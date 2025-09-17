Μέρα απολαυστική, δημιουργική, γενναιόδωρη αλλά και ερωτική είναι αυτή η Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Λέοντα, σκορπίζοντας την διάθεση για επαφή, δημιουργία, έρωτα, ψυχαγωγία. Θέλουμε να ξεχωρίσουμε, να λάμψουμε και να εκφράσουμε όσα νιώθουμε με ζεστασιά και γενναιοδωρία.

Ταυτόχρονα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα από τον Κριό φέρνει ονειρικές διαστάσεις στην πραγματικότητα — συναισθηματική ματιά, καλλιτεχνική έμπνευση, ανάγκη για ρομαντισμό, πίστη σε κάτι μεγαλύτερο. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τους Διδύμους φέρνει απρόσμενα νέα, συναντήσεις και ευκαιρίες που μας βγάζουν από το συνηθισμένο μοτίβο. Μια πληροφορία, μια ιδέα ή ένας άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για αλλαγή. Η μέρα μας καλεί να τολμήσουμε, να ακούσουμε το ένστικτό μας και να δώσουμε σημασία στις μικρές, "μαγικές" λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Τα 6 Ζώδια σήμερα που πρωτοστατούν στις θετικές εξελίξεις είναι οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες και οι Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις του ζωδίου αλλά και του ωροσκόπου σου!

Κριός – Μέρα εκφραστικότητας και έμπνευσης

Σήμερα Τετάρτη Κριέ μου, η καρδιά σου χτυπά δυνατά και η δημιουργική σου πλευρά ξυπνά με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Η Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει την ανάγκη σου να χαρείς, να ερωτευτείς, να εκφραστείς, ενώ το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου, σου δίνει έμπνευση και τρυφερότητα, ζεστασιά και εκφραστικότητα. Ένα καλλιτεχνικό project, μια επαφή με παιδί ή μια ερωτική επικοινωνία ή συνάντηση μπορεί να σε γεμίσει ζωντάνια. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό βοηθά να ξεφύγεις από τη ρουτίνα με έναν ανέλπιστο, ευχάριστο τρόπο. Τολμάς κάτι καινούριο χωρίς να το πολυσκεφτείς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άκουσε το ένστικτό σου σήμερα, εμπιστεύσου την έμπνευση που έρχεται αυθόρμητα∙ θα σε οδηγήσει σε κάτι ανανεωτικό.

Ταύρος – Αναπάντεχη ανακούφιση

Η Σελήνη στον Λέοντα δίνει έμφαση σήμερα Τετάρτη στον τομέα του σπιτιού και της συναισθηματικής ασφάλειας για σένα Ταύρε μου κάνοντάς σε να θέλεις να μείνεις σε οικείους χώρους ή να επανασυνδεθείς με αγαπημένα πρόσωπα. Το εξάγωνό της με τον Ουρανό στο ζώδιό των Διδύμων δείχνει πως κάτι ξαφνικό, αλλά ευχάριστο, μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση — μια είδηση από την οικογένεια, ένα πρακτικό νέο για το σπίτι ή ένα εσωτερικό "κλικ". Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα φέρνει ανακούφιση μέσα από την κατανόηση ή τη συγχώρεση. Μια ευκαιρία να βρεις και πάλι ισορροπία, ακόμη κι αν όλα δεν είναι όπως τα φαντάστηκες.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην υποτιμάς τις συναισθηματικές σου ανάγκες — σήμερα μία μικρή πράξη φροντίδας έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη.

Δίδυμοι – Έμπνευση, Ταχύτητα και …Αλλαγή

Δίδυμέ μου, η Σελήνη σήμερα στον φιλικό προς εσένα Λέοντα ενισχύει την ανάγκη για επικοινωνία, έκφραση και γρήγορες αποφάσεις. Επηρεάζεσαι θετικά από το εξάγωνο με τον Ουρανό από το ζώδιο σου, κάτι που δείχνει ότι μια ξαφνική είδηση, μια ιδέα ή μια ευκαιρία μετακίνησης μπορεί να σε βγάλει από τη στασιμότητα. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα σε εμπνέει να μιλήσεις με περισσότερη καρδιά ή να γράψεις κάτι που αγγίζει. Σήμερα μπορείς να πεις εκείνα που διστάζεις και να βρεις ανταπόκριση. Το κοντινό σου περιβάλλον σε ενεργοποιεί και φέρνει ευκαιρίες.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αναβάλεις τις ιδέες που γεννιούνται από έμπνευση∙ σήμερα η επικοινωνία έχει τη δύναμη να ανοίξει δρόμους.

