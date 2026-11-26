Από το… σενάριο της κατεδάφισης στη μεγάλη οθόνη και από τον κίνδυνο της εκποίησης στην ευρωπαϊκή καταξίωση, η ιστορική «Οικία Κοκοβίκου» της οδού Τριπόδων 32 στην Πλάκα γράφει το πιο λαμπρό κεφάλαιο της ιστορίας της. Το εμβληματικό σπίτι του Αντωνάκη και της Ελενίτσας από το αριστούργημα του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» ανακηρύχθηκε επίσημα «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του συγκινημένου πρωταγωνιστή Γιώργου Κωνσταντίνου.

Το πρωτότυπο κινηματογραφικό σενάριο του Γιώργου Τζαβέλλα προέβλεπε πως η «Οικία Κοκοβίκου», που στέγαζε τον «αστεφάνωτο» έρωτα και τα όνειρα του Αντωνάκη ( Γιώργου Κωνσταντίνου) και της Ελενίτσας ( Μάρως Κοντού), επρόκειτο να κατεδαφισθεί. Πολλές δεκαετίες αργότερα, το οικονομικό σενάριο του ΤΑΙΠΕΔ σχεδίαζε την πώλησή του.

Τελικά, η επιθυμία της Μελίνας Μερκούρη να κηρύξει το κτήριο της οδού Τριπόδων διατηρητέο, πήρε σάρκα και οστά με την παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς η «Οικία Κοκοβίκου» αποκτά μία ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική ιστορία και ανακηρύσσεται «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού», με μία τελετή που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και ενός από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, του Γιώργου Κωνσταντίνου.

Intime – Liakos John

Προλογίζοντας την εκδήλωση εκ μέρους της Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου Φρανς Ορσέν (France Orsenne) υπενθύμισε αναφορικά με την ανακήρυξη της Οικίας Κοκοβίκου σε κινηματογραφικό τοπόσημο, πως από την ίδρυση της, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το 1989 από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και 40 Ευρωπαίους δημιουργούς, έχει απώτερο στόχο την προώθηση και προστασία του ευρωπαϊκού σινεμά, τονίζοντας ότι ο κινηματογράφος δεν αφορά μόνο ανθρώπους, αλλά και τόπους που συνδέθηκαν με αυτόν και χαράσσονται στη συλλογική μνήμη.

Όπως εξήγησε η ίδια, τα τελευταία 20 χρόνια η Ακαδημία έχει αναγνωρίσει πάνω από 70 εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα στην Ευρώπη (όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι, τα Σκαλοπάτια στην Οδησσό όπου γυρίσθηκε το Θωρηκτό Ποτέμκιν, το βιβλιοπωλείο του Notting Hill και το καφέ στη Μονμάρτρ στο Παρίσι όπου γυρίσθηκε το Αμελί). Τέλος, καλωσόρισε την ανακήρυξε την «Οικία Κοκοβίκου» ως τον δεύτερο «Θησαυρό» στην Ελλάδα (μετά τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης), επισημαίνοντας τη σπανιότητά της ως παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας και τη σύνδεσή της με το αριστούργημα του Γιώργου Τζαβέλλα «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». Επίσης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την παρουσία του πρωταγωνιστή Γιώργου Κωνσταντίνου κι εξήρε την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τον Ιανουάριο του 2026 για την αποκατάσταση του κτηρίου, μεταφέροντας τις ευχαριστίες της Προέδρου της Ακαδημίας, Ζυλιέτ Μπινός, ενόψει και των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου της 16ης Ιανουαρίου 2027, τα οποία θα απονεμηθούν στην Αθήνα.

Intime – Liakos John

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος χαρακτήρισε την Οικία Κοκοβίκου εμβληματικό τοπόσημο εγγεγραμμένο στη συλλογική μνήμη μέσα από την ταινία του Γ. Τζαβέλλα, τονίζοντας ότι η ένταξή της στους «Θησαυρούς του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού» τοποθετεί ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Στις δηλώσεις της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της ταινίας του 1965 του Γιώργου Τζαβέλλα, εξηγώντας ότι πέρα από το χιούμορ και τις ατάκες, αποτύπωσε τη σύγκρουση δύο εποχών στην ελληνική κοινωνία: του πατριαρχικού προτύπου και της γυναικείας χειραφέτησης, καθιστώντας τη φράση της Ελενίτσας («σκασμός εσύ Αντωνάκη μου») εμβληματική για τις γυναίκες της δεκαετίας του ’60.

Εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Κωνσταντίνου εξέφρασε τη βαθιά του τιμή και χαρά κι ευχαρίστησε θερμά την υπουργό Πολιτισμού για τη μετατροπή του χώρου σε καλλιτεχνικό στέκι. Αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απουσία της συμπρωταγωνίστριάς του, Μάρως Κοντού («του άλλου του μισού»), εκφράζοντας την ελπίδα ότι το πνεύμα της βρίσκεται στον χώρο. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη να αναδεικνύονται παγκοσμίως τέτοια μνημεία που ανυψώνουν την τέχνη και την καλλιτεχνική ποιότητα ζωής κι υπογράμμισε τους πολυετείς αγώνες των Ελλήνων καλλιτεχνών -όσων ζουν και όσων έφυγαν- που έβαλαν το δικό τους “ λιθαράκι”, αφήνοντας με τη στήριξη της Πολιτείας μια ζωντανή πολιτιστική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