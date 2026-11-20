Ο Τσικίνιο υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση το πρωί της Παρασκευής (20/11) μετά το κάταγμα στο μετατάρσιο που υπέστη στην προπόνηση του Ολυμπιακού.

Μετά το τέλος της διαδικασίας ο Πορτογάλος έσπευσε να στείλει μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας ξεκινώντας στα ελληνικά. Κάπως έτσι ξεκινάει άμεσα η αποκατάστασή του και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το διάστημα που θα λείψει είναι περίπου δύο μήνες, αλλά αυτό σίγουρα εξαρτάται και με την πορεία της αποθεραπείας του παίκτη.

Το μήνυμα του Τσικίνιο:

«Όλα καλά (σ.σ. στα ελληνικά), παιδιά. Σύντομα θα επιστρέψω. Θετική ενέργεια! Τα λιοντάρια αναρρώνουν διαφορετικά. Σας αγαπώ όλους».

IG: chiquinho22_

Θυμίζουμε ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετράει ήδη τις απώλειας λόγω τραυματισμού και των Έσε, Πουέρτα σε μια περίοδο που η μεσαία του γραμμή έχει αποδεκατιστεί και παράλληλα ακολυθεί μια σειρά πολύ απαιτητικών και κρίσιμων αγώνων για την ομάδα του Πειραιά.