Οικονομάκου - Τσερέλα: «Αντί για γαμήλια δώρα, στηρίξτε παιδιά που μεγαλώνουν σε ευάλωτες κοινότητες»

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ετοιμάζουν ένα γλέντι στην Πάρο για να γιορτάσουν μαζί με φίλους και συγγενείς τον γάμο τους που πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο τη βραδιά του Τελικού της Eurovision (16/5) στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Το σημαντικό σε όλους αυτούς τους εορτασμούς είναι η απόφαση του ζευγαριού που κοινοποίησαν στους καλεσμένους τους και αφορά στην πολύ συγκινητική πρωτοβουλία που πήραν.

Η Αθηνά και ο Μπρούνο τους είπαν πως δεν θέλουν δώρα για τον γάμο τους, αλλά θα ήθελαν το ποσό που οι καλεσμένοι τους θα σπαταλούσαν για εκείνους να το δωρίσουν στον διεθνή οργανισμό Slums Dunk, ο οποίος στηρίζει παιδιά και νέους που μεγαλώνουν σε ευάλωτες κοινότητες σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Στόχος αυτού του οργανισμού είναι να δημιουργεί αθλητικά κέντρα σε φτωχές κοινότητες σε όλο τον πλανήτη ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν, να κοινωνικοποιηθούν και να μείνουν μακριά από κακές παρέες και καταχρήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν φτωχές κοινότητες σε περιοχές ανά την Ελλάδα.