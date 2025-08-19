Για σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 καλούμαστε να κρατήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά και στη λογική, ανάμεσα στο "νιώθω" και στο "πρέπει". Η Σελήνη στον Καρκίνο μας κάνει πιο τρυφερούς, πιο ευάλωτους και πιο πρόθυμους να προσφέρουμε φροντίδα, ζεστασιά και αγάπη στους γύρω μας. Όμως το τετράγωνό της με τον Άρη στον Ζυγό ανάβει σπίθες εκεί που υπάρχει ανισορροπία. Ένα παράπονο μπορεί να γίνει τσακωμός, μια γκρίνια να εξελιχθεί σε παρεξήγηση και μια αθώα κουβέντα να μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Δεν είναι μέρα για να πείσουμε τους άλλους, ούτε για να απαιτήσουμε από αυτούς να μας καταλάβουν. Είναι όμως μέρα για να παρατηρήσουμε πού χάνουμε την ψυχραιμία μας και γιατί. Όσο πιο συνειδητά κινηθούμε, τόσο πιο καλά θα διαχειριστούμε τις προκλήσεις της ημέρας!

Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του 2ου δεκαημέρου είναι σε «εύφλεκτη ζώνη» και πρέπει να αποφύγουν γκρίνιες και παράπονα.

Διάβασε την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Κρατάς πολλά μέσα σου

Κριέ μου, η μέρα σε φέρνει κοντά με οικογενειακές ή προσωπικές υποχρεώσεις που νιώθεις να σου «τρώνε» την ενέργεια. Η Σελήνη στον Καρκίνο αγγίζει τον πυρήνα σου, εκεί που φυλάς αναμνήσεις και πίκρες, κι ο Άρης από τον Ζυγό απέναντί σου δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Μπορεί κάποιος κοντινός σου να γίνει ιδιαίτερα απαιτητικός ή να εκνευριστείς με τη στάση του συντρόφου σου. Πρόσεξε γιατί εύκολα μπορεί να ξεστομίσεις κάτι που αργότερα θα το μετανιώσεις. Δούλεψε με ψυχραιμία την ένταση, γιατί δεν χρειάζεται να δώσεις συνέχεια σε καβγάδες που έχουν ρίζες στο… πουθενά.

Τι να προσέξεις: Τους καβγάδες με τους οικείους σου – μη φορτώνεις τον άλλο με τα δικά σου εσωτερικά.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ειλικρίνεια που ξεκουράζει – μίλα με την καρδιά, όχι με νεύρα.

Ταύρος – Μην τα παίρνεις όλα προσωπικά

Σήμερα Τρίτη βρίσκεσαι Ταύρε μου με αρκετές πληροφορίες, συζητήσεις και επαφές, όμως το τετράγωνο της Σελήνης με τον Άρη φέρνει αρκετά νεύρα και μια έντονη ευαισθησία σε όσα ακούς. Ίσως κάποιος να σου πει κάτι «κοφτό» ή να παρεξηγήσεις ένα σχόλιο. Αν βρίσκεσαι σε μετακινήσεις, πιθανό να σε εκνευρίσουν καθυστερήσεις ή ανούσιες λεπτομέρειες. Απόφυγε τις έντονες απαντήσεις, ακόμα κι αν έχεις δίκιο – γιατί τελικά δεν θα νιώσεις καλύτερα. Αντίθετα, διάλεξε να αποτραβηχτείς για λίγο, να ηρεμήσεις και να μιλήσεις όταν είσαι σε καλύτερη διάθεση.

Τι να προσέξεις: Τον τρόπο που απαντάς – σήμερα μπορεί να γίνεις απότομος/η χωρίς λόγο.

Τι να αξιοποιήσεις: Τις μικρές αποδράσεις ή τις ευχάριστες συζητήσεις που σε γαληνεύουν.

Δίδυμοι – Θέλεις να τα πεις, αλλά φοβάσαι τις αντιδράσεις

Για σήμερα Τρίτη τα οικονομικά και τα αισθηματικά σου γίνονται το μήλον της έριδος. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει να σκέφτεσαι πόσα αξίζεις και πού σε υποτιμούν, ενώ ο Άρης από τον Ζυγό φέρνει ένταση στα αισθηματικά. Κάποιος μπορεί να σου ζητά επιβεβαίωση ή να σου βάζει όρους που δεν αντέχεις. Αν νιώθεις πως δεν σε καταλαβαίνουν ή πως πιέζεσαι να κάνεις χατίρια, πάρε απόσταση πριν αντιδράσεις. Από την άλλη, κάποια νέα σχετικά με χρήματα ή απολαβές ίσως σου δημιουργήσουν αναστάτωση ή βιασύνη – κράτησε ισορροπία.

Τι να προσέξεις: Τα λόγια που λες πάνω στην ένταση – σήμερα θα παρεξηγηθούν εύκολα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ειλικρινή συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο – μπορεί να γίνει θεραπευτική.

Καρκίνος – Μη βάλεις τα πάντα στην πλάτη σου

Σήμερα η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητο και διαισθητικό, αλλά και… ευερέθιστο αγαπητέ μου Καρκίνε. Το τετράγωνο της με τον Άρη στον Ζυγό φέρνει ένταση μέσα στο σπίτι, με άτομα που σου είναι πολύ κοντινά. Μπορεί να νιώσεις ότι σε πιέζουν, σου φορτώνουν υποχρεώσεις ή δεν σέβονται τα όριά σου. Κράτα τη ψυχραιμία σου γιατί εύκολα μπορεί να ξεσπάσεις ή να κάνεις κάτι παρορμητικά. Αν είσαι σε φάση διακοπών, απόλαυσε τη θάλασσα και το φαγητό, αλλά χωρίς να τσιμπάς στις εντάσεις των άλλων.

Τι να προσέξεις: Τους τόνους στο σπίτι ή στην οικογένεια – θα υπάρξουν προστριβές.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διαίσθησή σου – σήμερα πιάνεις τα vibes των άλλων πριν καν μιλήσουν.

Λέων – Δεν σε παίρνει να μιλάς με υπεροψία

Η μέρα θέλει προσοχή σε λόγια, μετακινήσεις αλλά και στην διάθεση σου φίλε μου Λέοντα που θα είναι ευμετάβλητη. Η Σελήνη στον Καρκίνο σου τραβά την προσοχή σε όσα δεν λέγονται – στο παρασκήνιο, σε υποψίες ή σε συναισθηματικά απωθημένα. Ο Άρης στον Ζυγό σου δίνει παρόρμηση να πεις τη γνώμη σου, αλλά αν το κάνεις με ύφος «εγώ τα ξέρω όλα», ίσως χάσεις το δίκιο σου. Σκέψου πριν μιλήσεις. Ίσως μάθεις ή ακούσεις κάτι που θα σε εκνευρίσει – πάρε ανάσα και μην δώσεις έκταση. Καλύτερα να επιλέξεις ήσυχο περιβάλλον και συζητήσεις με ουσία.

Τι να προσέξεις: Το πώς εκφράζεσαι – σήμερα τα λόγια κόβουν πιο βαθιά.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα βαθύ ξεκαθάρισμα με τον εαυτό σου – τι σου λέει πραγματικά το ένστικτό σου;

Παρθένος– Μη σε παρασύρει η ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου

Η μέρα έχει κοινωνική ένταση και μικρές εκρήξεις με φίλους ή και με τις συναναστροφές σου! Η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει πιο δοτικό στους άλλους, αλλά το τετράγωνο με τον Άρη δείχνει ότι μπορεί να προσπαθείς υπερβολικά να αποδείξεις ότι αξίζεις. Αν κάποιος σήμερα δείξει αδιαφορία ή σου κόψει τον ενθουσιασμό, μην το πάρεις κατάκαρδα. Είσαι πιο κουρασμένος απ’ όσο νομίζεις και ίσως χρειάζεσαι απόσταση. Προσοχή και σε ξαφνικές αγορές ή βιαστικές αποφάσεις που έχουν οικονομικό αντίκτυπο.

Τι να προσέξεις: Τις βιασύνες και τις υπερβολές για να σε αποδεχτούν οι άλλοι.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμή σου στο παρασκήνιο – σήμερα βοηθάς χωρίς να φαίνεσαι και αυτό έχει αξία.

Ζυγός – Οι απαιτήσεις των άλλων βαραίνουν τους ώμους σου

Ο Άρης στο ζώδιό σου σε κινητοποιεί αυτό το διάστημα , αλλά σήμερα Τρίτη με το τετράγωνό του με τη Σελήνη στον Καρκίνο φέρνει τριβές σε θέματα οικογένειας ή καριέρας. Σαν να πατάνε όλοι πάνω σου για να πάρουν λύσεις ή απαντήσεις. Προσπαθείς να κρατήσεις ισορροπία, αλλά σήμερα η πίεση θα φανεί στο πρόσωπό σου ή στη φωνή σου. Διάλεξε ποιες μάχες αξίζουν να δώσεις – μην ανοίγεις όλα τα μέτωπα. Μπορεί να έρθει και μία επαγγελματική ή οικογενειακή πρόκληση που θέλει άμεση διαχείριση. Απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις.

Τι να προσέξεις: Να μην ξεσπάσεις σε λάθος άτομο.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ανάγκη για νέα επαγγελματική κατεύθυνση – σου φυτρώνει ιδέα σήμερα.

Σκορπιός – Η υπερευαισθησία οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα

Σκορπιέ μου, σήμερα Τρίτη η Σελήνη στον Καρκίνο σε παρακινεί να φιλοσοφήσεις κάποια πράγματα , αλλά σε συνδυασμό με τον Άρη, μπορεί να δεις απειλές εκεί που δεν υπάρχουν. Ένα σχόλιο ή μία συμπεριφορά ίσως σε πληγώσει παραπάνω απ’ όσο πρέπει. Αν σχεδιάζεις ταξίδι ή μετακίνηση, μπορεί να υπάρξει προσωρινό εμπόδιο ή καθυστέρηση. Αν εργάζεσαι, θα σε απασχολήσουν πολύ οι σχέσεις με συναδέλφους. Σήμερα σκέψου δύο φορές πριν απαντήσεις ή αντιδράσεις – πολλές φορές το πρόβλημα είναι πώς το ερμηνεύεις, όχι το τι ειπώθηκε.

Τι να προσέξεις: Τις υπερβολές σε σκέψη και ερμηνεία.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη διορατικότητά σου – βλέπεις πίσω από τις λέξεις.

Τοξότης – Όταν σε πιάνει το πείσμα, δεν βλέπεις καθαρά

Σήμερα Τρίτη Τοξότη μου μπορεί να πεισμώσεις για πράγματα που δεν εξαρτώνται απόλυτα από εσένα. Η Σελήνη στον Καρκίνο αγγίζει τον τομέα των οικονομικών και συναισθηματικών δεσμεύσεων, ενώ ο Άρης στον Ζυγό σε κάνει να εκνευρίζεσαι πιο εύκολα με φίλους ή συνεργάτες. Ίσως περιμένεις κάτι που καθυστερεί ή παίρνεις άκυρο εκεί που περίμενες ανοιχτή αγκαλιά. Μην το πάρεις προσωπικά. Αν δεις κάπως αποστασιοποιημένο το ταίρι ή τον κολλητό σου, άφησέ τους λίγο χώρο – θα επανέλθουν.

Τι να προσέξεις: Μην γίνεις κτητικός/ή ή απόλυτος/η σε θέμα που αφορά άλλον.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία πληροφορία που μαθαίνεις από τρίτο πρόσωπο – μπορεί να σε ξεμπλοκάρει.

Αιγόκερως- – Οι σχέσεις σου ζητούν προσοχή και προσαρμογή

Η Σελήνη απέναντί σου ανακινεί συναισθηματικές ευαισθησίες και ο Άρης από το Ζυγό σε πιέζει επαγγελματικά αυτή την Τρίτη Αιγόκερέ μου. Η μέρα θέλει πολύ προσεκτική ισορροπία ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή, αλλιώς το ένα θα συμπαρασύρει το άλλο. Μπορεί να υπάρξει παράπονο από τον σύντροφό σου ή ένταση με συνεργάτη. Εσύ καλείσαι να μη χάσεις την ψυχραιμία σου και να μείνεις στο κέντρο σου. Ένα σημαντικό θέμα καριέρας ίσως επανέλθει σήμερα – μην κάνεις βιαστικά βήματα.

Τι να προσέξεις: Τις απαιτήσεις των άλλων – δεν είναι όλες δίκαιες.

Τι να αξιοποιήσεις: Την αίσθηση ευθύνης σου – η σοβαρότητά σου θα φανεί σωτήρια.

Υδροχόος – Μην υποτιμήσεις το σωματικό και ψυχικό σου όριο

Η μέρα σε καλεί να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου Υδροχόε μου. Το τετράγωνο Σελήνης – Άρη φέρνει κούραση, εκνευρισμό και ίσως μία προσωρινή αδιαθεσία λόγω έντονου στρες! Στις καθημερινές σου υποχρεώσεις θα υπάρξουν μικρομπλοκαρίσματα ή μπερδέματα, γι’ αυτό οργανώσου. Η ψυχική σου διάθεση επηρεάζεται από τις ειδήσεις ή από ένα τηλεφώνημα που δεν έχει την απάντηση που ήθελες. Δεν είναι μέρα για αποφάσεις – πάρε απόσταση.

Τι να προσέξεις: Την εξάντληση και τις βεβιασμένες απαντήσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία μικρή αλλαγή στη ρουτίνα που θα σε ανανεώσει.

Ιχθύες – Συναισθηματικό σκαμπανέβασμα αλλά και ρομαντική διάθεση

Ψαράκι μου για σήμερα Τρίτη, η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά και ο Άρης επηρεάζει τις σχέσεις σου, ιδιαίτερα τις ερωτικές. Μπορεί να υπάρξει έντονη επιθυμία για προσοχή, για επιβεβαίωση ή και για κόντρα, αν νιώσεις παραμελημένος. Αν έχεις παιδί, η μέρα μπορεί να φέρει μια διαφωνία με εκείνο. Αν είσαι ελεύθερος , πρόσεξε τις αυταπάτες – κάτι που φαίνεται τέλειο σήμερα, ίσως δεν είναι έτσι. Κάνε ένα βήμα πίσω και άκου τη διαίσθησή σου.

Τι να προσέξεις: Τις υπερβολές στον έρωτα ή τις απαιτήσεις από τον άλλον.

Τι να αξιοποιήσεις: Το δημιουργικό σου ταλέντο – κάτι γεννιέται μέσα από το συναίσθημα.