Όλα τα κόμματα της Βρετανίας στο πλευρό της Κύπρου: «Λύση τώρα στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ»

Σύσσωμος ο βρετανικός πολιτικός κόσμος τάχθηκε υπέρ μιας λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με αφορμή την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Στην ετήσια συνάντηση που συνδιοργάνωσαν η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου και η Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Κύπρο (APPG), συμμετείχαν δεκάδες Βρετανοί βουλευτές από όλα τα κόμματα, οι οποίοι υπογράμμισαν παράλληλα τη συνεχή ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν οι βουλευτές Κάθριν Γουέστ, Νταν Τόμλινσον, Μάρτιν Βίκερς, Κάρολαϊν Νόουκς και η βαρόνη Γουίντερτον.

Κόμπος: Η Κύπρος αξιόπιστος εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος χαρακτήρισε την Κυπριακή Δημοκρατία αξιόπιστο εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου και «γέφυρα» μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, κάνοντας ειδική αναφορά στη στενή συνεργασία Λευκωσίας και Λονδίνου κατά την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Κύπρου στη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, αλλά και στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης χιλιάδων ξένων πολιτών από εμπόλεμες περιοχές μέσω του κυπριακού εδάφους.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι συνέβαλε στην περαιτέρω προσέγγιση Ηνωμένου Βασιλείου και Ε.Ε., κάνοντας αναφορά στη συμφωνία για το Γιβραλτάρ και στη συμμετοχή Βρετανού υπουργού σε άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Για το Κυπριακό, ο Κύπριος υπουργός επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να συμμετάσχει άμεσα σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, ενώ σημείωσε πως η πρόοδος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεθνή κοινότητα και το διεθνές δίκαιο.

Ντάουτι: «Οι σχέσεις Βρετανίας - Κύπρου ισχυρότερες από ποτέ»

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά ζητήματα, Στίβεν Ντάουτι, χαρακτήρισε τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου ισχυρότερες από ποτέ.

Εξήρε τη συμβολή της κυπριακής κοινότητας στη βρετανική κοινωνία και ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τον ρόλο της στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Γάζα και στις απομακρύνσεις πολιτών από περιοχές συγκρούσεων.

Για το Κυπριακό, τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, ως Εγγυήτρια Δύναμη, παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς λύσης» στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Στήριξη από Συντηρητικούς και Φιλελεύθερους Δημοκράτες

Η βουλευτής των Συντηρητικών και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκά θέματα, Γουέντι Μόρτον, αναφέρθηκε στους διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ασφάλειας.

Η κ. Μόρτον επισήμανε ότι οι συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974 εξακολουθούν να επηρεάζουν χιλιάδες οικογένειες και επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και η βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Σάρα Όλνεϊ, η οποία υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη του κόμματός της προς την Κύπρο και τη βρετανοκυπριακή κοινότητα, σημειώνοντας ότι η λύση πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Έκκληση για επανέναρξη συνομιλιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επίτιμος πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο, Σερ Ρότζερ Γκέιλ, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια κατοχή κυπριακού εδάφους.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες πρέπει να επαναρχίσουν από το σημείο όπου διακόπηκαν και όχι από μηδενική βάση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει καλή θέληση και στις δύο πλευρές.

Τόνισε πως ο στόχος πρέπει να παραμείνει «ένα νησί, ένα κράτος, ένας Πρόεδρος», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή λύση που θα υπολείπεται αυτού του πλαισίου.

Καραολής: Ενεργός ρόλος του Λονδίνου στις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου, Χρίστος Καραολής, κάλεσε το Λονδίνο να διαδραματίσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών, λόγω του ρόλου του ως Εγγυήτριας Δύναμης και μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της Ομοσπονδίας στις πρωτοβουλίες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μέσα στο έτος.

Τόνισε ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να προβλέπει διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, σε πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο.

Ο κ. Καραολής αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής δράσης, ευχαριστώντας τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ για την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.