«Οικογενειακές στιγμές»: Τι είπε στην απολογία του ο συνταξιούχος γυναικολόγος της Πάτρας

Σε «χαρούμενες οικογενειακές στιγμές» αναφέρεται ο 82χρονος συνταξιούχος γυναικολόγος της Πάτρας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή για παιδική πορνογραφία χθες Δευτέρα (9/3), αναφερόμενος σε γυμνές φωτογραφίες ακόμα και από τα εγγόνια του, οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του.

«Δηλώνω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι πρόκειται για φωτογραφίες, οι οποίες απλά αποτυπώνουν χαρούμενες καλοκαιρινές οικογενειακές στιγμές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτυπώνουν τα παιδιά με άλλο τρόπο», φέρεται να δήλωσε ο 82χρονος στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το MEGA και η εκπομπή «Buongiorno».

«Οι φωτογραφίες αυτές δεν πρέπει να απομονώνονται από τις λοιπές εκατοντάδες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί είτε την ίδια ημέρα, είτε σε άλλες μέρες και συνολικά αποτυπώνουν τη χαρά και την ξενοιασιά της ηλικίας τους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών», φέρεται να ανέφερε ο κατηγορούμενος.

«Τα παιδιά δεν ποζάρουν»

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα, γελούν, παίζουν με το νερό και τα παιχνίδια τους, παίζουν μεταξύ τους, διαβάζουν τα βιβλία τους. Δεν ποζάρουν, δεν συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν αρμόζει στην ηλικία τους, δεν βρίσκονται σε κάποιο χώρο μόνες τους μαζί μου, είναι παρούσα η γιαγιά τους ή και οι γονείς τους. Υπάρχει απλή αποτύπωση της καλοκαιρινής, χαρούμενες καθημερινότητας της οικογένειάς μας και τίποτα παραπάνω», είπε ο 82χρονος.

Όσον αφορά τη μεταφόρτωση φωτογραφιών με τέτοιο περιεχόμενο, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιήθηκε «με τρόπο αυτοματοποιημένο» και επικαλέστηκε την άγνοιά του σε ζητήματα τεχνολογίας λόγω της ηλικίας του.

Χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Ο 82χρονος προφυλακίστηκε χθες για την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή στην Πάτρα. Ο ίδιος αιτήθηκε να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, φέρεται να έχει παραδεχθεί την κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του, εντόπισαν χιλιάδες αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι ότι εντοπίστηκαν φωτογραφίες που έβγαλε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, στις οποίες απεικονίζονται ανήλικα παιδιά σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις, τα οποία -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- είναι συγγενικά του πρόσωπα και πρόκειται για τα εγγόνια του.