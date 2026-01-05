Οικογενειακό έγκλημα στο Τενεσί: Μητέρα σκότωσε τα παιδιά και τη μητέρα της και μετά αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου καθώς δυο παιδιά, η μητέρα και η γιαγιά τους βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Κατά την έρευνα του τοπικού γραφείου του σερίφη της πόλης, δράστρια είναι η 32χρονη μητέρα η οποία φέρεται να δολοφόνησε τα παιδιά της, 4 και 13 ετών, αλλά και την 88χρονη μητέρα της πριν βάλει τέλος στη ζωή της σε ένα έγκλημα που σόκαρε την τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, οι γείτονες φέρεται να κάλεσαν την αστυνομία όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σπίτι της οικογένειας. Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τέσσερις σορούς, όλες με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Οι αστυνομικοί βρήκαν τέσσερις σορούς, όλες με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Όπως διαπιστώθηκε οι νεκροί ήταν ο Άριους Τόμσον, ο Αϊζάια Τζόνσον, η Έβελιν Τζόνσον και η Χέδερ Τόμσον.

Όπως προέκυψε, η 32χρονη είχε λάβει πρόσφατα διαζύγιο από τον τέως σύζυγό της ωστόσο δεν υπήρχαν καταχωρημένα στοιχεία για ενδεχόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή ζητήματα ψυχικής υγείας της δράστριας.

Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε το περιστατικό σε μια ανάρτηση στο Facebook στις 2 Ιανουαρίου , γράφοντας: «Θα βρισκόμαστε στο σημείο για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή καθώς έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Δεν έχουμε καμία ενεργή απειλή για την περιοχή μας σχετικά με αυτήν την υπόθεση».



Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς (HCSO) δήλωσε στο PEOPLE ότι οι αρχές «περιμένουν επί του παρόντος τα αποτελέσματα της νεκροψίας».

Από την πλευρά του ο πατέρας των δύο αγοριών έγραψε στα social media ότι η απώλεια των δύο γιών του τον «συνέτριψε», αποκαλώντας τα αγόρια «μωρά». «Κάθε δευτερόλεπτο εύχομαι να μπορούσα απλώς να ξυπνήσω», πρόσθεσε. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος διεκδικούσε την κηδεμονία των παιδιών από την 32χρονη.

