ΟΗΕ: Βέτο Ρωσίας και Κίνας σε ψήφισμα του Μπαχρέιν για υπέρασπιση του Ορμούζ - Η στάση της Ελλάδας

Βέτο άσκησαν η Κίνα και η Ρωσία κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καταψηφίζοντας το σχέδιο Ψηφίσματος του Μπαχρέιν το οποίο «ενθαρρύνει έντονα» τα κράτη που ενδιαφέρονται για τη χρήση των εμπορικών θαλάσσιων oδών στα Στενά του Ορμούζ, να συντονίσουν αμυντικού χαρακτήρα προσπάθειες, προκειμένου να συμβάλουν στην εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μεταξύ άλλων, μέσω συνοδείας πολεμικών και εμπορικών πλοίων.

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν.

Το Ψήφισμα απαιτεί από το Iράν να παύσει άμεσα κάθε επίθεση κατά εμπορικών πλοίων και κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της διέλευσης ή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά, ενώ παράλληλα ζητεί να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων υδάτινων υποδομών, μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το σχέδιο Ψηφίσματος είχε κατατεθεί μετά απο στενό συντονισμό των κρατών-μελών του Συμβουλίου των Κρατών του Πεσικού Κόλπου-GCC (Kουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία).