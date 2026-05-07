Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Εγκαινίασε το ERT COSMOS, το νέο παγκόσμιο κανάλι της ΕΡΤ

Μια επίσκεψη μεγάλης ιστορικής σημασίας πραγματοποίησε στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος καθώς σηματοδότησε και την έναρξη λειτουργίας του ERT COSMOS. Μάλιστα, ήταν ο κ. Βαρθολομαίος που πάτησε το κουμπί για να βγει στον αέρα το νέο παγκόσμιο κανάλι της ΕΡΤ, ενώ λίγη ώρα αργότερα έστειλε μήνυμα «αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης, ελευθερίας και δικαιοσύνης, το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία του Χριστιανισμού» προς όλο τον κόσμο από τα μικρόφωνα της «Φωνής της Ελλάδας», το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, έψαλε τη «Φήμη» του Οικουμενικού Πατριάρχου.

«Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», τον καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας στον Παναγιώτατο ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκαν στο Φανάρι, παρακάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να θεωρεί την ΕΡΤ δεύτερό του σπίτι.

Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, συνέδεσε την επίσκεψη του Παναγιώτατου με τη συμπλήρωση 35 ετών του ιδίου στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. «Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία και αδιάκοπη προσπάθεια για την ειρήνη, την ενότητα και τον διάλογο. Μια πορεία που διακρίνεται για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, φυσικά, από τη σταθερή σας προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος».

Με αφορμή την ονοματοδοσία του νέου καναλιού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι η ελληνική γλώσσα είναι οικουμενική, καθώς επηρέασε βαθύτατα άλλες γλώσσες και πολιτισμούς για αιώνες και ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της ήταν ορατή και στις επιστήμες. «Αυτή η πλούσια γλώσσα μας δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάσταστης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο.

ERT COSMOS

Ένα νέο δυναμικό κεφάλαιο για την ΕΡΤ σηματοδοτεί η έναρξη του ERT COSMOS, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης για ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για την ελληνική ομογένεια που αντικαθιστά την ERT WORLD.

Το ERT COSMOS θα ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια της ΕΡΤ. Θα αποτελέσει μια γέφυρα που θα φέρει πιο κοντά στη χώρα όλους εκείνους που αγαπούν την Ελλάδα και θα ήθελαν να συνδεθούν μαζί της, αλλά θα ενδυναμώσει και τους δεσμούς της με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Για πρώτη φορά το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης θα εκπέμπει επίγεια εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς θα βρίσκεται στη λίστα των καναλιών της τηλεόρασής μας, και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, αλλά και διαδικτυακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX. Παράλληλα, θα προσφέρει 24ωρη μετάδοση με αγγλικούς υπότιτλους, διευρύνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα στο περιεχόμενό του, καθιστώντας το διαθέσιμο σε ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ομογενείς μας.

Το πρόγραμμα του ERT COSMOS θα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, καθώς και επιλεγμένες παραγωγές από τα κανάλια της ΕΡΤ, πλαισιωμένες από νέες δημιουργίες.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η ελληνική μυθοπλασία, μέσα από κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που προσεγγίζουν τη σύγχρονη καθημερινότητα και αποτυπώνουν ρεαλιστικές εικόνες της ελληνικής κοινωνίας για το διεθνές κοινό. Παράλληλα, το ERT COSMOS ενισχύει το περιεχόμενό του με μια ξεχωριστή ζώνη ελληνικού ντοκιμαντέρ, που παρουσιάζει παραγωγές τεκμηρίωσης, αναδεικνύοντας την ελληνική πραγματικότητα μέσα από τη ματιά δημιουργών που καταγράφουν και αφηγούνται τον κόσμο με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο.