ΟΗΕ: Ο Κρίστιαν Σόντερς αναλαμβάνει προσωρινά επικεφαλής της UNRWA εν όψει αποχώρησης Λαζαρινί

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ όρισε τον Κρίστιαν Σόντερς ως προσωρινό επικεφαλής της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, εν όψει της ολοκλήρωσης της θητείας του Φίλιπ Λαζαρινί στις 30 Ιουνίου 2026.

Ο Κρίστιαν Σόντερς ήταν ο Ειδικός Συντονιστής για τη βελτίωση της ανταπόκρισης των Ηνωμένων Εθνών στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Λαζαρινί για την «ακούραστη δέσμευση και εξαιρετική αφοσίωσή του στην UNRWA και στην ευημερία των Παλαιστινίων προσφύγων», επαναλαμβάνοντας παράλληλα την ισχυρή στήριξή του προς το προσωπικό της υπηρεσίας για το κρίσιμο έργο που επιτελεί στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ανθρωπιστικής βοήθειας υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι είναι κρίσιμης σημασίας τα κράτη-μέλη και οι λοιποί εταίροι να παραμείνουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη της UNRWA και των υπηρεσιών που αυτή παρέχει σε μια ιδιαίτερα ασταθή περιφερειακή συγκυρία.

