Όλα για όλα στο τραπέζι Ευρωπαίων - Τραμπ: Ανοιχτό παράθυρο για τριμερή στο Ουκρανικό

Μετά την συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία πραγματοποιήθηκε σε καλύτερο κλίμα συγκριτικά με την προηγούμενη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 8 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) κατέφθασαν στον Λευκό Οίκο – εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο – ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Η ομάδα των Ευρωπαίων ηγετών βρίσκεται στον Λευκό Οίκο με στόχο το μέλλον της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Στην συνάντηση παρευρίσκεται και ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση που δεν είχε πει νωρίτερα για να δηλώσει ότι επιθυμεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι θέλει να δει «αν μπορούμε να τον τερματίσουμε» και «να τον βάλουμε σε νάρκη».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε τους στόχους των συνομιλιών του με τους Ευρωπαίους ηγέτες, λέγοντας ότι θα συζητήσουν «ποιος θα κάνει τι» ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και «πιθανές ανταλλαγές εδαφών» για να τερματιστεί ο πόλεμος. «Ο Πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε ότι η Ρωσία θα αποδεχτεί εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να εξετάσουμε, και θα το εξετάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε.

«Είμαι αισιόδοξος ότι συλλογικά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, και πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει», πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών θα λάβει «υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ευδιάθετος, καθώς χαιρετούσε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες που κάθονταν στο τραπέζι. Αποκάλεσε τον Στάρμερ «φίλο μου» και είπε ότι του άρεσε ο Μακρόν «από την πρώτη μέρα». Είπε ότι ο Μερτς ήταν «πολύ δυνατός» και πρόσθεσε «θέλω να αποκτήσω ένα τέτοιο μαύρισμα». Επαίνεσε την εμφάνιση του Στουμπ, λέγοντας «φαίνεσαι καλύτερος από ό,τι σε έχω δει ποτέ».

Χάρτης του πεδίου μάχης στο «τραπέζι» της συνάντησης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτη του πεδίου μάχης, καθώς οι συνομιλίες για τα εδάφη αναβλήθηκαν για την συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, κατά την συνάντηση Ευρωπαίων με τον Τραμπ δήλωσε: «Συζητήσαμε για πολύ ευαίσθητα θέματα. Το πρώτο είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον πρόεδρο που όλοι οι ηγέτες είναι εδώ. Η ασφάλεια στην Ουκρανία εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από εσάς και από τους ηγέτες που είναι μαζί μας στις καρδιές μας. Πολλές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ο λαός μας και όλοι μας θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να σταματήσουν οι Ρώσοι, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.

Θα μιλήσουμε περισσότερο για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ένα τόσο ισχυρό μήνυμα και είναι έτοιμες για εγγυήσεις ασφάλειας».

«Είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα ευαίσθητα θέματα, τα εδαφικά κ.λπ., θα συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης και ο Πρόεδρος Τραμπ θα προσπαθήσει να οργανώσει μια τέτοια συνάντηση».

Ο Ζελένσκι προσθέτει: «Έδειξα στον πρόεδρο πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το πεδίο της μάχης, στον χάρτη. Ευχαριστώ για τον χάρτη, παρεμπιπτόντως».

Reuters

Όσα συνέβησαν κατά τις δηλώσεις Τραμπ - Ζελένσκι

Εν συντομία όσα συνέβησαν στην συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι:

Στην αρχή της συνάντησης, ο Ζελένσκι παρέδωσε προσωπικά μια επιστολή από τη σύζυγό του Ολένα Ζελένσκα στη σύζυγο του Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, για να ευχαριστήσει την πρώτη κυρία των ΗΠΑ για τις προσπάθειές της να φέρει πίσω στην πατρίδα τα παιδιά της Ουκρανίας που κρατούνται στη Ρωσία.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ουκρανία «πολύ καλή προστασία», αλλά παραμένει ασαφής ως προς το αν αυτή η εγγύηση θα παρέχεται από το ΝΑΤΟ ή αν θα περιλαμβάνει και άλλη αμερικανική συμμετοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι δεν πιστεύει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου, ανατρέποντας την προηγούμενη θέση του πριν από τις συνομιλίες του με τον Πούτιν την Παρασκευή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τον Πούτιν αργότερα σήμερα, μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι περίμεναν όλοι στο διπλανό δωμάτιο.

Όταν ρωτήθηκε τι εγγυήσεις θέλει από τις ΗΠΑ, ο Ουκρανός ηγέτης απάντησε ότι χρειάζεται «τα πάντα», συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού και πληροφοριών.

Νωρίτερα στη συζήτησή τους, υπήρξε μια χαρούμενη στιγμή όταν ο Ζελένσκι δέχτηκε ένα κομπλιμέντο από έναν δημοσιογράφο για την ενδυμασία του – τον ίδιο δημοσιογράφο που είχε επικρίνει την ενδυμασία του Ζελένσκι τον Φεβρουάριο.

Μελόνι: Μπορείτε να βασιστείτε στην Ιταλία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, υπενθύμισε στην αίθουσα την «γενναιότητα» της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, που ανέκοψε την προέλαση των Ρώσων, και την ενότητα που χρειάστηκε για να την υποστηρίξουν σε αυτό.

«Αν θέλουμε να επιτύχουμε την ειρήνη και αν θέλουμε να εγγυηθούμε τη δικαιοσύνη, πρέπει να το κάνουμε ενωμένοι», λέει.

«Μπορείτε φυσικά να βασιστείτε στην Ιταλία – όπως ήταν από την αρχή, είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Θα συζητήσουμε πολλά σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας, πώς να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξανασυμβεί, κάτι που είναι προϋπόθεση για κάθε είδους ειρήνη. Είμαι χαρούμενη που θα ξεκινήσουμε από μια πρόταση, που είναι το μοντέλο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ».

Prime Minister @GiorgiaMeloni: "It is an important day — a new phase — after three years that we didn't see any kind of sign from the Russian side that they were willing for dialogue, so something is changing — something has changed — thanks to you." pic.twitter.com/NuSypQh2T9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Μερτς: «Ο δρόμος προς την ειρήνη είναι ανοιχτός»

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι «ο δρόμος [προς την ειρήνη] είναι ανοιχτός», αλλά προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επόμενη συνάντηση θα πρέπει να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Φρίντριχ Μερτς ήταν ο τρίτος ομιλητής στην Ουάσινγκτον. Αρχικά ευχαρίστησε τον Τραμπ δηλώνοντας πως η συνάντηση στην Αλάσκη «άνοιξε τον δρόμο για περίπλοκες διαπραγματεύσεις».

Ο Γερμανός ηγέτης συνεχίζει: «Όλοι θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, οπότε ας εργαστούμε για αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία».

Ο Τραμπ αντιδρά ελαφρώς στα λόγια του Μερτς, λέγοντας ότι δεν χρειάστηκε κατάπαυση του πυρός για να τερματίσει άλλους πολέμους, αλλά ότι θα την καλωσόριζε αν ήταν απαραίτητη. Ο Αμερικανός ηγέτης λέει: «Αν μπορούμε να επιτύχουμε την κατάπαυση του πυρός, υπέροχα, και αν δεν το κάνουμε... μας δόθηκαν πολλά άλλα σημεία, πολλά, πολλά σημεία, εξαιρετικά σημεία».

"This is extremely helpful that we are meeting and hearing that the two of you are having such a good meeting today," says Chancellor @_FriedrichMerz.



"The path is open. You opened it last Friday — but now the way is open for complicated negotiations." pic.twitter.com/UIdXHCzYsE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Ρούτε: «Μπορούμε να το τελειώσουμε»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε από την πλευρά του τον Τραμπ για το γεγονός ότι «έσπασε το αδιέξοδο» με τον πρόεδρο Πούτιν «ξεκινώντας τον διάλογο». Ο Ρούττε προσθέτει ότι «αν το χειριστούμε καλά, θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ηγέτης του ΝΑΤΟ προσθέτει στη συνέχεια ότι είναι «πραγματικά κρίσιμο» το γεγονός ότι ο Τραμπ δηλώνει «πρόθυμος να συμμετάσχει» στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, λέγοντας ότι είναι «ένα μεγάλο βήμα» και μια «σημαντική πρόοδος». Σε απάντηση, ο Τραμπ επαινεί τις χώρες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών τους από το 2% του ΑΕΠ «που δεν πληρωνόταν πάντα» στο 5% «που πληρώνεται».

Την εγγύηση ασφαλείας χαιρέτισε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας: «Είναι πολύ καλό να ακούμε ότι εργαζόμαστε για τις εγγυήσεις ασφάλειας, εγγυήσεις ασφάλειας τύπου Άρθρου 5», λέει. Αυτή είναι η αρχή ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ αποτελεί επίθεση εναντίον όλης της συμμαχίας.

.@EU_Commission President Ursula @vonderleyen: "We had a fantastic NATO Summit... We had the largest trade deal ever — agreed. And now, we are here to work together with you on a... lasting peace for Ukraine. Stop the killing. This is really our common interest." pic.twitter.com/NlDGEYIh5w — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Τετραμερή σύνοδο κορυφής προτείνει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική, αλλά πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια «τετραμερής» σύνοδος κορυφής.

Δεν κατέστησε σαφές αν εννοούσε την Γαλλία, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ ή την ομάδα των Ευρωπαίων που βρέθηκαν στην Ουάσιγκτον. Ο Γάλλος ηγέτης λέει ότι αυτό είναι απαραίτητο, καθώς «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφάλειας, μιλάμε για την ασφάλεια ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου». Μια εγγύηση που ο Μακρόν θέλει σαφώς να προκύψει από οποιαδήποτε συμφωνία είναι ότι η Ουκρανία θα μπορεί να έχει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες».

Λέει ότι αυτό θα συνοδεύεται από τη δέσμευση των Ευρωπαίων ηγετών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος λέει ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι σίγουρος ότι «οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι έχουν το μερίδιό τους στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, αλλά η δική τους ασφάλεια διακυβεύεται σαφώς σε αυτή την κατάσταση».

French President @EmmanuelMacron: "Thank you, Mr. President, for organizing this meeting and for your commitment... everybody around this table is in favor of peace... this is why the idea of a trilateral meeting is very important because this is the only way to fix it." pic.twitter.com/Yh0DgznGLl — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι «τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πιθανώς έχουμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στον τερματισμό αυτού του πολέμου από ό,τι τα τελευταία 3,5 χρόνια».

«Φυσικά, έχουμε τη δική μας ιστορική εμπειρία με τη Ρωσία... και αν κοιτάξω τη θετική πλευρά της τρέχουσας κατάστασης, βρήκαμε μια λύση το 1944 και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση το 2025 για να τερματίσουμε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και να βρούμε και να επιτύχουμε μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ», προσθέτει ο Στουμπ.