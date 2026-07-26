Οικογενειακό δράμα στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε αγκαλιά τον νεκρό γιο της για περισσότερες από 24 ώρες

Bαθύ οικογενειακό δράμα αποκαλύπτεται πίσω από τον θάνατο ενός 24χρονου άνδρα στη Λαμία, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του, στο κέντρο της πόλης, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (26/7).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.gr, ο νεαρός, ο οποίος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας, είχε φύγει από τη ζωή αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί. Η σορός του βρισκόταν στο σπίτι για περισσότερο από ένα 24ωρο, ενώ η μητέρα του παρέμενε δίπλα του, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών, αρχικά δεν κατάφερε να κατανοήσει το περιεχόμενο της συνομιλίας τους. «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τη μητέρα μαζί με τον νεκρό γιο της. Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν λίγα λεπτά αργότερα πως ο 24χρονος δεν είχε ζωτικά σημεία και ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ώρες νωρίτερα.

Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του νεαρού. Παράλληλα, η 69χρονη μητέρα του αναμένεται να μεταφερθεί για ψυχιατρική αξιολόγηση και φροντίδα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να χρήζει νοσηλείας.

Από τη Γερμανία στη Λαμία

Το οικογενειακό δράμα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο από την ιστορία της οικογένειας. Μητέρα και γιος δεν είχαν καταγωγή από τη Λαμία, καθώς είχαν μετακομίσει στην πόλη μόλις τον περασμένο Μάιο, ερχόμενοι από τη Γερμανία, όπου είχαν ζήσει για πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά από τα προσωπικά τους αντικείμενα παρέμεναν ακόμη συσκευασμένα, καθώς η μητέρα δεν είχε προσαρμοστεί στο νέο διαμέρισμα και αναζητούσε άλλη κατοικία.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή, ενώ παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα της σορού του 24χρονου και τις απαραίτητες διαδικασίες για την κηδεία του.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση: να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου του νεαρού, να εξασφαλιστεί ότι η σορός του δεν θα παραμείνει στα αζήτητα και παράλληλα να υπάρξει μέριμνα για τη μητέρα του, η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.