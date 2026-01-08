Οικονομάκου: Στην αρχή είναι πολύ δύσκολο μέχρι να συνηθίσεις ότι ξυπνάς και δεν είναι τα παιδιά σπίτι

Για τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα μετά την πρώτη εγκυμοσύνη, το διαζύγιο από τον Φίλιππο Μιχόπουλο και την συνεπιμέλεια μίλησε η Αθηνά Οικονομάκου στην διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού.

«Μετά την πρώτη γέννα του Μάξιμου, δεν είχα περάσει και πολύ εύκολα. Ήταν και δύσκολη η γέννα, σαν γέννα, αλλα ταλαιπωρήθηκα πολύ για να τα καταφέρω, και μετά πέρασα πολύ δύσκολη περίοδο. Δηλαδή πέρασα ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που ισορροπούσα ανάμεσα στην επιλόχειο κατάθλιψη και στην πραγματικότητα.

Παρ’ όλο που είχα κάνει ψυχοθεραπεία πριν, έκανα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατευθείαν συνέχισα με το που γέννησα και αυτό είναι νομίζω που με βοήθησε και με έσωσε στο να μην πάθω επιλόχειο τελικά» αποκάλυψε η ηθοποιός - επιχειρηματίας.

Και συνέχισε: «Ακριβώς επειδή έχουμε συνεπιμέλεια με τον μπαμπά τους, υπάρχει ένα πρόγραμμα που ακολουθούμε πιστά κάθε μήνα, πρέπει να υπάρχει μια άμεση συνεργασία. Βέβαια μένουμε πάρα πολύ κοντά, οπότε εκεί υπάρχει και καλή συνεργασία και διάθεση. Στην αρχή είναι πολύ δύσκολο αυτό οργανωτικά και μέχρι να συνηθίσεις ότι ξυπνάς και δεν είναι τα παιδιά σπίτι. Αυτό, το συναισθηματικό κομμάτι του γονιού είναι το πιο δύσκολο.

Για τα παιδιά είναι λίγο πιο εύκολο επειδή είναι μικρά σε ηλικία και προσαρμόζονται πολύ εύκολα και δεν προλαβαίνουν να νιώσουν την έλλειψη του γονιού. Περνάνε τόσο γρήγορα οι μέρες με τις δραστηριότητες και το σχολείο που δεν προλαβαίνουν να πουν «μου ‘λειψε η μαμά, μου ‘λειψε ο μπαμπάς. Οπότε είναι χαρούμενα. Και αυτό μας δίνει δύναμη και εμένα και στον Φίλιππο να το αντιμετωπίσουμε και να ισορροπήσουμε και να είμαστε καλά. Γιατί όσο βλέπεις τα παιδιά καλά, λες «εντάξει, όλα καλά».

Εμένα μπορεί να με δυσκολεύει αυτό το πρόγραμμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο θετικό πρόσημο που έχει στα παιδιά, με την έννοια ότι δεν τους λείπει καθόλου ο μπαμπάς ή η μαμά, γιατί ανά δύο μέρες που τα παίρνει ο καθένας… Δεν προλαβαίνουν να νιώσουν την έλλειψη» παραδέχθηκε.