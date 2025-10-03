Όλες οι απαντήσεις για τις υπηρεσίες υγείας στο 1566

Να πας στα επείγοντα; Να πάρεις κάτι υγιεινό; Να ψάξεις στο διαδίκτυο για την καλύτερη λύση; Να σε ξεματιάσουν; Να πάρεις αντιβιωσούλα; Όλες οι λάθος απαντήσεις παίζουν όταν ακούς όλες τις φωνές γύρω σου. Και όλα αλλάζουν όταν ξέρεις τον νέο αριθμό που αλλάζει την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η ταινία για το 1566 και 1566.gov.gr καθρεφτίζει με υπερβολή αλλά και με χιούμορ την καθημερινή πραγματικότητα και κάνει το 1566 πρωταγωνιστή για τους θεατές μίας κινηματογραφικής ταινίας αλλά και για όλους όσους αναζητούν μία αξιόπιστη απάντηση και γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η τηλεφωνική γραμμή 1566 και η ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr είναι η αξιόπιστη και γρήγορη απάντηση σε ό,τι αφορά υπηρεσίες υγείας. Με ψηφιακή τεχνολογία αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η γραμμή 1566 αποτελεί μέρος του νέου Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας. Προωθεί την άμεση επικοινωνία του πολίτη με το σύστημα υγείας ενώ οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά, ανεξαρτήτως τόπου ή μέσου, εξασφαλίζοντας μεγίστη δυνατή προσβασιμότητα.

Τι προσφέρει το 1566

Σε αυτό το πρώτο στάδιο λειτουργίας του, οι πολίτες, μέσω του 1566, μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν 24/7 πληροφορίες για:

• Γιατρούς (προσωπικούς και συμβεβλημένους),

• Δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία),

• Κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας,

• Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς,

• Παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ),

• Ταξιδιωτική ιατρική, καθώς και

• Ενημέρωση που αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελίας

Από 1η Οκτωβρίου, η υπηρεσία θα επεκταθεί και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, για κλείσιμο ραντεβού.