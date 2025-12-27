ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγο, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή του είπαν να αλλάξει κανάλι

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες μιας οικογενειακής τραγωδίας στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας ηλικίας 47 ετών πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, τραυμάτισε σοβαρά τη θετή του κόρη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, έπειτα από διαφωνία που είχαν για την τηλεόραση.

Ο Τζέισον Κένι παρακολουθούσε τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας, San Francisco 49ers, κόντρα στους Indianapolis Colts στο «Monday Night Football», όταν η 38χρονη σύζυγός του, Κρίσταλ Κένι, του είπε ότι δεν ήθελε να δει άλλο ποδόσφαιρο.

Ο 47χρονος «έπινε όλο το βράδυ» και γύρω στις 23:00 «ξεκίνησε ένας καυγάς όταν η Κρίσταλ Κένι πρότεινε να δουν κάτι άλλο στην τηλεόραση. Ο καυγάς έγινε πολύ έντονος», δήλωσε ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ στους δημοσιογράφους.

Η 38χρονη είπε στον 12χρονο γιο της να πάει σε έναν γείτονα για να καλέσει το 911. Καθώς ο μικρός «έφευγε από το σπίτι, άκουσε έναν πυροβολισμό», πρόσθεσε ο Γκρέιντι.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη 38χρονη Κρίσταλ Κένι νεκρή, ενώ η 13χρονη κόρη της, η οποία επίσης πυροβολήθηκε, είχε τραυματιστεί σοβαρά. Το ενός έτους μωρό του ζευγαριού βρέθηκε στο κρεβατάκι του, χωρίς να έχει υποστεί κανένα τραυματισμό.

«Χριστουγεννιάτικο θαύμα»

«Είναι ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα» που η 13χρονη δεν σκοτώθηκε, τόνισε ο σερίφης. «Ο Τζέισον την πυροβόλησε δύο φορές με σκοπό να την σκοτώσει», πρόσθεσε.

Το κορίτσι, που δέχτηκε πυρά στο πρόσωπο, είχε τη δύναμη να μιλήσει στους αστυνομικούς. «Τον ικέτευσα, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, μην με πυροβολήσεις, αλλά αυτός με πυροβόλησε ούτως ή άλλως»», είπε η 13χρονη.

Ο δράστης, αφού σκότωσε τη σύζυγό του και τραυμάτισε τη θετή κόρη του, τηλεφώνησε στην αδελφή του και της είπε: «Έκανα κάτι πολύ, πολύ κακό, πολύ κακό» και πως «αυτή είναι η τελευταία φορά που θα μου μιλήσεις… Θα με δεις στις ειδήσεις, αλλά δεν θα πάω φυλακή. Δεν θα πάω φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στο σπίτι, άκουσαν και έναν πυροβολισμό από την αποθήκη ενώ βρήκαν και ένα σημείωμα χωρίς ημερομηνία από την 38χρονη που έλεγε στον σύζυγό της: «Ξέρεις ότι πίνεις, ξαναρχίζεις να κάνεις χρήση κοκαΐνη. Δεν πρέπει να είναι έτσι η οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν πότε γράφτηκε το σημείωμα. «Δεν ξέρουμε πότε έγραψε το σημείωμα. Δεν έχει ημερομηνία. Δεν υπάρχει ώρα, δεν υπάρχει ένδειξη, αλλά ήταν ανοιχτό. Το έγραψε λοιπόν καθώς τσακώνονταν νωρίτερα το βράδυ; Ή είχε περάσει κάποιος χρόνος; Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε», ανέφερε ο σερίφης.

Τακτικό θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Η οικογένεια της γυναίκας είπε ότι ήταν τακτικό θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της, αν και δεν υπήρχαν σχετικές αναφορές στις τοπικές αρχές. «Ειλικρινά, δεν θέλω να ακουστώ κακόβουλος, αλλά το μόνο σωστό που έκανε εκείνο το βράδυ ήταν να αυτοκτονήσει μετά από αυτές τις φρικτές πράξεις», είπε ο σερίφης.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί μια πρόσφατη ανάρτηση του 47χρονου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, όπου ευχόταν χρόνια πολλά στην ενός έτους κόρη του, που είχε αποκτήσει με την 38χρονη σύζυγό του.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Ελπίζω μια μέρα να κάνεις το ίδιο για τα παιδιά σου και να νιώσεις αυτό που νιώθουμε η μαμά και εγώ. Σ’ αγαπώ, Χάρλιν Ανν. Οι παππούδες σου θα σε είχαν κακομάθει», έγραφε στην ανάρτησή του στις 12 Δεκεμβρίου, λίγες μέρες πριν το μακελειό στο σπίτι του.