Οκτώ γραμματείς (συν τον Μητσοτάκη) έχει εκλέξει ο Τραγάκης

Από το 1974 στα έδρανα ο Γιάννης Τραγάκης αποτελεί μία από τις πλέον ιστορικές μορφές του κοινοβουλίου με κομματική δράση που δεν χωράει μέσα σε ένα κείμενο λίγων λέξεων.

Οι παλαιότεροι του ρεπορτάζ έλεγαν για τον αεικίνητο Γιάννη Τραγάκη: Μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε δυο εκκλησίες και τρεις εκδηλώσεις...

Ο Γιάννης Τραγάκης όπως είπε σήμερα στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, έπειτα από το σχετικό αίτημα που του απεύθυνε ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλέξει συνολικά οκτώ στελέχη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ.

Αλλά όπως είπε ο ίδιος, ήταν και στην Εφορευτική Επιτροπή που σφράγισε το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών του 2016 και την επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.