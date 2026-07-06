ΟΗΕ: «Καμπανάκι» για την τεχνητή νοημοσύνη – Έκκληση για παγκόσμιους κανόνες και προστασία παιδιών

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν την ικανότητα των κρατών και των διεθνών οργανισμών να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις της, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά την έναρξη του πρώτου Παγκόσμιου Διαλόγου για τη Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γενεύη.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, ο επικεφαλής του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πλέον τη δυνατότητα να επηρεάσει τις οικονομίες, την αγορά εργασίας, τις εκλογικές διαδικασίες αλλά και τη διεθνή ασφάλεια, καθιστώντας αναγκαία τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η καινοτομία χρειάζεται όρια και δικλείδες ασφαλείας. Αν η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να είναι πραγματικά ισχυρή, τότε πρέπει να διέπεται από κανόνες», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Γκουτέρες.

Στο επίκεντρο η προστασία των παιδιών

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι από την ανεξέλεγκτη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Όπως τόνισε, τα παιδιά χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την καθημερινή τους επικοινωνία, χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας σύμφωνα το Reuters.

Για τον λόγο αυτό πρότεινε τη δημιουργία μιας διεθνούς δέσμευσης για την προστασία των παιδιών, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ασφαλή πριν διατεθούν σε ανηλίκους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρέπει να απαγορευθεί η δυνατότητα παραγωγής σεξουαλικού υλικού που αφορά παιδιά μέσω εφαρμογών ΤΝ, ενώ τα συστήματα θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν ενδείξεις ψυχολογικής δυσφορίας και, όπου απαιτείται, να παραπέμπουν τους χρήστες σε ανθρώπινη υποστήριξη.

Διεθνείς ανισότητες στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε επίσης έντονο προβληματισμό για τη συγκέντρωση της τεχνολογικής υπεροχής σε λίγες χώρες και μεγάλες εταιρείες, επισημαίνοντας ότι πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο της νέας ψηφιακής εποχής.

Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από την πρώτη ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν περίπου το 75% της υπολογιστικής ισχύος των 500 ισχυρότερων υπερυπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, ενώ η Κίνα ακολουθεί με ποσοστό περίπου 15%.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν κάθε εβδομάδα εφαρμογές συνομιλίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παραμένει σημαντικά χαμηλότερη στις αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές και οικονομικές ανισότητες.

Ο διήμερος διάλογος του ΟΗΕ δεν αποσκοπεί στην υπογραφή δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας, αλλά στη διαμόρφωση κοινών προτάσεων για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Μια πιο ολοκληρωμένη έκθεση των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027, κατά τη δεύτερη παγκόσμια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.