Καρκίνος – Μέρα οικονομικής άνθισης

Η Σελήνη σήμερα από τον Λέοντα σε βάζει να σκεφτείς πιο σοβαρά τα οικονομικά και κάθε τι που είναι σημαντικό, απαραίτητο ή έχει αξία στην ζωή σου Καρκίνε μου. Με το τρίγωνο της προς τον Ποσειδώνα, η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα έντονη και μπορεί να σε καθοδηγήσει σε μια απόφαση σχετική με εισοδήματα, παροχές ή κάποιο υλικό απόκτημα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό δείχνει πως μια ιδέα μια καινοτομία που τολμάς να εφαρμόσεις φέρνει άμεσο αποτέλεσμα. Προσοχή στην παρορμητικότητα με αγορές, αλλά γενικά η μέρα σε ωθεί να αλλάξεις στάση απέναντι στα χρήματα — και να ελευθερωθείς από φόβους.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σκέψου διαφορετικά, αλλά πρακτικά∙ σήμερα μια μικρή ανατροπή μπορεί να φέρει μεγάλο όφελος αν την αξιοποιήσεις σωστά.

Λέων – Πρωταγωνιστής των εξελίξεων

Σήμερα Τετάρτη, όλα περιστρέφονται γύρω από εσένα — και όχι άδικα Λιοντάρι μου ! Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα, έχεις τη γοητεία, την κατανόηση και την έμπνευση ή ιδέα για να συγκινήσεις, να εκφραστείς, να αγγίξεις. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον προσφέρει απρόσμενα νέα και όμορφες εκπλήξεις από φιλικά πρόσωπα, ή μία πρόταση κλειδί για να περάσεις συναρπαστικά Η εικόνα σου κερδίζει, το βλέμμα σου ξεχωρίζει. Σήμερα κάνεις εντύπωση χωρίς να χρειάζεται να το προσπαθήσεις υπερβολικά. Ό,τι θέλεις, πλησίασέ το με σιγουριά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σου δίνεται η ευκαιρία να λάμψεις – αλλά όχι επιφανειακά, αρκεί να γνωρίζεις ποιος είναι ο στόχος σου!

Παρθένος – Μυστικά ξυπνούν τη διαίσθησή σου

Η Σελήνη στον Λέοντα σήμερα Τετάρτη σε κάνει να λειτουργείς Παρθένε μου πιο εσωτερικά, ανοίγοντας μία ευκαιρία να έρθεις σε βαθύτερη επαφή με τα όνειρα, τις αναμνήσεις και τους κρυφούς σου πόθους. Το τρίγωνο της με τον Ποσειδώνα ενεργοποιεί έντονα τη διαίσθησή σου για ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση που σε απασχολεί. Μπορεί να λάβεις σημάδια, μηνύματα ή να κάνεις ένα όνειρο που να σε αγγίξει ιδιαίτερα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό ίσως φέρει μια λύση από εκεί που δεν το περιμένεις στα επαγγελματικά, είτε μέσω πληροφορίας ή ξαφνικής αναλαμπής! Σήμερα έχεις ένα σπάνιο συνδυασμό λογικής και εσωτερικής φωνής.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε χώρο στην ησυχία και αφουγκράσου τα συναισθήματά σου — μπαίνεις σταδιακά σε ένα νέο μονοπάτι!

Ζυγός – Μια Συνάντηση σε ξαφνιάζει ευχάριστα

Η κοινωνική σου ζωή αποκτά ενδιαφέρον σήμερα Τετάρτη Ζυγέ μου, με τη Σελήνη στον Λέοντα να σου φέρνει ευκαιρίες να μιλήσεις, να βγεις, να δικτυωθείς. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα σε εμπνέει να συνεργαστείς με ανθρώπους που έχουν όραμα και ψυχή, παράλληλα όμως η μέρα αναμένεται να προσφέρει τρυφερές ζεστές στιγμές που θα σε αναζωογονήσουν. Αν είσαι ήδη σε μία ομαδική προσπάθεια ή δουλεύεις πάνω σε ένα πρότζεκτ, μια ιδέα που θα ακουστεί σήμερα μπορεί να είναι καθοριστική. Το εξάγωνο με τον Ουρανό δείχνει μια συνάντηση ή μήνυμα-έκπληξη από πρόσωπο που δεν περίμενες. Μία ευκαιρία αποτελεί αυτή η μέρα — αξιοποίησέ την στο έπακρο, μπορείς !

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην υποτιμάς τη δύναμη της επαφής σήμερα – ένας άνθρωπος μπορεί να σου αλλάξει την πορεία ή να σου ανοίξει τον επόμενο σταθμό.

