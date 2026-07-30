Οικονομάκου: Η -εν πτήσει- ευχή για τα 40α γενέθλια του Μπρούνο και η παιδική του φωτό που μας έλιωσε

Μετά τον γάμο τους στην Αθήνα και τους όρκους που αντάλλαξαν στο τριήμερο γλέντι τους στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έφυγαν για το γαμήλιο ταξίδι τους σε κάποιον μακρινό προορισμό.

φωτογραφία Instagram

Το ταξίδι συμπίπτει με τα 40α γενέθλια του αγαπημένου της, οπότε η Αθηνά του έκανε μια έκπληξη κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σε ένα γλυκάκι έβαλε ένα κεράκι για να το σβήσει εκείνος και ανάρτησε μια φωτογραφία στο Instagram όπου του έγραψε: «Τα 40 μοιάζουν απίστευτα πάνω σου».

Το μίνι πάρτι συνέβη κάπου πάνω από τη Γροιλανδία, καθώς το ζευγάρι ταξιδεύει για Λος Άντζελες κι από κει ποιος ξέρει για ποιον μακρινό προορισμό, αφού, μέχρι στιγμής, επέλεξαν να τον κρατήσουν μυστικό. Σύντομα όμως υποσχέθηκαν πως θα μας αποκαλύψουν το μέρος όπου θα κάνουν τον μήνα του μέλιτος, ενώ όπως συνηθίζουν θα μοιραστούν βίντεο και φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Παράλληλα, ο Μπρούνο μοιράστηκε μαζί μας μια φωτογραφία από όταν ήταν παιδί και στη λεζάντα έγραψε πολύ τρυφερά λόγια: «Εκείνο το αγόρι δεν φανταζόταν ποτέ όλα όσα επρόκειτο να ζήσει. Πόσο όμορφη υπήρξε η ζωή μέχρι τώρα! Χρόνια πολλά για τα 40α σου γενέθλια μικρέ Μπρούνο».