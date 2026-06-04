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Οικογενειακή τραγωδία στα Καλάβρυτα: Βρετανός τουρίστας πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και πέθανε

Γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο 54χρονο Βρετανό ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Φράνκα Παναγιωτοπούλου avatar
Φράνκα Παναγιωτοπούλου

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Σε σοκ βρίσκεται μια οικογένεια Βρετανών τουριστών που έκαναν διακοπές στα Καλάβρυτα καθώς το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, ένας 54χρονος πέθανε στο νοσοκομείο ενώ είχε μεταφέρει τη σύζυγό του για ιατρική περίθαλψη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του tempo24, ο 54χρονος συνόδευσε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο έχριζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης.

Ενώ βρισκόταν μαζί της στο δωμάτιο νοσηλείας, ξαφνικά ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει μπροστά στη σύζυγό του.

Άμεσα σήμανε συναγερμός όπου κινητοποιήθηκε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, το οποίο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά του.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 54χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

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