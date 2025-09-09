Σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Κριού, αλλά είναι κενής πορείας. Αυτό σημαίνει πως ενώ υπάρχει η ενεργητικότητα, το τσαγανό και η θέληση να προχωρήσουμε πολλά νέα πράγματα είναι σαν να πατάμε γκάζι, αλλά το αυτοκίνητο παραμένει στην ίδια λωρίδα. Δεν είναι λοιπόν η μέρα που θα μας δώσει θεαματικές εξελίξεις ή σταθερές απαντήσεις. Αντίθετα, είναι μια μέρα που μας καλεί να χαλαρώσουμε, να αφήσουμε τις καταστάσεις να κυλήσουν μόνες τους και να μη βιαστούμε να πάρουμε αποφάσεις ή να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο.

Η ανυπομονησία του Κριού μπορεί να μας κάνει να θέλουμε να δράσουμε άμεσα και να δούμε γρήγορα αποτελέσματα όμως όσο περισσότερο πιέζουμε τις καταστάσεις , τόσο πιο πιθανό είναι να βρούμε κλειστές τις πόρτες. Αντί να χάνουμε ενέργεια σε άκαρπες προσπάθειες, ας στραφούμε σε όσα ήδη τρέχουν ή σε μικροδουλειές που μπορούμε να διεκπεραιώσουμε με ευκολία. Είναι μια ιδανική στιγμή για ξεκούραση, για να μιλήσουμε με φίλους χωρίς πρόγραμμα, να βγούμε μια χαλαρή βόλτα ή να αφεθούμε σε δημιουργικές σκέψεις που δεν χρειάζονται άμεση δέσμευση.

Ας θυμόμαστε ότι κάθε μέρα έχει τον σκοπό της: σήμερα μαθαίνουμε τη σημασία της παύσης. Όσο κι αν μας φαίνεται «χαμένος χρόνος», στην πραγματικότητα είναι το διάλειμμα που μας προετοιμάζει για τις αποφασιστικές κινήσεις που έρχονται. Οι Κριοί , Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι αισθάνονται σήμερα κάπως ανυπόμονοι και εκνευρισμένοι από την στασιμότητα των καταστάσεων

Κριός – «Η αναμονή που σε δοκιμάζει»

Σήμερα Τρίτη η Σελήνη Κριέ μου κινείται στο ζώδιό σου αλλά είναι … κενής πορείας, έτσι λοιπόν είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα περίεργο παιχνίδι αναμονής και υπομονής. Νιώθεις ότι έχεις την ενέργεια να προχωρήσεις, αλλά τα πράγματα γύρω σου μοιάζουν κολλημένα. Δεν είναι μέρα για νέες αποφάσεις ή τολμηρά ξεκινήματα· ό,τι προσπαθήσεις να σπρώξεις θα γυρίσει πίσω σαν λάστιχο. Καλύτερα να εστιάσεις σε μικροδουλειές, σε εκκρεμότητες που θες να κλείσεις χωρίς πίεση, αλλά και σε στιγμές χαλάρωσης. Ένα φιλικό τηλεφώνημα ή μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα μπορεί να αποδειχθεί η πιο ευχάριστη επιλογή. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου, φόρτισε μπαταρίες και κράτα ενέργεια για τις πιο δυναμικές ημέρες που έρχονται.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην προσπαθείς να βιάσεις καταστάσεις· σήμερα κερδίζει όποιος περιμένει.

Ταύρος – «Η ήρεμη δύναμη»

Η Τρίτη δεν ευνοεί τα μεγάλα βήματα, αλλά σου χαρίζει κάτι που αγαπάς: τη σταθερότητα Ταύρε μου. Με τη Σελήνη κενής πορείας, οι γύρω σου ίσως τρέχουν χωρίς κατεύθυνση, όμως εσύ μπορείς να απολαύσεις ένα πιο αργό ρυθμό. Ευκαιρία να τακτοποιήσεις μικρές υποχρεώσεις ή να χαλαρώσεις χωρίς να πιεστείς για αποφάσεις. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιες συζητήσεις δεν καταλήγουν πουθενά, αλλά αυτό δεν είναι κακό· άφησε τα πράγματα να ωριμάσουν. Στις προσωπικές σου σχέσεις, απόφυγε να απαιτήσεις δεσμεύσεις ή άμεσες απαντήσεις. Καλύτερα να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου, σε κάτι δημιουργικό ή σε μια μικρή απόλαυση που σε ηρεμεί.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα η ηρεμία είναι δύναμη· άφησε τα γεγονότα να βρουν μόνα τους ρυθμό.

Δίδυμοι – «Η συζήτηση χωρίς συμπέρασμα»

Η μέρα σε βρίσκει πρόθυμο να μοιραστείς ιδέες και να ανοίξεις διάλογο, αλλά η Σελήνη κενής πορείας δεν υπόσχεται σταθερές εξελίξεις αυτή την Τρίτη Δίδυμέ μου . Είναι πιθανό να ξεκινήσεις μια συζήτηση με ενθουσιασμό και να διαπιστώσεις ότι… μένει στη μέση. Μην απογοητεύεσαι· σήμερα ο στόχος δεν είναι το αποτέλεσμα αλλά η ανταλλαγή. Μια χαλαρή βόλτα με φίλους ή μια τηλεφωνική κουβέντα μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Απόφυγε να κλείσεις συμφωνίες, να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις ή να στηριχθείς σε υποσχέσεις. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να συλλέγεις πληροφορίες, να αφήνεις το μυαλό να ταξιδεύει και να γελάς με τις μικρές ανατροπές της μέρας.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόλαυσε τον διάλογο χωρίς να κυνηγάς οριστικά αποτελέσματα.

Καρκίνος – «Μικρά βήματα, μεγάλη αξία»

Καρκινάκι μου, σήμερα Τρίτη με την Σελήνη στον Κριό αλλά κενής πορείας θα νιώσεις προσωρινά ότι όλα έχουν παγώσει. Σαν να προσπαθείς να κινηθείς μπροστά, αλλά οι άλλοι δεν συνεργάζονται. Μην απογοητευτείς· σήμερα δεν είναι κατάλληλη μέρα για μεγάλες αποφάσεις ή ξεκινήματα, όμως είναι ιδανική για να φροντίσεις τον εαυτό σου και το σπίτι σου. Μια μικρή τακτοποίηση, μια συνάντηση με δικούς σου ανθρώπους ή λίγη ξεκούραση μπορούν να σε γεμίσουν με αίσθηση ασφάλειας. Στα επαγγελματικά, κράτησε χαμηλούς τόνους και απόφυγε συζητήσεις που θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Χρησιμοποίησε την ημέρα σαν διάλειμμα πριν τις πιο έντονες εξελίξεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Στρέψε την ενέργεια σου σε ό,τι σε γαληνεύει, όχι σε ό,τι σε αγχώνει.

Λέων – «Ανάσα χωρίς δεσμεύσεις»

Η Τρίτη φέρνει μια αίσθηση ότι όλα γύρω σου κινούνται αλλά δεν καταλήγουν κάπου Λιοντάρι μου. Η Σελήνη στον Κριό είναι κενής πορείας και σου προκαλεί ανυπομονησία, σαν να θες να πατήσεις το κουμπί που θα βάλει τα πράγματα μπροστά. Όμως σήμερα το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να χαλαρώσεις και να μην απαιτήσεις γρήγορα αποτελέσματα. Απόλαυσε το διάβασμα ενός βιβλίο, μία φιλοσοφική συζήτηση, ή μια δημιουργική ασχολία που σε ξεκουράζει. Πρόσεξε μόνο να μην μπεις σε διαμάχες για ασήμαντα θέματα – η μέρα δεν δίνει ξεκάθαρες λύσεις. Αν την αφήσεις να κυλήσει, μπορεί να βρεις χαρά σε μικρές, απρόσμενες στιγμές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα χαμογέλα χωρίς να περιμένεις ανταμοιβές· αυτή είναι η μαγεία.

Παρθένος – «Διάλειμμα από τις απαιτήσεις»

Σήμερα Τρίτη δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να βάλεις σε τάξη όλα όσα σε πιέζουν, όσο κι αν το θες. Η Σελήνη στον Κριό κενής πορείας σε καλεί να αφήσεις για λίγο τις λίστες υποχρεώσεων και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να κάνεις ένα χαλαρωτικό διάλειμμα. Κάποια επαγγελματικά ζητήματα ίσως μείνουν μετέωρα ή καθυστερήσουν, κάτι που μπορεί να σε εκνευρίσει και να σε αγχώσει. Καλύτερα να μη σπρώξεις τις καταστάσεις· η μέρα λειτουργεί σαν αναμονή για όσα θα ξεκαθαρίσουν αργότερα. Επένδυσε τον χρόνο σου σε πράγματα απλά: μια βόλτα, μια χαλαρή κουβέντα ή ακόμη και στη φροντίδα του σώματος και της ψυχής σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην πιέζεις για τελειότητα· σήμερα η ηρεμία είναι το πιο σωστό βήμα.

Ζυγός – «Οι ισορροπίες δοκιμάζονται»

Η Σελήνη στον Κριό αλλά κενής πορείας στρέφει το βλέμμα σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου αυτή την Τρίτη Ζυγέ μου. Ίσως νιώσεις ότι οι άλλοι καθυστερούν, δεν απαντούν ξεκάθαρα ή αφήνουν τα πράγματα μετέωρα. Αν περιμένεις δέσμευση, σήμερα καλύτερα να μη βιαστείς. Αντί να πιέσεις, απόλαυσε τη ροή της ημέρας με πιο ανάλαφρες συζητήσεις. Μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε δραστηριότητες που σε ηρεμούν, σε μια βόλτα με παρέα ή σε στιγμές χαλάρωσης. Στην εργασία, κράτα χαμηλούς τόνους, καθώς οι αποφάσεις που θα παρθούν σήμερα πιθανόν να αλλάξουν. Άφησε χώρο και χρόνο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σχέσεις και συνεργασίες θέλουν χρόνο· δώσε τον χωρίς βιασύνη.

Σκορπιός – «Μικρές κινήσεις, μεγάλα κέρδη»

Αυτή η Τρίτη Σκορπιέ μου, δεν είναι κατάλληλη για τολμηρές ενέργειες, αλλά για να ασχοληθείς κυρίως με θέματα ρουτίνας. Η Σελήνη στον Κριό κενής πορείας σε βοηθά να ολοκληρώσεις μικρές εκκρεμότητες που συνήθως αφήνεις στην άκρη. Αν προσπαθήσεις να προωθήσεις μεγάλα σχέδια, το πιθανότερο είναι να μείνουν στάσιμα. Επομένως, οργάνωσε καλύτερα τον χρόνο σου, φρόντισε την φυσική σου κατάσταση ή προχώρησε σε αλλαγές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Στην προσωπική σου ζωή, είναι προτιμότερο να ακούς παρά να απαιτείς. Η ημέρα έχει κάτι θεραπευτικό, αρκεί να μην πιέσεις τις καταστάσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επένδυσε σε μικρές βελτιώσεις· θα σε δικαιώσουν περισσότερο από τα μεγάλα άλματα.

Τοξότης – «Χαρά χωρίς πρόγραμμα»

Η Σελήνη στον Κριό σου δίνει διάθεση για διασκέδαση, όμως η κενή πορεία της σε κρατά σε μια αβεβαιότητα. Σήμερα μην προγραμματίζεις πολλά – τα σχέδια μπορεί να αλλάξουν τελευταία στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσεις καλά· αντίθετα, η αυθόρμητη πλευρά της μέρας μπορεί να σε γεμίσει χαμόγελα. Μια έξοδος χωρίς πλάνο, μια τυχαία συνάντηση ή ακόμη και μια δημιουργική ιδέα που σου έρχεται απροειδοποίητα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απόφυγε μόνο να στηριχθείς σε υποσχέσεις ή να επενδύσεις σε κάτι νέο. Αφέσου στη στιγμή και θα ανακαλύψεις την ομορφιά της.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Η χαρά σήμερα κρύβεται στην έκπληξη· μη ζητάς σιγουριά.

Αιγόκερως – «Παύση για ανασυγκρότηση»

Αιγοκεράκι μου, με την Σελήνη στον Κριό αλλά κενής πορείας μπορεί να μπλοκάρει επαγγελματικά σχέδια ή οικογενειακές υποθέσεις που περιμένεις να προχωρήσουν. Σαν να υπάρχει μια προσωρινή παύση που σε δοκιμάζει. Αντί να εκνευριστείς, αξιοποίησε τη μέρα για να τακτοποιήσεις μικρές λεπτομέρειες και να πάρεις μια ανάσα από τις ευθύνες. Δεν είναι στιγμή για αποφάσεις ή υπογραφές· κράτησε τις σκέψεις σου για λίγο αργότερα. Στις προσωπικές σχέσεις, η πίεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Καλύτερα να δείξεις υπομονή και να αφιερώσεις χρόνο σε ό,τι σε ηρεμεί. Σκέψου τη μέρα σαν προετοιμασία για όσα έρχονται.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μάζεψε δυνάμεις· αύριο θα έχεις χώρο για πιο αποφασιστικά βήματα.

Υδροχόος – «Κουβέντα χωρίς αποτέλεσμα»

Σήμερα οι συζητήσεις ανοίγουν με ενθουσιασμό, αλλά μένουν κάπως μετέωρες. Η Σελήνη στον Κριό κενής πορείας σε σπρώχνει να πεις πολλά, να μοιραστείς ιδέες, να τηλεφωνήσεις, να κανονίσεις. Όμως τα περισσότερα ίσως μείνουν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι αρνητικό· αντιθέτως, μπορεί να αποδειχθεί χαλαρωτικό να μιλήσεις χωρίς να έχεις στόχο. Απόφυγε μόνο σημαντικές συμφωνίες ή αποφάσεις. Μια αυθόρμητη συνάντηση με φίλο ή μια βόλτα μπορεί να σου δώσει χαρά και γέλιο. Άφησε τη μέρα να κυλήσει χωρίς να θες να τα ελέγξεις όλα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόλαυσε την επικοινωνία χωρίς να κυνηγάς δεσμεύσεις.

Ιχθύες – «Καθυστερήσεις στα οικονομικά»

Η Τρίτη σε καλεί Ιχθύ μου να αφήσεις στην άκρη το άγχος για τα οικονομικά ή τα πρακτικά θέματα που σε πιέζουν. Η Σελήνη στον Κριό κενής πορείας παγώνει λίγο τις εξελίξεις, αλλά σου δίνει χώρο να αναπνεύσεις. Σήμερα μπορείς να επικεντρωθείς σε ό,τι σε ξεκουράζει: ένα χαλαρό γεύμα, μια συζήτηση με κοντινό σου πρόσωπο, ακόμη και λίγη σιωπή. Αν περιμένεις απαντήσεις για δουλειά ή χρήματα, καλύτερα να μην στηριχθείς σε ό,τι θα ακουστεί σήμερα· τα δεδομένα θα αλλάξουν. Άφησε το μυαλό να ταξιδέψει και δώσε στον εαυτό σου το δώρο της ηρεμίας.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα κερδίζεις αν δεν πιέσεις· η ξεκούραση είναι η επένδυσή σου.