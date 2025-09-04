Βίντεο ντοκουμέντο με τη μυστηριώδη αρπαγή βρέφους στο Κουκάκι - Ποια σενάρια εξετάζει η ΕΛΑΣ

Μυστηριώδης και ενδεχομένως δυσώδης. Έτσι περιγράφουν πολύπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας την υπόθεση με το περίπου 2 μηνών βρέφος που φέρεται να άρπαξε άγνωστος από μία 35χρονη γυναίκα Ρομά στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά.

Η γυναίκα, που δηλώνει μητέρα του βρέφους, κατέθεσε στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Καμινίων ότι μέσα σε λεωφορείο όπου πήγε να ζητιανέψει γνωρίστηκε με έναν άνδρα, ο οποίος προσφέρθηκε να της αγοράσει γάλα για το μωρό.

Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, σύμφωνα πάντα με την 35χρονη, έφτασαν σε ένα φαρμακείο και εκεί ο άγνωστος άνδρας της άρπαξε από τα χέρια το βρέφος κι εξαφανίστηκε. Περί τις 20:00 η γυναίκα απευθύνθηκε στην ΕΛΑΣ, ενώ περίπου 45 λεπτά αργότερα στην οδό Καλλιρόης -δίπλα σε πάρκο- στο Κουκάκι, βρέθηκε παρατημένο μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ το βρέφος.

Το flash.gr φέρνει στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να κινείται γρήγορα στην άκρη του δρόμου και εν συνεχεία να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο σπρώχνοντας ένα καρότσι.

Βίντεο - ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους στο Κουκάκι. pic.twitter.com/e9Zo3wWfed — Flash.gr (@flashgrofficial) September 4, 2025

Συνελήφθη η 35χρονη

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η 35χρονη Ρομά συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, από νωρίς το πρωί, αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στα δύο σημεία ενδιαφέροντος, για να έχουν εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί.

Για την ώρα είναι ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να πρόκειται για αρπαγή μωρού που για κάποιο λόγο το άφησαν ή ακόμη και για κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Οι ομοιότητες με την υπόθεση του Αλίμου

Η ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθεί να ερευνά την καταγγελία, αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο στο σούπερ μάρκετ όσο και στη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών. Εάν επιβεβαιωθούν, η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος, καθώς αναδεικνύει σοκαριστικές ομοιότητες με το περιστατικό του Αλίμου.

Τότε μια 43χρονη Ρομά και γιαγιά είχε καταγγείλει την αρπαγή του εγγονιού της από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη είχε ισχυριστεί τότε ότι, ενώ βρισκόταν μαζί με το βρέφος σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Ομόνοιας, άφησε για λίγα λεπτά το παιδί σε έναν άγνωστο άνδρα προκειμένου να ανέβει στον επάνω όροφο – όταν επέστρεψε, εκείνος είχε εξαφανιστεί μαζί με το βρέφος.

Λίγες ώρες αργότερα το μωρό βρέθηκε στον Άλιμο δίπλα σε ένα κάδο απορριμμάτων από κάτοικο που περνούσε τυχαία από το σημείο.