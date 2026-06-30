Οικονομάκου - Τσερέλα: Αποκάλυψαν τις «επίσημες» φωτογραφίες από το άλμπουμ του glam γάμου τους

Μια από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής της έζησε η Αθηνά Οικονομάκου που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Μπρούνο Τσερέλα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πάρο και το ευτυχές γεγονός έγινε talk of the town καθώς οι φωτογραφίες και τα stories που ανήρτησαν οι ίδιοι, αλλά και οι καλεσμένοι στα social media ήταν αμέτρητα.

Μόλις χθες όμως, το ζευγάρι πόσταρε τα «επίσημα» στιγμιότυπα από το αξέχαστο για όλους γλέντι που κράτησε τρεις ολόκληρες μέρες.

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Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε βλέμματα ερωτευμένων, γέλια, φιλιά και αγκαλιές...