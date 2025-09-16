Για σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 τα άστρα μας επιφυλάσσουν διασκέδαση, δικτύωση, δημιουργικότητα και…ικανοποίηση! Η Αφροδίτη από τον Λέοντα σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον Ζυγό, δημιουργώντας ένα κλίμα ζωντάνιας, γοητείας και έντονης κοινωνικότητας, η μέρα λοιπόν προσφέρεται για έκφραση, όμορφες εξόδους, εφαρμογή σε λαμπρές όμορφες ιδέες, ενώ δεν λείπει και το «ταπεραμέντο» που μας ωθεί να κάνουμε όμορφες επιλογές, αλλά και αλλαγές! Το μεσημέρι, η Σελήνη συναντά τον Δία στον Καρκίνο και η ενέργεια αυτή κορυφώνει την αισιοδοξία και τη ζεστασιά. Νιώθουμε την ανάγκη να μοιραστούμε αγάπη, να στηρίξουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, ενώ δεν λείπουν και οι μικρές χαρές ή οι θετικές συγκυρίες που μας κάνουν να χαμογελάμε. Είναι μια ημέρα που μπορούμε να νιώσουμε πιο προστατευμένοι, να δούμε τα πράγματα από μια φωτεινή οπτική και να δώσουμε σημασία στα ουσιαστικά: στις σχέσεις μας, στην οικογένεια, στους φίλους μας.

Λέοντες – Υδροχόοι – Κριοί – Ζυγοί και Καρκίνοι – Αιγόκεροι είναι τα 6 Ζώδια που σήμερα Τρίτη έχουν «ταλέντο» στην κατάκτηση!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις σου για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός — Σπίθα σε έρωτα & συναισθηματική τόνωση

Η σημερινή αρμονία Αφροδίτης–Άρη, σου χαρίζει γοητεία και άνεση στην επαφή φίλε μου Κριέ. Αν κυνηγάς επανασύνδεση ή ένα νέο ξεκίνημα σε μία σχέση , η πόρτα ανοίγει με ένα χαμόγελο και μια γενναία, αλλά ευγενική, κίνηση. Πρότεινε συνάντηση, κλείσε ραντεβού, ρίξε την ιδέα που διστάζεις και δώσε συγκεκριμένη κατεύθυνση: ώρα, τόπο, πλαίσιο. Το φλερτ βρίσκει πρόσφορο έδαφος—αρκεί να το συνδυάσεις με αυθορμητισμό με διπλωματία. Η μέρα σου όμως είναι απόλυτα δημιουργική και στα επαγγελματικά, μια συνεργασία “κουμπώνει” καλύτερα απ’ όσο περίμενες! Παράλληλα με την σύνοδο Σελήνης – Δία στον Καρκίνο το μεσημεράκι, αναμένεται να νιώσεις ανακούφιση από την εξέλιξη κάποιων παρελθοντικών ή οικογενειακών υποθέσεων!

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Μίλησε καθαρά, ζήτησε αυτό που θέλεις και δώσε επιλογές. Η σιγουριά χωρίς ένταση και η γοητεία χωρίς επίδειξη φέρνουν το “ναι” που περιμένεις.

Ταύρος — Ζεστασιά στο σπίτι, ροή στην καθημερινότητα

Το σημερινό εξάγωνο Αφροδίτης–Άρη γλυκαίνει το κλίμα στον προσωπικό σου χώρο και κάνει τις μικρές κινήσεις να γίνουν μεγάλα βήματα ικανοποίησης φίλε μου Ταύρε. Μια πρωτοβουλία για μία αλλαγή στο χώρο, για ένα γεύμα με την οικογένεια, για μια όμορφη αισθητική αλλαγή, φέρνει σύμπνοια και χαμόγελα αυτή την Τρίτη . Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να “δέσεις” πρακτικές λεπτομέρειες με φροντίδα: μοιράζεσαι καθήκοντα, οργανώνεις ρυθμούς, βρίσκεις κομψές λύσεις. Αν υπήρχε αμηχανία ή απόσταση, ένας τρυφερός λόγος και μια χειρονομία κατανόησης θα γεφυρώσουν το κενό! Παράλληλα, το μεσημεράκι με τη σύνοδο Σελήνης- Δία στον Καρκίνο, λαμβάνεις μία όμορφη είδηση, ή ανοίγεις την καρδιά σου και εκφράζεις με λέξεις αυτά που αισθάνεται! Ευνοούνται ιδιαίτερα οι επικοινωνίες!

