.

Καρκίνος – Ανάμεσα σε προσδοκίες και πραγματικότητα

Αυτή η Τετάρτη φέρνει στο προσκήνιο το θέμα της αναγνώρισης: προσφέρεις πολλά, δίνεις αγάπη, νοιάζεσαι, αλλά νιώθεις πως δεν παίρνεις πίσω το ίδιο. Η Σελήνη στον Κριό αγγίζει τον τομέα της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σου, φέρνοντας πίεση ή ανταγωνισμό, ενώ το τετράγωνό της με Αφροδίτη – Δία στο ζώδιό σου σε κάνει πιο ευάλωτο στις αντιδράσεις των άλλων. Αν νιώσεις ότι δεν σε σέβονται ή σε εκθέτουν, μείνε σταθερός, όχι αμυντικός. Η αλήθεια που θα πεις με ηρεμία έχει περισσότερη δύναμη από την παρορμητική απάντηση. Προσοχή στις υπερβολές!

Τι να προσέξεις: Τη συναισθηματική υπερβολή μπροστά σε επαγγελματική πίεση.

Τι να αξιοποιήσεις: Την εσωτερική σου αξία – δε χρειάζεται να αποδεικνύεις τίποτα.

Λέων – Θες να φύγεις, αλλά κάτι σε κρατά πίσω

Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να ξεφύγεις – κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Η Σελήνη στον Κριό ξυπνά τη διάθεση για ταξίδι, αλλαγή, περιπέτεια. Όμως το τετράγωνό της με Αφροδίτη – Δία στον Καρκίνο σε τραβά προς τα πίσω: υπάρχει κάτι ανείπωτο που ακόμα σε κρατά, ένα θέμα του παρελθόντος ή μία συναισθηματική εκκρεμότητα που δεν έκλεισε. Προσοχή σε υποσχέσεις που σου δίνουν ή δίνεις – μπορεί να είναι καλοπροαίρετες αλλά όχι ρεαλιστικές. Αν κάποιος σήμερα σου ζητήσει απάντηση ή συναίσθημα, πάρε χρόνο. Η διαίσθησή σου ξέρει, αρκεί να την ακούσεις.

Τι να προσέξεις: Την αυταπάτη ότι φεύγοντας λύνεις ό,τι δεν έχεις αντιμετωπίσει.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη βαθιά γνώση που κρύβεται πίσω από την παρόρμηση.

Παρθένος – Ένα συναισθηματικό τεστ στα όρια και στις αξίες σου

Η Σελήνη στον Κριό σήμερα Τετάρτη αναμοχλεύει θέματα εμπιστοσύνης, συναισθηματικού μοιράσματος, αλλά και οικονομικής διαχείρισης για σένα Παρθένε μου . Το τετράγωνό της με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο δείχνει ότι σήμερα καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στο τι «δίνω» και στο τι «κρατώ». Ίσως υπάρξει μία ένταση σε σχέση ή μία υπερβολή που σε ζορίσει – οικονομικά, ψυχικά ή ερωτικά. Από την άλλη, μια φιλία ή ένα ομαδικό σχήμα σου δίνει στήριξη. Θυμήσου: δεν χρειάζεται να χαρίσεις κομμάτια σου για να σε αποδεχτούν. Μπορείς να αγαπάς και να οριοθετείς ταυτόχρονα – αυτό είναι το μάθημα της ημέρας.

Τι να προσέξεις: Την παγίδα της συναισθηματικής υπερπροσφοράς.

Τι να αξιοποιήσεις: Την υποστήριξη που έρχεται από το περιβάλλον σου, χωρίς να τη ζητήσεις.

Ζυγός – Σχέσεις που ζητούν ειλικρίνεια και όρια

Αγαπητέ μου Ζυγέ, σήμερα Τετάρτη, η Σελήνη απέναντί σου, στον Κριό, στρέφει το φως πάνω στις σχέσεις σου. Θέλεις ισορροπία, όμως σήμερα κάποιος μπορεί να σε φέρει στα όριά σου με παράπονα, απαιτήσεις ή συναισθηματική υπερβολή. Το τετράγωνο με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο ενεργοποιεί και επαγγελματικές ανησυχίες: ίσως νιώσεις πως δεν έχεις χώρο να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε μία συνεργασία ή μέσα σε μία σχέση που σε πιέζει. Πριν απαντήσεις παρορμητικά, σκέψου τι πραγματικά σε ενοχλεί. Η μέρα απαιτεί διάλογο με ειλικρίνεια, όχι σύγκρουση. Το κλίμα αν και φορτισμένο, για σένα εντέλει μπορεί να φέρει κάθαρση.

Τι να προσέξεις: Τον πειρασμό να υποχωρήσεις μόνο και μόνο για να ησυχάσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία για ουσιαστικό ξεκαθάρισμα σε σχέση ή συνεργασία.

Σκορπιός – Ένταση μέσα στη ρουτίνα, αλλά και απαντήσεις

Η Σελήνη στον Κριό αγγίζει τον τομέα της καθημερινότητας και της εργασίας σου. Μία μικρή ενόχληση, ένα ξαφνικό περιστατικό ή μια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί σήμερα να αποτελέσει έντονη πηγή στρες. Το τετράγωνο της Σελήνης με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο φέρνει υπερβολές στις προσδοκίες: ίσως κάποιος να απαιτεί από εσένα περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις τώρα. Πρόσεξε την ψυχοσωματική σου κατάσταση και απόφυγε να πιεστείς για να προλάβεις τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι σημαντικό σε βαραίνει μέσα σου – δώσε χρόνο να το καταλάβεις. Σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα.

