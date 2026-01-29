Οικονομική «εκτόξευση» για τον Ολυμπιακό - Πόσα λεφτά έχει εξασφαλίσει από το Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε τα... αδύνατα δυνατά και με ένα εντυπωσιακό «ντεμαράζ» στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League, εξασφάλισε το «χρυσό» εισιτήριο για την επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες πέτυχαν μία σπουδαία νίκη (2-1) επί του Άγιαξ και σφράγισαν μία θέση ανάμεσα στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η μεγαλειώδης επικράτηση επί του «Αίαντα» εξασφαλίσει στον Ολυμπιακό τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ με το... κοντέρ να μη σταματάει να «γράφει» για τα ταμεία της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ.

Πρόκριση αξίας 8,5 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης (28/01) το ποσό των 33,665 εκατ. ευρώ. Το «διπλό» εναντίον του Άγιαξ του προσέφερε ακόμη 2,1 εκατ. ευρώ πριμ νίκης, 1 εκατ. ευρώ από την πρόκριση στα playoffs και 5,225 εκατ. ευρώ από τη 18η θέση της κατάταξης!

Το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League ήταν 18,620 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει 9,170 εκατ. ευρώ από το Value Pillar, το οποίο συνταιριάζει το παλαιότερο Market Pool με τις επιδόσεις των ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA την τελευταία δεκαετία. Τέλος, είχε εισπράξει 700 χιλιάδες από τις ισοπαλίες με Πάφο, Αϊντχόφεν και 2,1 εκατ. ευρώ από τις νίκες επί των Καϊράτ Αλμάτι και Λεβερκούζεν.

Τα έσοδα που περιμένει σε περίπτωση πρόκρισης στους «16»

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί στη φάση των «16» θα εισπράξει τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, αν προκριθεί στα προημιτελικά θα λάβει 12,5 εκατ. ευρώ, αν περάσει στα ημιτελικά θα εισπράξει 15 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, θα του προσφέρει το μυθικό ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ.