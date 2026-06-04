Όλα τα βλέμματα στο Πολιτικό Συμβούλιο της Παρασκευής - Οι εκπλήξεις που ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης

«Αν η δημοσκοπική εικόνα της επικράτειας, ήταν η εικόνα της Κρήτης, το ΠΑΣΟΚ σήμερα θα έβλεπε κυβέρνηση και τα στελέχη του θα έπρεπε να ράβουν κοστούμια».

Γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε στον FLASH με χιουμοριστικό τρόπο την τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας και η οποία δείχνει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη πρώτο στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου και δεύτερο στο Ρέθυμνο.

Η βασική λεπτομέρεια είναι ότι πρόκειται για παγκρήτια μέτρηση (εταιρεία to the point) αλλά ο σχολιασμός αποτυπώνει εμμέσως πλην σαφώς την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του να δουν αχτίδες φωτός και αισιοδοξίας στο τούνελ που έχουν εγκλωβιστεί την τελευταία εβδομάδα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, δεν έχει σκοπό να μείνει στα συναισθήματα (λύπης, χαράς, απογοήτευσης ή ενθουσιασμού) αλλά -σύμφωνα με συνεργάτες του- είναι αποφασισμένος να περάσει στη δράση. «Μπορεί ο δρόμος για τη διεκδίκηση της κυβέρνησης να φαντάζει μακρύς και δύσβατος, φροντίζει όμως να λάβει τα μέτρα του», λένε χαρακτηριστικά, υπονοώντας τις ανακοινώσεις που σκοπεύει να κάνει -πολύ πιθανόν- στο αυριανό Πολιτικό Συμβούλιο.

Όπως πληροφορείται έγκυρα ο FLASH, το πλάνο που έχει επεξεργαστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι η δημιουργία κύκλων πολιτικής (πχ οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, περιβάλλον) και ο ορισμός προσώπων που θα έχουν την ευθύνη τους, με κύριο μέλημα ένα ασφυκτικό πρέσινγκ προς τους αντίστοιχους υπουργούς. Με όρους μπάσκετ, η λογική του Ανδρουλάκη υιοθετεί το σύστημα man to man. Πρόσθετη στόχευση είναι να βελτιωθεί και το γενικότερο κυβερνητικό προφίλ του κόμματος, ώστε να δίνεται η αίσθηση στους πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ εκτός από πρόγραμμα διαθέτει και τα στελέχη να αναλάβουν θώκους και χαρτοφυλάκια σε ένα ενδεχόμενο κυβερνητικής εμπλοκής. Καλά ενημερωμένες πηγές μιλούσαν χθες για πρόσωπα – έκπληξη που θα μετέχουν στο εν λόγω σχήμα και οι επιλογές δεν θα είναι μόνο από τη δεξαμενή των βουλευτών ή των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά η λίστα θα επεκταθεί και σε τεχνοκράτες με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο.

Περιοδείες σε περιοχές που «πονάει» εκλογικά το ΠΑΣΟΚ

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του Νίκου Ανδρουλάκη θα ξεδιπλωθεί από σήμερα και αφορά την έναρξη των περιοδειών και των ανοιχτών συγκεντρώσεων στις περιοχές που «πονάει» εκλογικά το ΠΑΣΟΚ. Το λεκανοπέδιο Αττικής είναι μια τέτοια πληγή και γι’ αυτό το βάρος θα δοθεί στη μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας με το «μοντέλο Μοσχάτου» που είχε πάρει το όνομά του από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη εκεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Σήμερα θα μιλήσει σε πλατεία στη Νέα Ιωνία, θα ακολουθήσει Δήμος των δυτικών προαστίων και μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα πέσουν οι ρυθμοί λόγω θέρους, σχεδιάζονται και θεματικές εκδηλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος, σε μια προσπάθεια τα μηνύματα και οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ να φτάσουν στους δυνητικούς υποδοχείς, κάτι που μέχρι σήμερα δε συμβαίνει μέσω των ΜΜΕ.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται πάντως στη συνεδρίαση της Παρασκευής στη Χαριλάου Τρικούπη, στα μηνύματα που θα στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δημοσκοπήσεων που φέρνουν το κόμμα του τρίτο ή τέταρτο αλλά και στη στάση που θα κρατήσουν τα κορυφαία στελέχη στο φως των δεδομένων που δημιουργεί η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.