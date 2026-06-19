Oktabit x Asus Business: Partner Event στη Θεσσαλονίκη

Η παρουσίαση των νέων σειρών σε μια ξεχωριστή, τεχνικά άρτια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην έναρξη του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας το δίκτυο συνεργατών της Oktabit από την πόλη και τους γειτονικούς νομούς.

Συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα κατασκευής με την ισχύ των προηγμένων επεξεργαστών Intel® Core™ Ultra και Intel® Core™, η νέα γενιά συσκευών της ASUS επαναπροσδιορίζει την παραγωγικότητα, την ασφάλεια και την ευελιξία στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά την κορυφαία αξιοπιστία των νέων υπολογιστών ASUS μέσα από ζωντανές, απαιτητικές δοκιμές (live stress tests). Οι συσκευές υποβλήθηκαν σε ακραία σενάρια καθημερινής χρήσης και ατυχημάτων – όπως δοκιμές πτώσης, αντοχής σε θραύση, ανθεκτικότητας στην πίεση των θυρών USB-C, καθώς και ρίψης υγρών στο πληκτρολόγιο. Τα business laptops της ASUS απέδειξαν στην πράξη την ανώτερη ποιότητα κατασκευής τους και τη συμμόρφωσή τους με τα αυστηρά στρατιωτικά πρότυπα ανθεκτικότητας, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των επαγγελματιών της αγοράς.

ASUS ExpertBook Ultra: Η Νέα Εποχή του AI Enterprise Mobility .Στην κορυφή της νέας σειράς βρίσκεται το πρωτοποριακό ASUS ExpertBook Ultra, ένας ultra-premium επαγγελματικός υπολογιστής που ενσωματώνει τους νέους επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra. Με αποκλειστική μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU), το ExpertBook Ultra προσφέρει κορυφαίες AI δυνατότητες τοπικά στη συσκευή – από προηγμένη ακύρωση θορύβου και έξυπνη διαχείριση μπαταρίας, μέχρι automated workflows και enterprise-grade ασφάλεια. Πρόκειται για το απόλυτο εργαλείο για στελέχη που μετακινούνται διαρκώς και απαιτούν ασυναγώνιστη ταχύτητα χωρίς συμβιβασμούς στην αυτονομία.

ExpertBook Series B & Series P: Ευελιξία για Κάθε Επιχειρηματική Ανάγκη Η ASUS επεκτείνει τις επιλογές των επιχειρήσεων με δύο εξειδικευμένες σειρές φορητών υπολογιστών:

Series B (Enterprise) Σχεδιασμένη για μεγάλους οργανισμούς και εταιρικά δίκτυα, η σειρά Β ενισχύεται από την πλατφόρμα Intel vPro® . Η τεχνολογία αυτή προσφέρει hardware-based προστασία από απειλές και επιτρέπει στα τμήματα IT να διαχειρίζονται και να επιδιορθώνουν συσκευές απομακρυσμένα, ακόμα και αν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.

Σχεδιασμένη για μεγάλους οργανισμούς και εταιρικά δίκτυα, η σειρά Β ενισχύεται από την πλατφόρμα . Η τεχνολογία αυτή προσφέρει hardware-based προστασία από απειλές και επιτρέπει στα τμήματα IT να διαχειρίζονται και να επιδιορθώνουν συσκευές απομακρυσμένα, ακόμα και αν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος. Series P (Prosumers & SMBs): Μια εξαιρετικά αξιόπιστη σειρά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που προσφέρει εξαιρετική σχέση απόδοσης-τιμής, στρατιωτικού τύπου ανθεκτικότητα (MIL-STD 810H) και σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

ASUS ExpertCenter AIO: Μινιμαλιστική Σχεδίαση, Μέγιστη Παραγωγικότητα Για τον σύγχρονο χώρο εργασίας, τα All-in-One (AIO) συστήματα της σειράς ExpertCenter αποτελούν την ιδανική λύση εξοικονόμησης χώρου. Εξοπλισμένα με ισχυρούς επιτραπέζιους επεξεργαστές Intel® Core™, προσφέρουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για απαιτητικές εργασίες γραφείου, multitasking και data processing. Διαθέτουν οθόνες με πιστοποίηση προστασίας των ματιών (TÜV Rheinland) και ενσωματωμένη enterprise ασφάλεια (TPM 2.0).

Οθόνες και Αξεσουάρ: Ολοκληρωμένο Οικοσύστημα Εργασίας Το portfolio συμπληρώνει μια διευρυμένη γκάμα επαγγελματικών λύσεων:

Επαγγελματικές Οθόνες ASUS: Με εργονομικές βάσεις, τεχνολογία Eye Care και ευρείες γωνίες θέασης, εξασφαλίζουν ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες.

Με εργονομικές βάσεις, τεχνολογία Eye Care και ευρείες γωνίες θέασης, εξασφαλίζουν ξεκούραστη εργασία για πολλές ώρες. Smart Αξεσουάρ και Docks: Σταθμοί αγκύρωσης (Docks) που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία Intel® Thunderbolt™ για αστραπιαία μεταφορά δεδομένων, σύνδεση πολλαπλών οθονών 4K και ταυτόχρονη φόρτιση των laptop με ένα μόνο καλώδιο.

Στις παρουσιάσεις τους, οι ομιλητές από την εταιρία ASUS Sasa Pantelic,PR & Marketing Specialist, Rea Kornblit ACWB Commercial BDM, και Josh Yang EEMEA Commercial Lead, ευχαρίστησαν τους συνεργάτες για την παρουσία τους τονίζοντας: “Δεν είναι τυχαίο που πολλές εμβληματικές σειρές μας φέρουν ονόματα από την ελληνική μυθολογία (Zephyrus), ακόμη και το όνομα του brand μας ( Pegasus) αντανακλούν τη δύναμη, την κομψότητα και την υπεροχή που θέλουμε να προσφέρουμε. Αυτή η πνευματική σύνδεση με την Ελλάδα συνεχίζεται με πράξεις, καθώς η ελληνική αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο των στρατηγικών μας στόχων.»

H κα Κωνσταντίνα Τσαούση, Εμπορική Διευθύντρια δήλωσε «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εκπροσώπους της ASUS για την παρουσία τους και την έμπρακτη υποστήριξή τους. Μας γεμίζει ιδιαίτερη ικανοποίηση η θερμή συμμετοχή και το αμείωτο ενδιαφέρον των συνεργατών μας για τα καινοτόμα προϊόντα της ASUS. Η Oktabit συνεχίζει με συνέπεια την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε το 2006, με την προβολή και διάθεση του συνόλου της προϊοντικής γκάμας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, προσφέροντας πάντα λύσεις αιχμής στους πελάτες μας.»

Με το νέο Commercial Portfolio, η ASUS, η Intel και η Microsoft προσφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις τα εργαλεία που χρειάζονται για να μεταβούν με ασφάλεια και ταχύτητα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.