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Δείξε την αγάπη σου πρακτικά: μια πράξη φροντίδας αξίζει περισσότερο από δέκα υποσχέσεις. Ο ρυθμός σου φέρνει και πάλι τις ισορροπίες.

Δίδυμος – «Η ημέρα σε φέρνει πιο κοντά στους άλλους»

Σήμερα Τρίτη , η αρμονική όψη Αφροδίτης–Άρη ενεργοποιεί την κοινωνικότητά σου και φέρνει ευκαιρίες για επαφές που ανανεώνουν φίλε μου Δίδυμε. Μια πρόσκληση ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σου δώσει χαρά και να σε βάλει σε ένα νέο περιβάλλον που σου ταιριάζει. Το μεσημέρι, η σύνοδος Σελήνης–Δία στον Καρκίνο φέρνει χαμόγελα στα οικονομικά ή μια μικρή βοήθεια που έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Στα ερωτικά, φεύγουν οι ανασφάλειες και η μέρα προσφέρεται για παιχνίδι και φλερτ, ενώ στα επαγγελματικά η διπλωματία σου ανοίγει δρόμους. Η μέρα ζητά να ακούσεις, να μοιραστείς και να δείξεις την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μην αφήσεις την ανασφάλεια να σε περιορίσει· τόλμησε να μιλήσεις και να διεκδικήσεις, θα δεις ότι οι άλλοι είναι πιο δεκτικοί απ’ όσο φαντάζεσαι.

Καρκίνος – «Η καρδιά σου ανοίγει σε νέες χαρές»

Η σημερινή Τρίτη γεμίζει το ζώδιο σου Καρκίνε μου με τρυφερότητα και αισιοδοξία. Η όψη Αφροδίτης–Άρη σε κάνει πιο εξωστρεφή και βοηθάει να προσεγγίσεις ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Παράλληλα η μέρα είναι άκρως ευεργετική για επαγγελματικά και οικονομικά – βρίσκονται δημιουργικές λύσεις! Το μεσημέρι, η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στο ζώδιό σου φέρνει χαρμόσυνες ειδήσεις, μια ευκαιρία για εξέλιξη ή και μια μικρή προσωπική νίκη. Είναι μέρα που μπορείς να δεις το ποτήρι μισογεμάτο και να απολαύσεις όμορφες στιγμές με κοντινούς σου ανθρώπους. Ένα επαγγελματικό νέο ή μια συζήτηση για συνεργασία μπορεί να αποδώσει καρπούς, ενώ στα αισθηματικά αναμένονται εκδηλώσεις αγάπης που θα σε συγκινήσουν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Κράτησε ανοιχτή την καρδιά και το χαμόγελο· σήμερα ό,τι μοιράζεις σε συναίσθημα θα σου επιστραφεί στο πολλαπλάσιο.

Λέων – «Αστραφτερή ενέργεια και ευκαιρίες»

Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου να σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη, σήμερα Λιοντάρι μου νιώθεις ότι τραβάς όλα τα βλέμματα πάνω σου και έχεις την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις δυναμικά. Είναι μέρα που μπορεί να φέρει ευχάριστες εξελίξεις στα ερωτικά, αλλά και συζητήσεις που σε ενθαρρύνουν επαγγελματικά. Το μεσημέρι, η σύνοδος Σελήνης–Δία στον Καρκίνο σου χαρίζει ψυχική ανάταση, προσφέροντας αίσθηση στήριξης και τυχερές συγκυρίες. Εάν έχεις κάτι σημαντικό να διεκδικήσεις, οι άλλοι είναι πρόθυμοι να ακούσουν και να βοηθήσουν. Σήμερα η λάμψη σου δεν περνά απαρατήρητη και μπορείς να ανοίξεις πόρτες εκεί που νόμιζες πως ήταν κλειστές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Εμπιστεύσου την εσωτερική σου φλόγα· η θετική σου ενέργεια γίνεται μαγνήτης και φέρνει κοντά σου ό,τι πραγματικά αξίζεις.

Παρθένος – «Η σταθερότητα σε οδηγεί μπροστά»

Η μέρα ξεκινά με το αίσθημα της ισορροπίας, καθώς το εξάγωνο Αφροδίτης–Άρη φέρνει ευκαιρίες σε επαγγελματικές σχέσεις και διπλωματικές κινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις έδαφος σε μια συζήτηση ή να ενισχύσεις την παρουσία σου σε έναν χώρο που θέλεις να ξεχωρίσεις. Το μεσημέρι, η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία ενισχύει το κλίμα υποστήριξης μέσα από φίλους και ομάδες, προσφέροντας σου χαρά και καλή διάθεση. Στα ερωτικά, ένα τρυφερό μήνυμα μπορεί να σε εκπλήξει, ενώ στα οικονομικά φαίνεται πως ανοίγει ένα παράθυρο σταθερότητας. Η μέρα σου δίνει το βήμα να χτίσεις γέφυρες και να κάνεις κινήσεις που θα σε βοηθήσουν στο μέλλον.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Άδραξε τη μέρα για να σταθεροποιήσεις ό,τι σε νοιάζει· οι συγκυρίες είναι με το μέρος σου.

Ζυγός – «Δυνατότητα για νέες συμμαχίες»

Σήμερα ο Άρης στο ζώδιό σου συνεργάζεται αρμονικά με την Αφροδίτη φίλε μου Ζυγέ, χαρίζοντάς σου την ενέργεια και τη γοητεία να τραβήξεις ανθρώπους κοντά σου. Είναι ιδανική στιγμή για συζητήσεις που θέλεις να έχουν θετικό αντίκτυπο ή για να προσεγγίσεις πρόσωπα που σε ενδιαφέρουν επαγγελματικά και προσωπικά. Το μεσημέρι, η σύνοδος Σελήνης–Δία στον Καρκίνο δίνει έμφαση στην καριέρα, φέρνοντας μια αναγνώριση, ένα νέο ή μια υποστήριξη. Μικρές εκπλήξεις μπορούν να σε χαροποιήσουν, ενώ στα ερωτικά η ατμόσφαιρα έχει περισσότερη θέρμη και τρυφερότητα. Η ημέρα σε σπρώχνει να κινηθείς με αυτοπεποίθηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δείξε τον καλύτερο εαυτό σου· οι άλλοι είναι έτοιμοι να σε ακούσουν και να σε εκτιμήσουν περισσότερο.

Σκορπιός – «Ανοίγματα και υποστηρικτικά χέρια»

Με την αρμονία Αφροδίτης–Άρη, σήμερα νιώθεις ότι έχεις κρυφούς συμμάχους και ότι παρασκηνιακά στήνεται κάτι όμορφο στην ζωή σου φίλε μου Σκορπιέ. Μπορεί να λάβεις μια είδηση που σε βάζει σε σκέψεις για μια μελλοντική συνεργασία ή ένα ερωτικό άνοιγμα που δεν περίμενες. Το μεσημέρι, η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία στον Καρκίνο ενισχύει την αισιοδοξία σου και φέρνει τύχη σε θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων. Στην καθημερινότητά σου, θα δεις ανθρώπους να στηρίζουν την προσπάθειά σου με έναν απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο. Στα ερωτικά, αν έχεις ήδη σχέση, μπορείς να μιλήσεις πιο ανοιχτά για τα όνειρά σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Αξιοποίησε κάθε βοήθεια που σου προσφέρεται· δεν είναι τυχαίο που εμφανίζεται τώρα.

Τοξότης – «Η μέρα φέρνει καρπούς στις σχέσεις»

Η Τρίτη σε βρίσκει πιο ανοιχτό στις συνεργασίες και στις συμμαχίες, χάρη στο εξάγωνο Αφροδίτης–Άρη που ενισχύει την κοινωνικότητά σου Τοξότη μου. Μπορεί να δεχθείς μια πρόσκληση που θα σου ανοίξει δρόμο σε νέες γνωριμίες ή να συζητήσεις για ένα σχέδιο που παίρνει σάρκα και οστά. Το μεσημέρι, η Σελήνη σε σύνοδο με τον Δία φέρνει χαρά μέσα από οικονομικά θέματα, κοινές προσπάθειες ή ακόμα και μια συναισθηματική στήριξη που σε γεμίζει. Η μέρα είναι ζεστή και θετική· θα νιώσεις ότι οι γύρω σου ανταποκρίνονται πιο εύκολα στις ανάγκες σου και αυτό σου δίνει φτερά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Διατήρησε την ανοιχτή διάθεση συνεργασίας· οι σχέσεις σου είναι το κλειδί της επιτυχίας σήμερα.

