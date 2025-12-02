Οικονομάκου για Μπρούνο Τσερέλα: «Η προσωπικότητά του είναι πολύ πιο δυνατή από την εμφάνισή του»

Ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν είναι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα και η ηθοποιός σε πρόσφατες δηλώσεις της εξήγησε ότι οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της στα διάφορα events, δεν τον ενοχλούν: «Είναι πολύ γλυκός και τρυφερός. Είναι ένας άνθρωπος που με εμπνέει, με βοηθάει, ταιριάζουμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο ζηλιάρη και κτητικό» εξομολογήθηκε.

Πώς είναι να έχει δίπλα της έναν τόσο ωραίο άνδρα; «Μου φτιάχνει τη διάθεση, μου αρέσει και σαν άντρας, αλλά νομίζω ότι η προσωπικότητά του είναι πολύ πιο δυνατή από την εμφάνισή του, οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό που με κέρδισε είναι το υπέροχο μυαλό του, η ευγένειά του, η ηρεμία του, η σταθερότητά του και πάρα πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε για ώρες» δεν δίστασε να παραδεχθεί.

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε και για τα σχέδιά τους την εορταστική περίοδο και αποκάλυψε ότι τα Χριστούγεννα θα μείνουν στην Ελλάδα, ενώ την Πρωτοχρονιά θα πραγματοποιήσουν ένα οικογενειακό ταξίδι.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η ηθοποιός είχε μιλήσει και για την απόφαση να γνωρίσει τον Μπρούνο Τσερέλα στα παιδιά της. «Δεν είχα άγχος να ταιριάξουν τα παιδιά μου με τον νέο μου σύντροφο. Ήξερα ότι είναι τόσο υπέροχος, που δεν είχα καμία αμφιβολία. Όλα έγιναν ομαλά και στους ρυθμούς που έπρεπε» είχε πει.