Οικονομικές προβλέψεις έως το τέλος του καλοκαιριού: Ποια ζώδια δέχονται εύνοια και ποια όχι

Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με ανεμελιά, διακοπές, ταξίδια, εξόδους και όμορφες στιγμές. Όμως, το φλέγον ερώτημα της εποχής μας είναι ένα : «Θα φτάσουν τα χρήματα;». Οι πλανητικές εξελίξεις του καλοκαιριού δείχνουν ότι η οικονομική αστάθεια βρίσκεται στο «πικ» της, όμως ότι διανύουμε και ένα καλοκαίρι νέων πρωτοποριακών ευκαιριών όπου κάποιοι εκπρόσωποι του ζωδιακού θα πάρουν οικονομική ανάσα!

Οι Καρκίνοι και οι Αιγόκεροι, είναι τα δύο ζώδια που θα δουν αυτή την εποχή τις περισσότερες ευκαιρίες τόνωσης τους εισοδήματός τους, στην αντίπερα όχθη όμως πιο πιεσμένοι θα βρεθούν στα οικονομικά τους οι Παρθένοι και οι Ιχθύες. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά στις οικονομικές αστρολογικές τάσεις των ζωδίων για το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Κριός

Το φετινό καλοκαίρι σε βρίσκει σε πιο πλεονεκτική θέση, συγκριτικά με τις περασμένες χρονιές που έζησες οικονομικούς αιφνιδιασμούς και ανατροπές! Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μπαίνουν νέα σχέδια στα σκαριά που σε βρίσκουν αρκετά πιο αισιόδοξο ότι το κλίμα γίνεται πιο ευνοϊκό. Μια νέα επαγγελματική πρόταση, μια οικονομική βοήθεια ή μια ιδέα που μπορεί να αποφέρει κέρδος, λειτουργεί σαν ανάσα και σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Αν σχεδιάζεις διακοπές, θα διαπιστώσεις ότι τελικά βρίσκεις τις λύσεις που χρειάζεσαι χωρίς να πιεστείς όσο φοβόσουν. Απόφυγε μόνο τις παρορμητικές σπατάλες που γίνονται από ενθουσιασμό της στιγμής. Το διάστημα του καλοκαιριού προσφέρει ευκαιρίες, αρκεί να τις αξιοποιήσεις με σωστή διαχείριση.

Ταύρος

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των χρημάτων σου. Τα έξοδα αυξάνονται, είτε λόγω διακοπών είτε λόγω οικογενειακών αναγκών, και είναι εύκολο να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Από τις 10 Αυγούστου και μετά το κλίμα αλλάζει αισθητά. Βρίσκεις ξανά τις ισορροπίες σου, οργανώνεις καλύτερα τα οικονομικά σου και σταδιακά μειώνεται η πίεση. Αν αποφύγεις τις περιττές αγορές στην αρχή του μήνα, θα μπορέσεις να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού με μεγαλύτερη άνεση.

Δίδυμοι

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο μετακινήσεις, προσκλήσεις, εξόδους και νέες γνωριμίες που δύσκολα θα θελήσεις να αρνηθείς φίλε μου Δίδυμε. Καθώς ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου ο Ερμής βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία έως τις 24 Ιουλίου πολλά από τα οικονομικά σχέδια πηγαίνουν πίσω, είτε από καθυστερήσεις, αναποδιές είτε και από έκτακτα έξοδα που δεν είχες υπολογίσει! Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι, αποδεικνύεται αρκετά πιο δαπανηρό από αυτό που είχες σχεδιάσει στο μυαλό σου, επομένως θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεχτικός στις επιλογές σου , προπάντων όμως στον προϋπολογισμό σου! Οι προτάσεις, οι ιδέες και οι προσκλήσεις του καλοκαιριού ωστόσο, θα φέρουν την έμπνευση και την ιδέα που θα αποδώσει καρπούς λίγο αργότερα!

Καρκίνος

Είσαι από τους ευνοημένους εκπροσώπους του ζωδιακού για το φετινό καλοκαίρι αγαπητέ μου Καρκίνε. Ο Δίας από το ζώδιο του Λιονταριού ενισχύει τις προοπτικές αύξησης τους εισοδήματός σου σου και δημιουργεί συνθήκες για μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Δεν αποκλείεται να προκύψει μια νέα συνεργασία, μια καλύτερη επαγγελματική πρόταση ή μια εξέλιξη που θα αυξήσει σημαντικά τις απολαβές σου. Η μόνη προειδοποίηση αφορά την υπερβολή. Όσο περισσότερα χρήματα μπαίνουν, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο πειρασμός να ξοδέψεις περισσότερα. Διατήρησε την ισορροπία και θα βγεις πραγματικά κερδισμένος.

Λέων

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου φέρνει αισθητή βελτίωση στα οικονομικά σου. Μέχρι τις 6 Αυγούστου οι υποχρεώσεις γίνονται πιο εύκολα διαχειρίσιμες και μπορείς να οργανώσεις τις διακοπές ή τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Ωστόσο, προς το τέλος του μήνα χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στα απρόβλεπτα έξοδα. Ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί από τις 25 έως τις 27 Ιουλίου είναι πιθανό να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μια έκτακτη οικονομική υποχρέωση, καθώς η Σεληνιακή Έκλειψη από το ζώδιο των Ιχθύων, ανατρέπει τα δεδομένα μίας συνεργασίας που είχες στα σκαριά!