Αιγόκερως – «Στήριξη και αναγνώριση»

Η σημερινή ημέρα σου χαρίζει σιγουριά αγαπητέ μου Αιγόκερε. Το εξάγωνο Αφροδίτης–Άρη ευνοεί τις επαγγελματικές σου συνεργασίες και σε βοηθά να ελιχθείς έξυπνα προκειμένου να έλξεις κοντά σου περισσότερο χρήμα. Μπορεί να έχεις μια θετική εξέλιξη που σε φέρνει πιο κοντά σε έναν στόχο σου ή να δεχτείς ένα τηλεφώνημα που σε ενθαρρύνει. Επιπλέον είναι πολύ πιθανό να κάνεις μία αγορά που θα σε ικανοποιήσει! Το μεσημέρι, η σύνοδος Σελήνης–Δία στον Καρκίνο στρέφει το βλέμμα σου στις προσωπικές σχέσεις, με μια ευχάριστη είδηση ή συνάντηση που γεμίζει την ψυχή σου. Οι γύρω σου αναγνωρίζουν τις προσπάθειες σου, ενώ η ημέρα είναι κατάλληλη για να προχωρήσεις σε μια νέα συμφωνία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δέξου τα καλά λόγια και τη στήριξη που σου δίνεται· είναι η απόδειξη ότι βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο.

Υδροχόος – «Η μέρα σε γεμίζει ενέργεια»

Το εξάγωνο Αφροδίτης–Άρη σε ωθεί για σήμερα Τρίτη να κινηθείς πιο δυναμικά στα σχέδιά σου και να κάνεις τολμηρές κινήσεις που θα αποδώσουν. Είναι μέρα που σου δίνει την ώθηση να μιλήσεις, να δικτυωθείς ή να ξεκινήσεις κάτι που μέχρι τώρα ανέβαλλες. Παράλληλα η μέρα έχει τις εκπλήξεις της και στον αισθηματικό σου τομέα! Το μεσημέρι, η σύνοδος Σελήνης–Δία στον Καρκίνο προσφέρει ικανοποίηση για ζήτημα επαγγελματικό, ή μια ευχάριστη συγκυρία που σου λύνει τα χέρια σε ένα πρακτικό ζήτημα. Οι σχέσεις με συναδέλφους ή συνεργάτες βελτιώνονται, ενώ η ψυχολογία σου ανεβαίνει. Η μέρα σου δείχνει πως όταν κινείσαι με χαρά, όλα βρίσκουν τον δρόμο τους.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι νέο· η τόλμη σου θα γίνει το εισιτήριο για πρόοδο.

Ιχθύς – «Αγκαλιάζεις χαρά και δημιουργία»

Για σήμερα Τρίτη αγαπητέ μου Ιχθύ, η αρμονία της Αφροδίτης από το Λέοντα με τον Άρη από το Ζυγό, σε βοηθά να βρεις τις ισορροπίες σου! Η μέρα είναι κατάλληλη για να βάλεις χρώμα στην καθημερινότητά σου, να δεις αποτελέσματα στα εργασιακά και στα οικονομικά σου, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων της καθημερινότητας πέφτει και η σκέψη για μία αγορά ή επένδυση. Η μέρα ωστόσο προσφέρεται και για καλλωπισμό, ανανέωση εξωτερικής εμφάνισης, ή και έναρξη διατροφής! Από το μεσημεράκι και έπειτα ενισχύεται η ερωτική διάθεση, ενώ λαμβάνεις μία ικανοποίηση ή κάνεις κάποιο σχέδιο στα αισθηματικά που σε κάνει να βρίσκεσαι σε μία γλυκιά αναμονή!

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Άφησε χώρο στη χαρά και στη φαντασία· σήμερα η ζωή θέλει να σε ανταμείψει με όμορφες στιγμές.