Τι να προσέξεις: Την εσωτερική φθορά από την ανάγκη να είσαι «ο δυνατός».

Τι να αξιοποιήσεις: Τη στήριξη ανθρώπων που σέβονται τους ρυθμούς σου.

Τοξότης – Δες τι θέλει η καρδιά σου

Η Σελήνη στον Κριό σε γεμίζει ενέργεια και δημιουργική ορμητικότητα – θέλεις να φλερτάρεις, να παίξεις, να ξεχωρίσεις, να ζήσεις έντονα. Όμως το τετράγωνό της με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο σε φέρνει αντιμέτωπο με βαθύτερα θέματα συναισθηματικής εμπλοκής. Κάτι σε ένα φλερτ ή σε μία σχέση δεν είναι όπως φαίνεται – κάποιος θέλει κάτι πιο ουσιαστικό, ενώ εσύ ίσως ακόμα «δοκιμάζεις». Στα οικονομικά, πρόσεξε πώς ξοδεύεις – κυρίως για να εντυπωσιάσεις ή να καλύψεις συναισθηματικά κενά. Η μέρα ζητά να δεις τι πραγματικά θες – όχι τι περιμένουν οι άλλοι από σένα.

Τι να προσέξεις: Την ανάγκη να επιβεβαιωθείς μέσα από επιφανειακά μέσα.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη φλόγα μέσα σου – αρκεί να οδηγεί σε αλήθεια, όχι σε εντύπωση.

Αιγόκερως – Ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «θέλω» του σπιτιού

Αιγόκερέ μου, σήμερα Τετάρτη η Σελήνη στον Κριό σε πιέζει στο κομμάτι του σπιτιού, της οικογένειας, της εσωτερικής σου ασφάλειας. Κάτι στο περιβάλλον σου – είτε ένα οικείο πρόσωπο είτε ένα πρακτικό θέμα – μπορεί να ανάψει εντάσεις. Το τετράγωνο με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο φέρνει πολλές απαιτήσεις από άλλους, αλλά και από εσένα προς τους άλλους. Η πρόκληση της μέρας είναι να μη βιαστείς να πάρεις θέση ή να κρατήσεις αποστάσεις χωρίς να ακούσεις πρώτα. Κάποιος σε χρειάζεται, αλλά ίσως δεν στο δείχνει όπως θα ήθελες. Χαμήλωσε τους τόνους και κοίτα πίσω από τις λέξεις.

Τι να προσέξεις: Την υπερευαισθησία στα σχόλια των κοντινών σου ανθρώπων.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυνατότητα να γεφυρώσεις μια συναισθηματική απόσταση με πράξεις.

Υδροχόος – Τα λόγια θέλουν προσοχή σήμερα

Υδροχόε μου, η Σελήνη στον Κριό σήμερα Τετάρτη, κάνει τη γλώσσα σου πιο κοφτερή – θέλεις να πεις τα πράγματα όπως είναι, χωρίς τακτ ή διπλωματία αλλά με ασυγκράτητο αυθορμητισμό. Όμως το τετράγωνό της με την Αφροδίτη και τον Δία στον Καρκίνο σου ζητά να σκεφτείς πριν μιλήσεις, κυρίως σε θέματα καθημερινότητας ή σε μια κατάσταση στη δουλειά που χρειάζεται λεπτό χειρισμό. Η μέρα έχει έντονη ροή, πολλές μετακινήσεις ή εκκρεμότητες, και δεν είναι εύκολο να μείνεις ήρεμος. Όμως αν το καταφέρεις, μπορείς να αποκαταστήσεις μια παρεξήγηση. Μη βιαστείς να απορρίψεις κάποιον – άκουσε τι λέει πραγματικά.

Τι να προσέξεις: Την ειρωνεία ή την τάση να διακόπτεις τους άλλους.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη της σωστής λέξης τη σωστή στιγμή.

Ιχθύες – Τι αξίζει, τι όχι – ώρα να ξεκαθαρίσεις

Η Σελήνη στον Κριό φωτίζει τα οικονομικά σου αλλά και την αίσθηση της προσωπικής σου αξίας φίλε Ιχθύ. Το τετράγωνό της με Αφροδίτη και Δία στον Καρκίνο δημιουργεί έντονη συναισθηματική σύγκρουση: δίνεις πολλά – αγάπη, στήριξη, φροντίδα – και σήμερα ίσως νιώσεις ότι κάποιοι τα θεωρούν δεδομένα. Πρόσεξε επίσης πού ξοδεύεις, κυρίως για να καλύψεις ψυχικά κενά. Η μέρα είναι ιδανική για να θέσεις όρια, όχι με θυμό, αλλά με αξιοπρέπεια. Το σύμπαν σε ωθεί να δεις τι σε γεμίζει πραγματικά – και τι απλώς εξαντλεί τις αποθήκες σου.

Τι να προσέξεις: Την τάση να προσφέρεις περισσότερα απ’ όσα έχεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να εκφράσεις ανάγκες και να διεκδικήσεις ισοτιμία.