Σκορπιός – Φως στα επαγγελματικά

Η Σελήνη στον Λέοντα σήμερα Τετάρτη σε παρακινεί να επικεντρωθείς στον στόχο, στο επαγγελματικό όνειρο ή στην κοινωνική σου εικόνα. Η μέρα δεν είναι αδιάφορη, καθώς το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα δίνει έμπνευση και εύνοια επαγγελματικά, θεραπευτικά ή και δημιουργικά. Αν κάτι σε δυσκόλευε στη δουλειά, σήμερα θα βρεις πιο ομαλό τρόπο να το διαχειριστείς. Επιπλέον, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό δείχνει πως μια επαγγελματική πρόταση, ένα μήνυμα ή ακόμα και μια απρόσμενη κίνηση από ανώτερο, σου δίνει έναυσμα για κάτι νέο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα η επαγγελματική επιτυχία έρχεται αν συνδυάσεις το όραμα με την ευελιξία∙ μην απορρίψεις καμία πρόταση πριν τη σκεφτείς.

Τοξότης – Η μέρα σε πηγαίνει μακριά

Σήμερα κάτι μέσα σου ξυπνά και σε ωθεί να κινηθείς προς ένα μεγαλύτερο όραμα. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί την ανάγκη σου για γνώση, ταξίδι, εξέλιξη. Το τρίγωνο της με τον Ποσειδώνα σε εμπνέει να πιστέψεις ξανά σε ένα σχέδιο που νόμιζες πως είχες αφήσει πίσω, ενώ το εξάγωνο με τον Ουρανό δείχνει απρόσμενες ευκαιρίες μέσω σπουδών, επαφών με εξωτερικό ή διαδικτυακών εξελίξεων. Μια είδηση, μια πρόταση ή μια συνειδητοποίηση αλλάζει την αντίληψή σου. Έχεις ανάγκη να πας πιο μακριά – και σήμερα βλέπεις πώς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Πες ναι στο απρόβλεπτο σήμερα, θα σου βγει σε καλό!

Αιγόκερως – Αναζητάς το βάθος και την ουσία

Η Σελήνη σήμερα Τετάρτη από τον Λέοντα δίνει στην ημέρα σου ένταση και πάθος — ενώ σου δημιουργεί την ανάγκη να αναζητήσεις την βαθύτερη ουσία: στις σ σχέσεις, τα οικονομικά, στην ψυχολογία σου. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Ποσειδώνα μαλακώνει τις εσωτερικές εντάσεις και σε βοηθά να δεις μια κατάσταση με μεγαλύτερη συμπόνια. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό φέρνει αλλαγή μέσα από έντονη συνομιλία ή συναισθηματική κίνηση — ίσως λάβεις ένα δώρο, μια στήριξη ή μια εξομολόγηση. Οι πιο προσωπικές σου υποθέσεις προχωρούν με τρόπους που δεν περίμενες. Αρκεί να εμπιστευτείς και να αφεθείς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άσε το παλιό να απομακρυνθεί από μόνο του∙ η μέρα σε καλεί να έρθεις σε επαφή με αυτά που σε ανανεώνουν βαθιά και αληθινά.

Υδροχόος – Οι σχέσεις σου έρχονται σε πρώτο πλάνο

Υδροχόε μου για σήμερα Τετάρτη, η Σελήνη κινείται απέναντί σου, στον Λέοντα, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις, στις συνεργασίες και σε όλα τα «εσύ και εγώ» της ζωής σου. Το τρίγωνο της με τον Ποσειδώνα φέρνει μια γλυκιά επαφή με πρόσωπο που σε αγγίζει με την παρουσία του, ίσως και ρομαντικά. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό, που είναι κυβερνήτης σου, δείχνει μια απρόσμενη συμμαχία ή αποκάλυψη. Μπορεί κάποιος να σου πει κάτι που δεν περίμενες ή να κάνεις μια νέα γνωριμία με ιδιαίτερο νόημα. Σήμερα συνειδητοποιείς τι ζητάς πραγματικά από μια σχέση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Παρατήρησε πώς νιώθεις κοντά στους άλλους∙ σήμερα κάποιος μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για προσωπική εξέλιξη.

Ιχθύς – Αναζητάς περισσότερο την ρουτίνα σου

Με την Σελήνη στον Λέοντα επικεντρώνεσαι σήμερα Τετάρτη λίγο παραπάνω στα καθημερινά σου καθήκοντα, όμως σήμερα τα βλέπεις όλα αλλιώς. Το τρίγωνό της Σελήνης με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σου σου χαρίζει έμπνευση, διαίσθηση και κατανόηση για το πώς να ισορροπήσεις εργασία και ευεξία. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα ξαφνικό ξεκαθάρισμα σε υποχρεώσεις ή να σου φέρει μια βοήθεια από εκεί που δεν την περιμένεις. Σήμερα, κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά σου — και σε απελευθερώνει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η φροντίδα της ψυχής σου ξεκινά από τις μικρές σου συνήθειες∙ άλλαξε κάτι απλό και θα νιώσεις αμέσως τη διαφορά.