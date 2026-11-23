Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Νοεμβρίου – Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου.
Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τις γιορτές, έχοντας στο πλευρό της τα δύο παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα, αλλά και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.
Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο σπίτι της, δίνοντας μια γεύση από την οικογενειακή ατμόσφαιρα και τις στιγμές που απολαμβάνουν όλοι μαζί. Τόσο το εντυπωσιακό δέντρο όσο και ο ημίγυμνος Μπρούνο έγιναν το επίκεντρο της προσοχής, με το βίντεο της ηθοποιού να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.