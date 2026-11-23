Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τις γιορτές, έχοντας στο πλευρό της τα δύο παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα, αλλά και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Οικονομάκου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τον Μπρούνο Τσερέλα ημίγυμνο στο σαλόνι της pic.twitter.com/UFkN0Cn27j — Flash.gr (@flashgrofficial) November 23, 2026

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο σπίτι της, δίνοντας μια γεύση από την οικογενειακή ατμόσφαιρα και τις στιγμές που απολαμβάνουν όλοι μαζί. Τόσο το εντυπωσιακό δέντρο όσο και ο ημίγυμνος Μπρούνο έγιναν το επίκεντρο της προσοχής, με το βίντεο της ηθοποιού να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.