Οικουμενικό Πατριαρχείο: Υπεγράφη η συμφωνία για το ελληνικό ορφανοτροφείο της Πριγκήπου

Στην υπογραφή συμφωνίας με σκοπό τη διαχείριση και την αξιοποίηση του συγκροτήματος του ελληνικού ορφανοτροφείου της Πριγκήπου προχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο του διαχρονικού ενδιαφέροντός του για τη διαφύλαξη της ιστορίας του συγκροτήματος.



Η συμφωνία υπογράφηκε την Δευτέρα (15/6) από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και τον κ. Serdar Bilgili, πρόεδρο του Ομίλου Bilgili Holding, κορυφαίας εταιρείας στην Τουρκία στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα, παρουσία της κ. Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, εκ μέρους της ENSOFI Holding, μιας πρωτοπόρου ελληνικής εταιρείας, η οποία ασχολείται με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε ακίνητα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι εταιρείες Bilgili Holding και ENSOFI Holding συνεργάζονται για τον σημαντικό αυτό σκοπό.



Στην υπογραφή της συμφωνίας, που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Μαρασλείου Σχολής στο Φανάρι, παρέστησαν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, πρόεδρος της ειδικής επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που μελέτησε και οριστικοποίησε τη συμφωνία, ο κ. Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλακας της M.τ.Χ.Ε., ο οποίος τα τελευταία χρόνια συντόνισε τις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το ζήτημα του Ορφανοτροφείου, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των δύο εταιρειών. Επίσης παρέστησαν οι συνοδικοί Μητροπολίτες Ικονίου κ. Θεόληπτος και Αγκύρας κ. Γρηγόριος, πρωτοσυγκελλεύων, και άλλα στελέχη του Πατριαρχείου.



Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό ορφανοτροφείο, που αρχικώς κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει το ξενοδοχείο «Pringipos Palace», περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1903, κατόπιν δωρεάς της μεγάλης ευεργέτιδος Ελένης Ζαρίφη. Λειτούργησε ως ορφανοτροφείο και χώρος φιλοξενίας παιδιών μέχρι το 1964, οπότε και έκλεισε κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων κρατικών αρχών.

Το 2010, κατόπιν προσφυγής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αναγνώρισε την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του ακινήτου, η οποία είχε αμφισβητηθεί νομικώς στην Τουρκία. Η απόφαση του ΕΔΔΑ αποτέλεσε την απαρχή των προσπαθειών του Πατριαρχείου για την εξεύρεση της πλέον ενδεδειγμένης λύσης για τη διάσωση του ιστορικού ακινήτου, του μοναδικού για το οποίο το Πατριαρχείο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας επ’ ονόματί του.