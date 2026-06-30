LIFE Αθηνά Οικονομάκου Showbiz

Οικονομάκου - Τσερέλα: Αποκάλυψαν τις «επίσημες» φωτογραφίες από το άλμπουμ του glam γάμου τους

Το ζευγάρι ζει την απόλυτη ευτυχία και χωρίς αμφιβολία όσοι ήταν καλεσμένοι στο γάμο αυτό έζησαν μια εμπειρία αξέχαστη.

instagram
instagram
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μια από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής της έζησε η Αθηνά Οικονομάκου που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Μπρούνο Τσερέλα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πάρο και το ευτυχές γεγονός έγινε talk of the town καθώς οι φωτογραφίες και τα stories που ανήρτησαν οι ίδιοι, αλλά και οι καλεσμένοι στα social media ήταν αμέτρητα. 

image-2275454.jpg

Μόλις χθες όμως, το ζευγάρι πόσταρε τα «επίσημα» στιγμιότυπα από το αξέχαστο για όλους γλέντι που κράτησε τρεις ολόκληρες μέρες.

instagram
instagram

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε βλέμματα ερωτευμένων, γέλια, φιλιά και αγκαλιές...

instagram
instagram
image-620446.jpg

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Αθηνά Οικονομάκου Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader