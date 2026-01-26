Όλα τα δάνειά σου σε μία οθόνη: Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων που τέθηκε σε λειτουργία

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ), το νέο ψηφιακό εργαλείο που συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε μία πλατφόρμα το σύνολο της πιστωτικής εικόνας φυσικών και νομικών προσώπων. Το Μητρώο είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε μορφή πίστωσης. Από το ιστορικό πληρωμών και τις εξασφαλίσεις έως κάθε σχετική πληροφορία που συνθέτει το οικονομικό προφίλ ενός οφειλέτη. Τα δεδομένα αντλούνται από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών.

Κάθε πολίτης ή επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δει δωρεάν την πιστωτική του εικόνα μέσω Πιστωτικής Έκθεσης, ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση. Παράλληλα, προβλέπεται και η υποβολή δωρεάν αίτησης αμφισβήτησης, σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή διαφωνίες στα καταγεγραμμένα στοιχεία.

Πώς το αξιοποιούν οι τράπεζες

Από την άλλη πλευρά, οι πιστωτές που είναι συνδεδεμένοι με το ΚΜΠ αποκτούν πρόσβαση σε πιο πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα, βελτιώνοντας τόσο την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους όσο και τη συνολική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Στόχος του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων είναι η καλύτερη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω πιο τεκμηριωμένων και ασφαλών αποφάσεων χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί το ΚΜΠ

Στο Μητρώο συλλέγονται σε μηνιαία βάση στοιχεία για κάθε πίστωση:

από 2.000 ευρώ και άνω ανά πιστωτή και οφειλέτη για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις

από 5.000 ευρώ και άνω ανά πιστωτή και οφειλέτη για νομικά πρόσωπα

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται περίπου 25 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Ενδεικτικά, τα δεδομένα με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2025 είναι ήδη διαθέσιμα, ενώ εκείνα της 31ης Δεκεμβρίου 2025 θα αναρτηθούν μετά τις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Οι πληροφορίες καλύπτουν στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και προϊόντα leasing και factoring, μαζί με τις αντίστοιχες εξασφαλίσεις, με βασική προτεραιότητα την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή ψηφιακή πρόσβαση.

Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της λειτουργίας του ΚΜΠ και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, στο πλαίσιο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΤτΕ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Next Generation EU και συνεχίζει να εξελίσσεται, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της πληρότητας και της ποιότητας των καταγεγραμμένων στοιχείων.