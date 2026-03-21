Οικονομολόγος που προέβλεψε το κραχ του 2008 προειδοποιεί ότι μπορεί να έρχεται κάτι πολύ χειρότερο

Ένας οικονομολόγος που προέβλεψε με επιτυχία την οικονομική κατάρρευση του 2008 έναν χρόνο πριν συμβεί, επανέρχεται με μια νέα, δυσοίωνη προειδοποίηση, δείχνοντας σε μια βασική τάση που –όπως υποστηρίζει– μπορεί να σηματοδοτεί ότι κάτι ακόμη χειρότερο βρίσκεται στον ορίζοντα.

Υπάρχουν ακόμη κάποιοι τόσο αισιόδοξοι όσο ο Έλον Μασκ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα εκτίμησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί πάνω από δέκα φορές την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των οικονομολόγων βλέπει ένα μεγάλο μαύρο «σύννεφο» πάνω από τον κόσμο του χρήματος.

Σε άρθρο του στους New York Times, ο Ρίτσαρντ Μπούκσταμπερ υποστηρίζει ότι οι σημερινές πιέσεις δεν προέρχονται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από ένα «μείγμα» κινδύνων που απλώνονται ταυτόχρονα σε αγορές και γεωπολιτικά μέτωπα: από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αγορά ιδιωτικής πίστωσης έως τις διεθνείς εντάσεις σε Ασία και Μέση Ανατολή.

Ο Ρίτσαρντ Μπούκσταμπερ ήταν ένας από τους διορατικούς αναλυτές που προέβλεψαν την κρίση του 2008 πριν εκδηλωθεί, επισημαίνοντας τους κινδύνους στο βιβλίο του το 2007 με τίτλο «A Demon Of Our Own Design».

Τώρα, σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο Μπούκσταμπερ επανέρχεται με μια νέα ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, σημειώνοντας ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομική κατάρρευση.

«Είμαστε σε μία περίοδο ρίσκου»

Γράφοντας στους New York Times, ο Μπούκσταμπερ ανέφερε: «Έχουμε επιστρέψει σε μια περίοδο ρίσκου, γεμάτη από το είδος των πιέσεων που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Αυτή τη φορά, οι κίνδυνοι είναι διάσπαρτοι σε κλάδους, αγορές και χώρες: τεχνητή νοημοσύνη, η αγορά ιδιωτικής πίστωσης περίπου 2 τρισ. δολαρίων, οι χρηματιστηριακές αγορές, η Ταϊβάν και τώρα το Ιράν».

Παρότι κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα θα μπορούσε μόνο του να προκαλέσει χάος, σε συνδυασμό —όπως υποστηρίζει— υποδεικνύουν ότι μια νέα κρίση είναι αναπόφευκτη και ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ένα μεγάλο μέρος αυτού σχετίζεται με την οικονομική πίεση που ασκεί το Ιράν, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν δίοδο για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Αυτό δημιουργεί σημαντική ενεργειακή πίεση στις περισσότερες χώρες, αυξάνοντας τις τιμές όχι μόνο για τα νοικοκυριά -κάτι που από μόνο του θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κρίση κόστους ζωής- αλλά και για τις εταιρείες σε ενεργοβόρους κλάδους, με την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

«Ένα ενεργειακό σοκ από τη σύγκρουση, που αυξάνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ή περιορίζει την προσφορά της, επηρεάζει άμεσα τα data centers και την παραγωγή/ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης», εξηγεί ο Μπούκσταμπερ.

Κατά τον ίδιο, αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει μια κρίση που θα σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, παράλληλα με την πίεση από τις ελλείψεις πετρελαίου, δημιουργώντας ένα «κουβάρι» προβλημάτων που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να διαχειριστούν οι μεγάλες δυνάμεις.

«Το σημερινό χρηματοοικονομικό σύστημα δεν καταρρέει επειδή πάει στραβά ένα μόνο πράγμα», εξήγησε. «Καταρρέει επειδή διαφορετικά σοκ διαχέονται μέσα από την ίδια δομή και με τρόπους που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Όταν τελικά κάτι πάει στραβά, εξαπλώνεται πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να περιοριστεί».