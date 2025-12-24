Οικιακή βοηθός με «μακριά» χέρια άρπαξε συνολικά 11.000 ευρώ από σπίτι στην Έδεσσα

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας σε μια ημεδαπή που εργαζόταν σε σπίτι με την κατηγορία της κλοπής.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα κατηγορείται ότι αφαίρεσε πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, από σπίτι στο οποίο εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Ωστόσο, κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησαν η αστυνομικοί, προέκυψε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε αφαιρέσει το προηγούμενο διάστημα από την ίδια οικία το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο Pella News.

Οι Αρχές επέστρεψαν στον νόμιμο κάτοχό τους το ποσό του των 1.500 ευρώ ενώ η γυναίκα κρατείται και θα απολογηθεί εντός των επόμενων ημερών στην αρμόδια ανακρίτρια.