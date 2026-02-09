«Όλα καλά, θεία»: Κλέφτες στη Θεσσαλονίκη αρπάζουν μοτοσικλέτα και στέλνουν... φιλάκια - Βίντεο

Viral έγινε ο διάλογος που είχαν κλέφτες στη Θεσσαλονίκη με μία γυναίκα, με τους δράστες να αρπάζουν μοτοσικλέτα και να εγκαταλείπουν το σημείο... στέλνοντας «φιλάκια».

Το περιστατικό συνέβη στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη και καταγράφηκε καρέ καρέ σε κάμερα, ενώ ακούγεται καθαρά η στιχομυθία μεταξύ των κλεφτών και μίας κυρίας που τους ρωτά τι κάνουν.

Γυναίκα: Μπορώ να μάθω τι ακριβώς κάνετε;

Δράστης: Εεε;

Γυναίκα: Τι κάνετε;

Δράστης: Όλα καλά...

Γυναίκα: Τη μηχανή πού την πάτε;

Δράστης: Δικιά μας είναι έμεινε...Άντε... Όλα καλά θεία.

Γυναίκα: Όχι και θεία ρε φίλε... Άιντε κι εσύ.

Δράστης: Άιντε φιλάκια!

Οι θρασύτατοι κλέφτες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις Αρχές.