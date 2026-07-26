Τη Μύκονο επέλεξαν για ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών τους διακοπών η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Το ζευγάρι, που πριν από λίγους μήνες ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου, περνά ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί μαζί με τα δύο παιδιά της ηθοποιού και στενούς οικογενειακούς φίλους.

Ο φακός του Mykonos Live TV τους κατέγραψε στο Καλό Λιβάδι, να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα σε μια χαλαρή ημέρα στην παραλία.

Αγκαλιές και χαμόγελα δίπλα στη θάλασσα

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα εμφανίζονται ιδιαίτερα ευδιάθετοι, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά, ενώ συνομιλούν και χαλαρώνουν δίπλα στο κύμα.

Το ζευγάρι δεν έδειξε να ενοχλείται από την παρουσία της κάμερας, συνεχίζοντας να απολαμβάνει τις στιγμές του με φυσικότητα, σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Μυκόνου.

Οικογενειακές διακοπές στο νησί

Μαζί τους βρίσκονται τα δύο παιδιά της ηθοποιού, αλλά και αγαπημένοι φίλοι της οικογένειας, δίνοντας στις διακοπές έναν περισσότερο οικογενειακό χαρακτήρα, μακριά από έντονες κοσμικές εμφανίσεις.

Οι κοινές τους εξορμήσεις δείχνουν ότι το ζευγάρι επιλέγει να μοιράζεται τον χρόνο του τόσο ως ζευγάρι όσο και ως οικογένεια, αξιοποιώντας τις καλοκαιρινές ημέρες για στιγμές ξεκούρασης.

Το πρώτο καλοκαίρι μετά τον γάμο

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στις 16 Μαΐου 2026, σε μια διακριτική τελετή στην Αθήνα, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων. Λίγο αργότερα ακολούθησε η μεγάλη γιορτή στην Πάρο, όπου το ζευγάρι μοιράστηκε τη χαρά του με περισσότερους αγαπημένους ανθρώπους.

Λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, απολαμβάνουν το πρώτο τους καλοκαίρι ως σύζυγοι, με τις εικόνες από τη Μύκονο να αποτυπώνουν το κλίμα χαλάρωσης και την τρυφερότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.