Παρθένος

Διανύεις ένα έτος που τα οικονομικά σου δεν βρίσκονται σε πλεονεκτική περίοδο, απεναντίας υπάρχουν προκλήσεις και δοκιμασίες που αποτελούν ένα βραχνά! Το καλοκαιράκι μπορεί να μην λύνονται οι οικονομικές σου ανησυχίες, όμως σου έχω μία καλή περίοδο όπου κρίνεται ευνοϊκή για το πορτοφόλι σου και αυτή είναι από τις 6 Αύγουστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου! Είναι ένα διάστημα που θα νιώσεις περισσότερη οικονομική άνεση ή θα έχεις τις ευκαιρίες εκείνες που θα σε βοηθήσουν να περάσεις πιο ανέμελα και χωρίς ενοχές ή έννοιες τις διακοπές σου!

Ζυγός

Το οικονομικό σκηνικό γίνεται σαφώς πιο αισιόδοξο όσο προχωρά ο Αύγουστος. Μια νέα πρόταση, μια επαγγελματική γνωριμία ή ακόμη και μια βοήθεια από πρόσωπο που δεν περίμενες μπορεί να σε βγάλει από ένα οικονομικό αδιέξοδο. Αν το προηγούμενο διάστημα ένιωσες πίεση ή αβεβαιότητα, τώρα οι συνθήκες αρχίζουν να βελτιώνονται αισθητά. Οι διακοπές σου μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεγαλύτερη άνεση, αρκεί να μη θεωρήσεις ότι όλα τα προβλήματά σου λύθηκαν οριστικά. Η σωστή διαχείριση θα σου επιτρέψει να διατηρήσεις αυτή τη θετική πορεία.

Σκορπιός

Οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου απαιτούν ψυχραιμία και εγκράτεια. Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να προκύψουν περισσότερα έξοδα από όσα είχες υπολογίσει, είτε για το σπίτι είτε για τις καλοκαιρινές σου μετακινήσεις. Από τις 10 Αυγούστου όμως και μετά οι ισορροπίες αποκαθίστανται. Μπορεί να κλείσει μια οικονομική εκκρεμότητα ή να βρεις μια λύση που θα μειώσει την πίεση. Μην αφήσεις το άγχος να σε οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις. Με λίγη υπομονή θα καταφέρεις να ολοκληρώσεις το καλοκαίρι με μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα. Το μεγάλο «ατού» σου; Οι επαγγελματικές ευκαιρίες που θα σου δοθούν το καλοκαίρι που είναι αρκετά υποσχόμενες για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον!

Τοξότης

Το φετινό καλοκαίρι τίποτα δεν θα σου στερήσει την ανεμελιά, την χαρά και την αισιοδοξία, ωστόσο τα οικονομικά σου δεν μπορώ να πω ότι βρίσκονται στα «φόρτε» τους αυτή την περίοδο! Ο Ερμής ανάδρομος στον Καρκίνο έως τις 24/7 και ο Άρης στο ίδιο ζώδιο από τις 11 Αυγούστου και έπειτα, φανερώνουν ότι έχεις πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, που ακόμα σε ζορίζουν οικονομικά! Οι αυξημένες υποχρεώσεις στον οικονομικό τομέα σου δημιουργούν έντονο στρες κατά την θερινή περίοδο, όμως υπάρχει και θετική προοπτική. Ποια είναι αυτή; Σε αυτή την περίοδο του έτους, κάνεις βήματα επέκτασης, δέχεσαι προτάσεις, κοιτάζεις μπροστά, κουβεντιάζεις ή και ξεκινάς νέες συνεργασίες που θα σε βοηθήσουν να βρεις την «άκρη» σου και να σηκώσεις κεφάλι στα οικονομικά!

Αιγόκερως

Οι πλανητικές εξελίξεις του καλοκαιριού λειτουργούν ιδιαίτερα υποστηρικτικά για τα οικονομικά σου φίλε μου Αιγόκερε. Ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος, καλύτερες οικονομικές συμφωνίες ή ακόμη και μια σημαντική επαγγελματική εξέλιξη μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν σχεδιάζεις κάποια επένδυση ή σημαντική αγορά, καλό είναι να κινηθείς με πρόγραμμα και όχι παρορμητικά. Η εύνοια υπάρχει, όμως δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν μέσα από υπερβολικές δαπάνες. Με σωστές κινήσεις, το τέλος του καλοκαιριού μπορεί να σε βρει σημαντικά πιο δυνατό οικονομικά.

Υδροχόος

Μέχρι τις 6 Αυγούστου τα οικονομικά σου παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση και μπορείς να οργανώσεις πιο άνετα τις καλοκαιρινές σου υποχρεώσεις ή τις διακοπές σου. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα, αυξάνονται οι πιθανότητες για έκτακτα έξοδα ή απρόβλεπτες οικονομικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί από τις 25 έως τις 27 Ιανουαρίου χρειάζεται να λειτουργήσεις πιο προσεχτικά και συγκρατημένα στις οικονομικές αποφάσεις σου. Ένας καλός προγραμματισμός θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις τις ισορροπίες χωρίς περιττό άγχος.

Ιχθύες

Από τις 6 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου ξεκινά μια περίοδος που μπορεί να σου προσφέρει ουσιαστικές οικονομικές ανάσες. Ευκαιρίες για νέα έσοδα, καλύτερες συνεργασίες ή χρήματα που περίμενες κάνουν την εμφάνισή τους και σε βοηθούν να καλύψεις ανάγκες που σε είχαν πιέσει το προηγούμενο διάστημα. Είναι επίσης μια εξαιρετική περίοδος για να οργανώσεις καλύτερα τον οικονομικό σου προγραμματισμό και να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά. Αξιοποίησε αυτή την εύνοια με σύνεση, ώστε τα οφέλη της να διαρκέσουν και μετά το τέλος του καλοκαιριού.